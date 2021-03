Aktualizacja Microsoft Edge - co nowego?

Firma Microsoft przygotowała aktualizację dla Edge, która zawiera nowe funkcje. Jakie nowości zostały wprowadzone i jak działają?

Aktualizacja Microsoft Edge 89 oparta na Chromium 89 jest teraz dostępna dla Windows 10 i mac OS. Poprawki są wdrażane stopniowo, a użytkownicy na dniach będą mogli sprawdzić jak działają nowe funkcje. Z nowości pojawią się uśpione karty, układ pionowy kart, przyśpieszenie uruchamiania oraz ma zostać poprawiona wydajność przeglądarki. Przyjrzyjmy się wszystkim zmianom.

Lista nowych funkcji w Microsoft Edge 89

Usypianie kart (teraz ogólnie dostępne)

(teraz ogólnie dostępne) Przyspieszenie uruchamiania

Pionowy układ kart

Intensywne ograniczenie przepustowości

Ulepszenia dla plików PDF

Autouzupełnianie obsługuje teraz datę urodzenia.

Menu rozszerzeń

Nowe zasady grupowe

Usypianie kart Źródło: Windows Latest

Pierwsza z funkcji, czyli "Usypianie kart" polega na zamrażaniu nieaktywnych kart przeglądarki, aby zmniejszyć zużycie procesora i pamięci. Oznacza to, że komputer po prostu nie odświeża i nie analizuje tego co się na włączonej stronie znajduje. Firma Microsoft zaznacza, że zamrażanie nieaktywnych kart może zmniejszyć zużycie procesora o średnio 26 %. Warto zaznaczyć, że funkcja nie stosuje się do bramek płatniczych i innych tego typu stron. Kolejna z funkcji, czyli przyśpieszenie uruchamiania ma po prostu uruchamiać procesy Microsoft Edge w tle, co pozwoli na włączenie przeglądarki szybciej niż miało to miejsce do tej pory.

Pionowy układ kart Źródło: Windows Latest

Zupełną nowością ma być pionowy układ kart w przeglądarce. Został on zaprojektowany po to, by pomóc użytkownikom w zarządzaniu dużą liczną otwartych kart. Ponadto firma Microsoft postanowiła wprowadzić obsługę intensywnego ograniczania przepustowości. Nowa funkcja ma na celu zmniejszenie zużycia zasobów przez nadanie priorytetu aktywnej karcie. Dodatkowo zostały wprowadzone ulepszenia podczas korzystania z plików PDF takie jak skalowanie, czy zwiększenie jakości dokumentów. Zupełną nowością ma być za to nowe menu rozszerzeń zaczerpnięte z Google Chrome, które ma ułatwić zarządzanie i konfigurację.

Aktualizacja Microsoft Edge zostanie zainstalowana automatycznie. Aby sprawdzić jej dostępność wystarczy kliknąć w Ustawienia, a następnie w zakładkę Microsoft Edge - Informacje.