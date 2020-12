Aktualizacja Windows 10 - co nowego?

Łatka systemu Windows 10 dla wersji 1909 i 1903 o nazwie KB4592449 zawiera kilka zmian. Co zostało poprawione?

Dziś została udostępniona grudniowa łatka dla wersji 1909/1903. Aktualizacja o nazwie Windows 10 KB4592449 nie zawiera nowych funkcji ani zauważalnych zmian w interfejsie użytkownika, a jedynie poprawki dla zgłoszonych błędów i luk w zabezpieczeniach.

Najważniejszym naprawionym błędem jest ten, w wyniku którego przeglądarka Microsoft Edge otwierała się w tle. Użytkownicy zgłaszali jej automatyczne włączenie w tle po przełączeniu między trybem komputera i tabletu. Głównie powodowało to dodatkowe zużycie pamięci.

Ponadto naprawiono błąd, w którym interfejs urządzenia graficznego (GDI) powodował nieoczekiwane zachowanie w niektórych aplikacjach. Dodatkowo firma Microsoft rozwiązała problem polegający na tym, że Eksplorator plików nie wyświetlał okna "Otwórz plik" w przypadku nadmiernego ruchu sieciowego. Niestety, zgodnie z dziennikiem zmian nie został rozwiązany problem, w którym użytkownicy tracili certyfikat po zastosowania aktualizacji zbiorczych. Firma Microsoft potwierdza, że pracuje nad poprawką.

Aby pobrać aktualizację należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update. Prawdopodobnie jest to ostatnia aktualizacja systemu Windows 10 v1903. Jeszcze w tym miesiącu firma Microsoft zacznie wymuszać aktualizacje starszych urządzeń do najnowszej wersji systemu operacyjnego, na przykład wersji 1909 lub 2004.

