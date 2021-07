Aktualizacja iOS 14.7 - co nowego?

Apple wydało aktualizację systemu do iOS 14.7, który zasila smartfony firmy. Co nowego wprowadza ta wersja i czy warto ją instalować?

Apple wydał oficjalną aktualizację iOS 14.7 po kilku miesiącach testów beta. Jest to mniejsza aktualizacja niż poprzednie, ale nadal istnieje kilka godnych uwagi funkcji, które zostały w niej dodane. Poniżej przedstawiamy wszytko, co nowe w iOS 14.7.

Obsługa akumulatorów MagSafe

Apple w lipcu wprowadził nowe akcesorium do swoich smartfonów - akumulator MagSafe. Jest on przeznaczony do pracy z modelami iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, i 12 Pro Max. iOS 14.7 wprowadza wsparcie dla tych akumulatorów, a sama aktualizacja jest wymagana, aby móc z nich korzystać.

Zobacz również:

Na telefonie iPhone można sprawdzić poziom naładowania akumulatora MagSafe za pośrednictwem widżetu Baterie na ekranie głównym lub w widoku Dzisiaj, gdzie poziom naładowania jest dostępny obok odczytów baterii iPhone'a, Apple Watch'a i słuchawek AirPods.

Łączenie kart Apple

Apple ogłosiło udostępnianie Apple Card Family w kwietniu i wprowadziło większość funkcji z tym związanych w aktualizacji iOS 14.6, ale iOS 14.7 oferuje wsparcie dla łączenia dwóch kart Apple.

Dwoje obecnych właścicieli kart Apple Card, którzy chcą korzystać z jednego konta Apple Card, mogą teraz połączyć swoje konta, uzyskując wyższy wspólny limit kredytowy i niższe APR dla obu kont. Proces łączenia kont można zainicjować w aplikacji Wallet.

Zarządzanie timerem głośnika HomePod

W systemie iOS 14.7 jest teraz dostępna opcja zarządzania timerami w głośniku HomePod za pośrednictwem aplikacji Dom.

Informacje o jakości powietrza

Informacje o jakości powietrza w aplikacjach Pogoda i Mapy zostały rozszerzone na Kanadę, Francję, Włochy, Holandię, Koreę Południową i Hiszpanię. Niestety wciąż jakichkolwiek informacji o tym, aby Polska miała zostać włączona do tego grona.

Aktualizacje podcastów

W aplikacji Podcasty, biblioteka podcastów ma teraz opcję, która pozwala użytkownikom zobaczyć wszystkie programy lub tylko te, które są śledzone.

Poprawki błędów

Istnieje kilka godnych uwagi poprawek błędów, które firma Apple uwzględniła w aktualizacji iOS 14.7. W notatkach firmy, dotyczących tego wydania, znajdują się następujące elementy:

Naprawiono problem, który mógł powodować nieoczekiwane zatrzymanie odtwarzania bezstratnego dźwięku Dolby Atmos i Apple Music.

i Przywrócono komunikat serwisowy baterii, który mógł zniknąć po ponownym uruchomieniu w niektórych modelach iPhone'a 11.

Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie nieprawidłowych informacji na wyświetlaczach Braille'a podczas komponowania wiadomości w aplikacji Mail .

. Usunięto błąd, który mógł powodować brak opcji menu udostępniania listy odtwarzania w aplikacji Apple Music.

Aktualizacja iOS 14.7 wydaje się również naprawiać błąd, który mógł powodować, że funkcja Wi-Fi w telefonach iPhone przestawała działać. Problem pojawiał się, gdy iPhone został podłączony do sieci Wi-Fi o nazwie "%p%s%s%s%s%n". Nie jest to wspomniane w notatkach dotyczących aktualizacji, ale podłączenie do sieci o tej nazwie może mieć wpływ na funkcjonalność iPhone'a i nie jest to już problem po zainstalowaniu iOS 14.7.