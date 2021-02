Aktualizacja Windows 10 ostatecznie usunie Flash Player

Flash Player ma zostać trwale usunięty z systemu Windows 10. Dlaczego warto zainstalować poprawkę KB4577586?

Nowa aktualizacja KB4577586 dotyczy Windows 10 w wersji 20H2, 2004 oraz wszystkich starszych. Zostaje ona wprowadzona tylko po to, by trwale usunąć program Flash Player z urządzeń. Przypominamy, ze pożegnanie z programem trwa od 2017, kiedy to oficjalnie ogłoszono wycofywanie oprogramowania. Teraz za pomocą aktualizacji ma nastąpić ostateczne usunięcie oprogramowania z urządzeń z systemem Windows. Poprawka KB4577586 będzie dostępna do pobrania za pomocą Windows Update, a jej dokładna nazwa prezentuje się następująco:

Aktualizacja dotycząca usuwania programu Adobe Flash Player dla systemu Windows 10 w wersji 20H2 (lub w wersji 2004) dla systemów opartych na procesorach x64 (KB4577586)

Aktualizacja pobierana jest automatycznie i instaluje się w mniej niż 5 minut. Po zakończeniu instalacji konieczne jest ponowne uruchomienie. Warto również podkreślić, że tej poprawki nie da się ot tak odinstalować, ani przywrócić obsługę Flash Playera. Zalecamy ręczne usunięcie wszelkich aplikacji powiązanych z Flash Playerem, ponieważ od teraz będą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, a urządzenie stanie się podatne na ataki.

Zobacz również: Microsoft Edge z nowym trybem dla dzieci. Jak wygląda i co oferuje?