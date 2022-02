Aktualizacja Windows 11... ukrywa menu Start

Microsoft twierdzi: to nie bug. O co w tym wszystkim chodzi?

Opcjonalna aktualizacja KB5010414, która została wprowadzona w połowie lutego, ma dość dziwny wpływ na system. Zachowanie to zauważyli liczni użytkownicy, a polega ono na tym, że menu Start niespodziewanie znika. W normalnej sytuacji wyświetla skróty do zainstalowanych aplikacji, dając do nich szybki dostęp. Po wprowadzeniu aktualizacji, gdy użytkownik ustawi kursor nad aplikacją, którą chce włączyć... okienko przestaje być widoczne.

Na tym nie koniec - jest też sporo zgłoszeń, w których czytamy, że w menu nie wyświetlają się przypięte aplikacje. W przypadku znikającego Startu Microsoft twierdzi, że tak właśnie ma być. Wszystkie widżety znajdują się po aktualizacji po lewej stronie paska zadań i można je uruchomić, najeżdżając na nie kursorem. Gdy użytkownik chce wybrać widżet w menu Start, wówczas system myśli, że ma otworzyć ich listę i robi to po lewej stronie.

Cóż, wygląda na to, że Microsoft bardzo mocno dba o to, aby jak najbardziej skomplikować proste sprawy. Ostatnie doniesienia mówią nam pracach nad łatką, która rozwiąże ten problem.

Źródło: Windows Latest