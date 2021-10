Aktualizacje Windows będą tracić ważność. Co to oznacza?

Nowe rozwiązanie ma odciążyć użytkowników od instalowania wielkich pakietów. W jaki sposób?

Windows 11 oraz Windows 10 otrzymują miesięczne aktualizacje, zawierające poprawki związane z bezpieczeństwem oraz poprawiające zauważone bugi. Oprócz tego pojawiają się tzw. "poprawki jakościowe" (quality updates), których nie można pominąć. Publikowane są zawsze trzeciego lub czwartego tygodnia miesiąca - drugi jest tradycyjnie zarezerwowany dla Patch Tuesday. Jeśli wstrzymasz aktualizacje, wtedy będą one czekać i zostaną dodane do kolejnych, które pojawią w międzyczasie. To sprawia, że pakiety aktualizacyjne stają się coraz większe. Microsoft postanowił obejść ten problem - każda aktualizacja będzie miała "termin ważności", po którym wygaśnie.

Będzie to dotyczyć starszych aktualizacji, które nie zostały wprowadzone do systemu. Nowsze zawierają zazwyczaj wszystko to, co poprzednie, dlatego nie ma sensu, aby łączyć stare z nowym, a zamiast tego w jednym pakiecie będzie wszystko. Przestarzałe aktualizacje nie pojawią się w Windows Update ani Katalogu Windows. Zmiana zostaje już wprowadzona, więc jeśli zdarzyło Ci się odłożyć aktualizację systemu, może ona zniknąć z kolejki.

Źródło: Windows Latest