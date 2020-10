Aktualizacja Spotify - czy na to czekali fani aplikacji muzycznej?

Od dzisiaj użytkownicy iPhonów i iPadów z systemem iOS 14 mogą pobrać nową aktualizację aplikacji Spotify. Co wprowadza i jak z tego korzystać?

Aplikacja Spotify została dzisiaj zaktualizowana, dzięki czemu na iPhonach oraz iPadach można korzystać z nowego projektu widgetu. Przypnięcie go do ekranu głównego zapewnia szybki i łatwy dostęp do naszych ulubionych list odtwarzania, wykonawców, albumów i podcastów. Od teraz widget można ustawić w rozmiarze małym lub średnim.

Żeby korzystać z dobrodziejstw aktualizacji, należy ją przede wszystkim pobrać. Aplikacja Spotify powinna być w wersji 8.5.80 (lub nowszej, jeżeli dojdą nowe łatki). Po umieszczeniu na ekranie głównym, należy ikonkę przytrzymać, aż wszystkie inne zaczną drżeć. Następnie w lewym górnym rogu pojawi się "+", który należy kliknąć i na liście wyszukać nazwę aplikacji "Spotify". Wtedy zostanie nam już tylko ustawienie widgetu w pasującym nam miejscu na ekranie głównym.

Dostęp do nowej funkcji widgetów mają jedynie użytkownicy systemu iOS 14, lub iPad OS 14.

