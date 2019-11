Aktualizacja Realme X2 Pro przynosi lepsze odświeżanie ekranu i optymalizację aparatu

Użytkownicy dostępnego w Europie smartfona Realme otrzymali kilka znaczących ulepszeń.

Realme aktualizuje firmware X2 Pro, wprowadzając do niego optymalizację dla trybu nocnego w kamerze tylnej oraz optymalizację HDR dla obu aparatów, a także wprowadzając poprawki w odświeżaniu ekranu - 90 Hz. Do tego dochodzą korekty w systemie ColorOS 6.1, mające zwiększyć jego stabilność. Aktualizacja nosi nazwę kodową vRMX1931EX_11_A.07 i ma sporą wagę - 3,1 GB. W chwili obecnej jest rozprowadzana w Indiach, gdzie smartfon ukazał się jako pierwszy, do kolejnych krajów powinna dotrzeć w ciągu kilku kolejnych dni.

Jeśli posiadasz Realme X2 Pro i nie chcesz czekać, możesz pobrać aktualizację ręcznie z tej strony. Przypominamy, że system ColorOS jest zgodny z Androidem i będzie otrzymywać wszystkie przeznaczone dla niego łatki bezpieczeństwa, a sam telefon znalazł się w naszym kraju w sprzedaży ponad dwa tygodnie temu, czyli 14 listopada. Do jego zakupu może zachęcać procesor Snapdragon 855+ oraz nawet 12GB RAM w najmocniejszej wersji.