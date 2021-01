Aktualizacja Windows 10 21H1 coraz bliżej

W najbliższym czasie możemy spodziewać się większej aktualizacji systemu Windows 10 o nazwie 21H1. Co będzie zawierać i kiedy faktycznie będzie dostępna?

Firma Microsoft rozpoczęła prace przygotowawcze do pierwszej w tym roku, większej aktualizacji o nazwie 21H1. Drugą, obszerniejszą i bardziej wyczekiwaną aktualizacją jest 21H2, która ma wprowadzić przełomowe zmiany w designie interfejsu całego systemu, o czym na bieżąco informujemy tutaj.

Według doniesień, w jednej z kompilacji o nazwie KB4598291 firma Microsoft rozpoczęła testowanie pakietu, który zaktualizuje urządzenie do wersji 21H1. Ponadto wiadomo, ze wersja 21H1 ma być oparta na aktualizacji z października 2020 oraz z maja 2020, więc prawdopodobnie numer kompilacji zmieni się z 19042 lub 19041 na 19043.

System Windows 10 w wersji 21H1 będzie dostępny do pobrania prawdopodobnie w kwietniu lub maju 2021 roku, a wcześniej otrzymają go testerzy. Biorąc pod uwagę katastrofalne konsekwencje wypuszczenia niedopracowanej wersji 20H2, która powodowała ogromną ilość błędów, firma Microsoft powinna przygotować się dużo lepiej do kolejnej aktualizacji.