Aktualizacja Windows 11 KB5004252 wprowadza nowe funkcje

Firma Microsoft udostępniła aktualizację systemu Windows 11, w której pojawiają się znaczące ulepszenia oraz nowe funkcje.

Firma Microsoft udostępniła testerom z programu Windows Insider nową kompilację 22000.71 (KB5004252) kierowaną do Windows 11. Jest to trzeci publiczny podgląd nadchodzącego systemu operacyjnego, po którego instalacji możemy podejrzeć co tam nowego planują dla nas producenci. Wygląda na to, że tym razem planują wprowadzić nowe funkcje.

Źródło: Windows Latest

Aktualizacja nazywa się "Zbiorcza aktualizacja dla systemu Windows 11 (10.0.22000.71) (KB5004252)" i jest wprowadzana wraz z poprawką "2021 -07 Zbiorcza aktualizacja dla programu .NET Framework 3.5 i 4.8 dla systemu Windows 11 dla x64 (KB5004316)", która jest aktualizacją - jak sama nazwa wskazuje - zabezpieczeń i obsługi platformy .NET. Ważniejsze jest jednak to, co wprowadzają. Okazuje się, że łatka KB5004252 dodaje nową funkcję o nazwie "Rozrywka" do panelu widżetów systemu operacyjnego. Jak sama nazwa wskazuje, dodaje ona dostęp do tytułów filmów w Sklepie Microsoft. Niestety, widżet ten może nie być widoczny we wszystkich regionach.

Oprócz nowej funkcji, firma Microsoft wprowadza także obsługę menu kontekstowego w stylu Fluent Design. Porównując oba zdjęcia możemy zauważyć, że projektanci dodali przeźroczystość tła oraz efekt rozmycia. Poza tym zaktualizowano podgląd paska zadań, który pojawia się po umieszczeniu wskaźnika myszy na otwartych aplikacjach.

Oto lista innych ulepszeń w kompilacji 22000.71 (KB5004252)

Firma Microsoft pracuje nad nowym przyciskiem SplitButton dla Eksploratora plików. Będzie to używane do tworzenia nowych folderów i plików bezpośrednio z nowego paska poleceń, który zastępuje menu wstążki.

Firma Microsoft rozwiązała problem polegający na tym.exe że Eksplorator może ulec awarii po umieszczeniu na najechaniu na ikonę widoku zadań na pasku zadań.

po umieszczeniu na najechaniu na ikonę widoku zadań na pasku zadań. Miksery głośności w aplikacji Ustawienia są teraz bardziej responsywne.

Możesz teraz dwukrotnie kliknąć przycisk paska poleceń, aby zamknąć otwarte menu rozwijane.

