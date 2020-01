Aktualizacja Redmi K30 5G umożliwia odświeżanie ekranu 144 Hz

Lu Weibing, dyrektor generalny Redmi, pokazał na Weibo filmik prezentujący obsługę przez K30 5G częstotliwość odświeżania ekranu 144Hz.

Kilka miesięcy po premierze Xiaomi Mi 9, smartfon otrzymał możliwość zwiększenia natywnej częstotliwości odświeżania ekranu z 60Hz na 84Hz. Było to możliwe dzięki aktualizacji firmware. Redmi planuje przeprowadzić podobny zabieg w stosunku do Redmi K30 5G, a potwierdził to wspomniany Lu Weibing. Zaprezentowane przez niego nagranie zostało wykonane w trakcie testów laboratoryjnych, sprawdzających działanie zmiany odświeżania w praktyce. Daje to możliwość, aby w przyszłości producent mógł zwiększać tę funkcję w swoich kolejnych modelach, a być może - jeśli będzie to technicznie możliwe - także w starszych. Przeskok ze 120Hz na 140Hz jest widoczny, ale i odczuwalny dla baterii, która będzie się szybciej zużywać.

W chwili obecnej flagowce takich firm jak Samung czy OnePlus mają używać wyświetlaczy z częstotliwościami odświeżania 120Hz. 144Hz dedykowane jest przede wszystkim telefonom gamingowym, jak Nubia Red Magic. Jednak coraz więcej firm jest zainteresowanych zastosowaniem tego rozwiazania w smartfonach konsumenckich, więc 144Hz może stać się standardem w przyszłości.