Aktualizacja Windows - użytkownicy zgłaszają kolejne problemy

Microsoft wypuszcza co jakiś czas aktualizację Windows 10, a zazwyczaj potem musi wydać poprawkę, która naprawia błędy przynoszone przez poprawkę. A co, jeśli poprawka wywołuje kolejne?

Windows 10 znany jest z tego, że lubi sprawiać problemy. Wydana 24 marca poprawka KB4541335 miała na celu poprawić kilkanaście pomniejszych bugów. U większości użytkowników po jej instalacji nic się nie dzieje, jednak od kilku dni wzrasta liczba osób zgłaszajych pojawienie się różnorakich defektów, zaczynając od niespodziewanych restartów systemu po wyrzucanie do pulpitu podczas grania w gry. Jeden z użytkowników oglądał sobie spokojnie YouTube, gdy nagle zobaczył "ekran śmieci" z kodem błędu whea_uncorrectable_error - oznacza to błąd sprzętowy, z nieprawidłową pracą procesora włącznie. W innych przypadkach obserwuje się nagłe zwiększenie użycia zasobów procesora, a niektóre elementy systemowego interfejsu są nieaktywne.

Jak na razie liczba osób doświadczających tych problemów nie jest duża - ma na to wpływ fakt, że poprawka KB4541335 jest opcjonalna i nie jest instalowana automatycznie. Co jednak z osobami, które zaufały producentowi i pobrały ją na swoje maszyny? Jak na razie Microsoft nic w tej sprawie nie zrobił. Być może problemy muszą pojawić się u większej ilości osób, nim gigant podejmie kroki do naprawy tej sytuacji? Na szczęście można aktualizację odinstalować. Procedurę dokładnie opisujemy w poradniku Jak naprawić system za pomocą wbudowanych narzędzi oraz innych aplikacji?

Źródło: TechRadar