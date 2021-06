Aktualizacja Windows 10 Patch Tuesday - co nowego?

Firma Microsoft udostępniła aktualizację Windows 10 o nazwie Patch Tuesday, która zawiera poprawki błędów. Co nowego wprowadza i jak ją zainstalować?

Kolej na szóstą w tym roku, zbiorczą aktualizację systemu Windows 10 w wersji 21H1, 20H2 i 2004, która znana jest pod nazwą Patch Tuesday. Firma Microsoft regularnie co drugi wtorek miesiąca wypuszcza liczne poprawki i ulepszenia dla bezpieczeństwa ich systemu. Można się spodziewać, że to właśnie tego dnia zostanie usunięty szereg błędów i awarii występujących w ostatnim miesiącu. Wspólna nazwa aktualizacji to KB5003637 i to właśnie ten numer powinien pojawić się w powiadomieniu, które znajdziemy w Windows Update. Dokładna wiadomość jaka powinna się wyświetlać brzmi:

2021-06 Zbiorcza aktualizacja dla systemu Windows 10 w wersji 21H1 (20H2) dla systemów opartych na procesorach x64 (KB5003637)

Najważniejsze jednak, co nowego. Okazuje się, że firma Microsoft wprowadzi od teraz funkcję "Wiadomości i zainteresowania" dla wszystkich, a dodatkowo zaktualizuje ją o nowe opcje. Co ciekawe zostaną także usunięte błędy związane z wyciekiem pamięci oraz liczne problemy z aplikacją "Twój telefon".

Najważniejsze informacje dotyczące aktualizacji:

Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń wejściowych, takich jak mysz, klawiatura lub pióro.

Aktualizacje poprawiające zabezpieczenia Windows OLE (dokumenty złożone).

Aktualizacje weryfikacji nazw użytkowników i haseł.

Aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo podczas wykonywania podstawowych operacji przez system Windows.

Aktualizacje do przechowywania i zarządzania plikami.

Jak pobrać aktualizację?

W wyszukiwarce systemu wpisz "Ustawienia" Wybierz "Aktualizacja i zabezpieczenia" Wybierz zakładkę "Windows Update" Kliknij "Sprawdź aktualizację" Zainstaluj dostępną aktualizację Zresetuj komputer

