Aktualizacja Windows 10 KB5005103 już dostępna - co nowego?

Firma Microsoft wypuściła najnowszą aktualizację o numerze KB5005103, którą warto zainstalować.

Spis treści

Dziś wydano aktualizację o numerze KB5005103 dla Windows 10 w wersji 1909, która wprowadza system w Build 18363.1766. Co ważne, według oświadczenia firmy Microsoft jest to ostatnia opcjonalna aktualizacja dla tej wersji oprogramowania. W przypadku nowszych wersji Windowsa, takich jak 2004, 20H2 oraz 21H1, łatka z identycznymi zmianami pojawi się dostępna do pobrania dopiero w najbliższych dniach. Wprowadza ona poprawki błędów oraz ulepszenia. Na obsługiwanych urządzeniach powinien pojawić się poniższy komunikat:

2021-08 Zbiorcza aktualizacja dla systemu Windows 10 w wersji 1909 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB5005103)

Najważniejsze rozwiązane problemy

Rozwiązuje problem, który uniemożliwia aplikacji Filmy i TV systemu Windows odtwarzanie niektórych filmów (plików .mp4 ).

systemu Windows odtwarzanie niektórych filmów (plików ). Rozwiązuje problem, który resetuje synchronizację Microsoft OneDrive do „Tylko znane foldery” po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows.

do „Tylko znane foldery” po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows. Rozwiązuje problem z ustawieniem synchronizacji Microsoft OneDrive „Zawsze zachowuj na tym urządzeniu”. To ustawienie jest nieoczekiwanie resetowane do „Tylko znane foldery” po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows.

„Zawsze zachowuj na tym urządzeniu”. To ustawienie jest nieoczekiwanie resetowane do „Tylko znane foldery” po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows. Rozwiązuje problem uniemożliwiający bezpieczne uruchamianie na niektórych urządzeniach.

na niektórych urządzeniach. Rozwiązuje problem, który powoduje, że funkcja Authentication Mechanism Assurance (AMA) przestaje działać. Ten problem występuje podczas migracji do systemu Windows Server 2016 (lub nowszych wersji systemu Windows) i podczas korzystania z AMA w połączeniu z certyfikatami z usługi Windows Hello dla firm.

(AMA) przestaje działać. Ten problem występuje podczas migracji do systemu Windows Server 2016 (lub nowszych wersji systemu Windows) i podczas korzystania z AMA w połączeniu z certyfikatami z usługi Windows Hello dla firm. Rozwiązuje problem, który może powodować, że usługa zdalnego zarządzania Windows (WinRM) przestanie działać, gdy jest ona mocno obciążona.

Aktualizacja KB5005103 jest dostępna do pobrania za pomocą Windows Update. Alternatywnym sposobem jest skorzystanie z bezpośrednich łączy pobierania: 64-bitowego oraz 32-bitowego x86.

Jak zainstalować aktualizację?

Otwórz Ustawienia Wybierz kategorię Aktualizacja i zabezpieczenia Kliknij w zakładkę Windows Update Wybierz Sprawdź aktualizację Zainstaluj Zresetuj komputer

