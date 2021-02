Aktualizacja Windows 10 już dostępna. Co nowego?

Firma Microsoft udostępniła aktualizację KB4601382, która zawiera poprawki ostatnich błędów i problemów. Jak ją zainstalować?

Aktualizacja KB4601382 jest opcjonalna do pobrania dla systemów Windows 10 w wersji 20H2 oraz 2004, co znaczy, że nie zostanie automatycznie zainstalowana. W przeciwieństwie do ostatniej aktualizacji zabezpieczeń, ta ma długą listę poprawek błędów krytycznych. Znalazły się na niej głównie ostatnie problemy zgłaszane przez użytkowników.

Według rozpiski aktualizacja modernizuje sposób otrzymywania poprawek awaryjnych. Firma Microsoft informuje, że naprawiła problem po którym występował wyciek pamięci w Internet Explorer. Ponadto, został usunięty błąd, który uniemożliwiał otwieranie aplikacji komputerowych (Win32) na wszystkich kontach użytkowników. Został również naprawiony problem z nieoczekiwanym wyświetlaniem ekranów OOBE (Windows Out of Box Experience). Dodatkowo została usunięta awaria aplikacji Ustawienia, w której wyświetlały się nieprawidłowe wartości częstotliwości odświeżania dla monitorów obsługujących HDR.

Żeby zainstalować aktualizację, należy postępować według poniższej instrukcji:

W wyszukiwarce systemu wpisz "Ustawienia" Wybierz "Aktualizacja i zabezpieczenia" Wybierz zakładkę "Windows Update" Kliknij "Sprawdź aktualizację" Wyświetl opcjonalne aktualizacje Wybierz poprawkę, którą chcesz zastosować Kliknij "Pobierz i zainstaluj" Zresetuj komputer

Opcjonalnie można skorzystać z bezpośredniego łącza pobierania: 64- bit i 32-bit (x86). Zaznaczamy, że aktualizacja nie jest automatycznie instalowana, można się wstrzymać z jej pobieraniem, aż do zaplanowanej aktualizacji 9 marca. Ponadto, pełną listę poprawek i aktualizacji dla systemu Windows 10 w wersji 20H2 zobaczycie tutaj.