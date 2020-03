Aktualizacje dla Call of Duty Warzone i Modern Warfare oficjalnie opóźnione

Gracze Call of Duty Warzone i CoD: Modern Warfare oczekiwali wczoraj na debiut aktualizacji, która miała m.in. wprowadzić do gier nowe bronie i mapy. Niestety, ta się nie pojawiła, a twórcy wskazali nową datę jej premiery.

Gry z serii Call of Duty miały się wczoraj wzbogacić o nową zawartość. Do niezwykle popularnego battle royale - Call of Duty Warzone, miały trafi cztery nowe bronie: strzelba 725, karabinek MK2, pistolet .50 GS oraz karabin wyborowy EBR-14. Natomiast posiadacze Modern Warfare wyczekiwali nowej mapy do pojedynków 6 na 6 - Khandor Hideout, oraz nowego operatora - Talona.

Gracze czekali, czekali i się nie doczekali. Studio Infinty Ward dopiero późnym wieczorem, w krótkim komunikacie, ujawniło, że aktualizacje do obydwu gier trafią później niż oczekiwano. Choć twórcy gry nie przedstawili konkretnej daty debiutu nowej zawartości, to zdradzili, że powinniśmy się jej spodziewać w nadchodzących dniach.

Właściciel marki Call of Duty - Activision, ma powody do zadowolenia. Call of Duty: Modern Warfare okazało się być jedną z najbardziej kasowych odsłon serii w historii, natomiast wydany niedawno Warzone zdążył już przyciągnąć uwagę ponad 30 milionów graczy.

Zarówno Call of Duty Modern Warfare, jak i CoD: Warzone są obecnie dostępne na PlayStation 4, Xbox One i PC.

źródło: wccftech.com