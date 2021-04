Aktualizacja Windows 10 w wersji 1909 - Polacy pominięci

Firma Microsoft udostępnia funkcję, która jest częścią Sun Valley w ramach opcjonalnej aktualizacji KB5001396. Niestety, nowości nie są dostępne dla każdego.

Od kilku miesięcy firma Microsoft informuje o planach na wprowadzenie nowej funkcji "Wiadomości i Zainteresowania". Ma ona być podręczną zakładką, w której pojawiają się najnowsze informacje o pogodzie oraz wiadomości z poziomu pasku zadań. Jak się okazuje, to właśnie tę funkcję firma Microsoft postanowiła wprowadzić do systemu Windows 10 w wersji 1909 za pomocą opcjonalnej aktualizacji KB5001396. Jednak nie dla wszystkich.

Po zainstalowaniu aktualizacji o numerze KB5001396 na pasku zadań pojawia się nowa ikona. Po jej kliknięciu rozwija się zakładka, w której regularnie odświeżają się wiadomości oraz pogoda. Co ciekawe, za pomocą ustawień można spersonalizować źródła informacji i nie tylko. Na dzień dzisiejszy zakładka "Wiadomości i zainteresowania" wyświetla artykuły z globalnych portali informacyjnych jak CNN i FoxNews.

Niestety, nie u wszystkich nowa funkcja się pojawi. Aby korzystać z nowego kanału "Wiadomości i zainteresowania" użytkownicy muszą spełniać pewne wymagania. Po pierwsze, urządzenia muszą być w pełni zaktualizowane. Po drugie, konieczna jest instalacja przeglądarki Microsoft Edge. Ostatnim warunkiem jest znajdowanie się na terenie regionów takich jak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Indie. Oznacza to, że rejon Europejski został prawie w pełni pominięty.

Windows Update

Wygląda na to, że Polakom przyjdzie jeszcze trochę poczekać na to, żeby móc przetestować nową funkcję. Jeżeli jednak jesteście szczęściarzami i znajdujecie się na wyżej wymienionych regionach, to podpowiadamy jak zainstalować opcjonalną aktualizację KB5001396.