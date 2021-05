Aktualizacja The Sims 4 - co nowego?

Gra The Sims 4 otrzymała aktualizację, która wprowadza trochę nowości. Podpowiadamy, jak ją pobrać, co zmieni się w rozgrywce i jakie błędy zostały usunięte.

The Sims Team wydało zupełnie nową aktualizację do gry The Sims 4 na PC, Mac, Xbox One i PS4. Tym razem pojawiły się nowe opcje modyfikacji wyglądu simów, które znajdziemy w aplikacji Stwórz Sima, ale nie tylko. Sprawdźmy, co tym razem przygotowali dla nas twórcy.

Pierwsze co rzuca się w oczy to nowe możliwości ustawień wyglądu oczu dla kobiet oraz dla mężczyzn. Twórcy postanowili dodać kilka gotowych projektów, które od razu widać, że są rozmaite. Od teraz możemy w łatwy sposób ustawić oczy bardzo małe, duże, wąskie, szeroko rozstawione, z opadająca powieką, oraz skośne.

Oprócz tego twórcy postanowili zaktualizować dwie fryzury z gry podstawowej. Mowa o lokach Hair_MedTexCurls, które można opisać jako duże afro w stylu retro oraz Hair_EF13AfroShort, czyli krótkie afro.

Poprawione błędy:

The Sims 4

Naprawiono problem z dwoma zarostami na twarzy: ymFacialHair_BeardThinGoatee i ymFacialHair_ChinStrap , które powodowały, że po nałożeniu Sims poszerzały się twarze.

i , które powodowały, że po nałożeniu Sims poszerzały się twarze. Miniatura lalki voodoo w ekwipunku Simów została naprawiona, aby nie zmieniała wyglądu po użyciu, ponieważ nie powinna.

w ekwipunku Simów została naprawiona, aby nie zmieniała wyglądu po użyciu, ponieważ nie powinna. Simomaniacy w trybie laptopa nie będą już widzieć zepsutych tekstur po umieszczeniu sztalugi na parceli.

Zostań gwiazdą

Simowie, którzy widzieli, jak ich interakcja Transfer Videos to The More Views Video Station wypada z kolejki podczas wykonywania innych czynności, nie będą już mieć takiej możliwości.

Wampiry

Wampirzy Simowie nie będą już wiecznie zmuszani do czynności "Compelled for a Deep Drink".

Wiejska kuchnia - kolekcja

The Country Charm Counter będzie teraz wyglądał poprawnie, gdy się brudzi, a nie jakby został wyjęty z planu postapokaliptycznego filmu. Istnieje cienka granica między brudnym a… no cóż, nierozpoznawalnym.

Jak pobrać aktualizację?

Aby pobrać najnowszą wersję The Sims 4 wystarczy otworzyć program Origin. Gra powinna zaktualizować się automatycznie, a jeżeli tak się nie stanie to kliknij prawym przyciskiem myszy na The Sims 4 w bibliotece gier i wybierz "Aktualizuj". Co ważne, jeżeli korzystasz z modyfikacji lub zawartości niestandardowej, to gra automatycznie je wyłączy po pierwszym uruchomieniu. By ponownie je włączyć należy przejść do Ustawień i w kategorii Inne znajdziesz opcję "Włącz zawartość niestandardową i modyfikacje". Następnie należy zrestartować grę, by nowa konfiguracja weszła w życie.