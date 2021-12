Aktualizacja do watchOS 8.3 psuje zegarki Apple Watch!

Aktualizacja do watchOS 8.3 powoduje problemy z ładowaniem wybranych zegarków Apple Watch.

Użytkownicy najnowszych zegarków Apple Watch Series 7 raportują, że po aktualizacji do najnowszego systemu operacyjnego watchOS 8.3 mają problemy z ładowaniem swoich zegarków. Raporty pojawiły się już na Reddicie oraz oficjalnym forum pomocy technicznej firmy Apple.

Apple Watch Series 7 Źródło: apple.com

Zdenerwowani użytkownicy donoszą, że zegarki po aktualizacji przestały się ładować lub czas ładowania wzrósł kilkunastokrotnie. W ciągu godziny zegarki ładują się o zaledwie kilka procent podczas gdy powinny naładować się do pełna. Problem pojawia się podczas korzystania z oficjalnych oraz nieoficjalnych ładowarek.

Część konsumentów donosi, że zegarki Apple Watch Serwis 7 przez kilka minut ładują się z normalną prędkością, a później proces nagle zwalnia.

Użytkownicy Apple Watch Series 7 już wcześniej zgłaszali problemy z ładowaniem. Na początku listopada zostały one usunięte wraz z aktualizacją do watchOS 8.1.1.

Apple oficjalnie nie odniosło się do sprawy. Problem prawdopodobnie zostanie rozwiązany poprzez wydanie kolejnej aktualizacji oprogramowania. Do tego czasu lepiej nie aktualizuj swojego zegarka do najnowszej wersji watchOS.