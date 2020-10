Aktualizacja Windows 10 wprowadza zmiany dla wszystkich

Microsoft wprowadza nowe funkcje, które sprawią, że korzystanie z systemu Windows 10 stanie się jeszcze szybsze i przyjemniejsze. Jakie to zmiany?

Nowa aktualizacja systemu Windows 10 wprowadza opcję dostosowaną do współczesnych monitorów i kolejną funkcję wyszukiwania. Mają one na celu usprawnienie korzystania z systemu przez użytkowników, którzy do tej pory musieli polegać na programach zewnętrznych.

Źródło: Windows Latest

Pierwszą zmianą jest opcja dostosowania częstotliwości odświeżania monitora. Przed aktualizacją system domyślnie ustawiał ją na poziomie 48 Hz. Jeżeli mamy w posiadaniu monitor, który oferuje wyższe częstotliwości, to do tej pory byliśmy zmuszeni do korzystania z programów zewnętrznych, jak na przykład Nvidia. Jednak od teraz za pomocą ustawień systemu możemy wybrać, z której częstotliwości odświeżania monitora chcemy korzystać: 48 Hz, czy 120 Hz. Żeby to zrobić należy w Ustawieniach przejść do zakładki System>Ekran>Zaawansowane ustawienia wyświetlania.

Źródło: Windows Latest

Drugą zmianą jest nowy system wyszukiwania. Po aktualizacji, w polu z lupką będą pokazywały się cztery kategorie: Rekomendowane, Ulubione Aplikacje, Ostatnio używane i Szybkie Wyszukiwanie. Okno ma być aktualizowane za każdym razem, kiedy będziemy czegoś szukać. Od teraz w polach mogą pojawiać się programy, adresy URL, pliki oraz ustawienia. Ponadto Firma Microsoft wprowadzi również funkcję "x", która będzie umożliwiać usuwanie pojedynczych elementów z wyszukiwarki. Będzie można dostosować ustawienia wyszukiwarki w Ustawieniach>Wyszukiwanie>Uprawnienia i historia.

