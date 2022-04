Aktualna oferta Lidla: tania elektronika - co warto kupić? [14.04.2022]

W dzisiejszej ofercie Lidla pojawiło się sporo ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu i nie tylko - wybieramy najlepsze okazje. Sprawdźcie, co warto kupić.

Wybieracie się na zakupy do Lidla lub planujecie zamówienie przez internet? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na kilka ciekawych produktów, które pojawiły się w sklepie internetowym lidl.pl (przejdź do sklepu). Postanowiliśmy zebrać najciekawsze propozycje.

Livarno Home Lampa stojąca LED

nowoczesne wzornictwo w wersji eleganckiego aluminium

przyjemne, ciepłe, białe światło

płynny ściemniacz dotykowy z funkcją pamięci

2-żarówkowa: bazowy segment LED do montażu w dowolnym kierunku świecenia; segment Top LED z przegubem obrotowym umożliwia zmianę ustawienia

3-żarówkowa: 3 ramiona z modułami LED równomiernie oświetlają pomieszczenie

oszczędność energii do 86% w porównaniu z normalną żarówką o mocy 1004 lub 118 W

Cena: 199 zł - kliknij, aby kupić

Sprężarka przenośna bezolejowa z manometrem 1100 W 8 bar

wiele możliwości zastosowania podczas prac z wykorzystaniem sprężonego powietrza, takich jak napełnianie i wydmuchiwanie

wydajny silnik elektryczny ułatwia szybkie zwiększenie ciśnienia

bezobsługowa eksploatacja bez użycia oleju

wytrzymała obudowa z uchwytem i nóżkami

włącznik/wyłącznik z lampką kontrolną

zwijany przewód sprężonego powietrza z szybkozłączką

zintegrowana przegródka na akcesoria

bez zbiornika

akcesoria zawarte w zestawie: 1 pistolet ciśnieniowy z manometrem, 1 przewód z szybkim zamknięciem dźwigniowym, 9-częściowy zestaw złączek i dysz do wszystkich powszechnych zastosowań

Cena: 229 zł - kliknij, aby kupić

Livarno Home Lampa stołowa LED Starlight

równomierne oświetlenie

wytrzymały, energooszczędny moduł LED dający ciepłe, białe światło

oprawki o wyglądzie połyskującego chromu

podstawa z podkładką nieniszczącą podłogi

z efektem: z dekoracyjnym efektem gwiazd

strumień światła: 580 lumenów

temperatura barwowa: 3000 K

wskaźnik oddawania barw: RA >=80

pobór mocy: 7,3 W

żywotność: 50.000 h

cykle wł./wył.: 100.000

bezpieczeństwo: IP20

Cena: 49,99 zł - kliknij, aby kupić

PHILIPS Golarka S5588/26 i trymer do nosa i uszu

elastyczne głowice obracające się o 360° dopasowują się do kształtu twarzy i umożliwiają wygodne oraz precyzyjne golenie

trymer do nosa i uszu skutecznie przycina włoski i jest wygodny w użyciu

golarka: czas ładowania: 1 h;czas pracy: 60 min

trymer: zasilany baterią AA (w zestawie)

Cena: 399 zł - kliknij, aby kupić

Urządzenie do robienia omletów

na 2 omlety

aluminiowe płyty do pieczenia z powłoką firmy ILAG® zapobiegającą przywieraniu

czerwona i zielona lampka kontrolna

uchwyt cool-touch

ochrona przed przegrzaniem dla większego bezpieczeństwa

zwijany kabel i antypoślizgowe stopki

Cena: 89,90 zł - kliknij, aby kupić

Blender ręczny Smart Speed SMSS 1000 A1

z przełącznikiem smart-speed* do intuicyjnej regulacji prędkości

3 w 1: do miksowania, robienia purée i rozdrabiania

z wysokowydajnym silnikiem 1000 W

odczepiana stopka do mieszania ze stali szlachetnej ze specjalnym deseniem do rozdrabiania bez chlapania

ergonomicznie ukształtowany i gumowany uchwyt

kabel spiralny dla dużego zasięgu

Cena: 99 zł - kliknij, aby kupić

Silvercrest Kitchen Tools Czajnik elektryczny SWKS 3100

wysokiej jakości obudowa ze stali szlachetnej

dno kapslowe ze stali szlachetnej ze schowanym elementem grzewczym

praktyczny przycisk otwierający pokrywkę obsługiwany jedną ręką

automatyczne wyłączanie i zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika

wskaźnik poziomu wody i wyjmowany filtr kamienia

z możliwością zwinięcia kabla

dł. przewodu zasilającego: 90 cm

Cena: 99 zł - kliknij, aby kupić

Parowar SDG 950 C3

do delikatnego i zdrowego przygotowywania potraw

wartościowe minerały oraz witaminy pozostają w dużym stopniu zachowane

gotowanie bez dodatku oleju lub tłuszczu

3 wolne od BPA nasadki do gotowania na parze (każda ok. 3 l) do równoczesnego przyrządzania warzyw, ryb lub mięsa

możliwość użycia również do gotowania jajek

75-minutowy timer

akustyczny sygnał po zakończeniu gotowania

zbiornik na wodę ze wskaźnikiem poziomu wody dla maksymalnie 1 godziny ciągłej pracy (ok. 1,2 l)

możliwe dolewanie wody również podczas gotowania

automatyczne wyłączanie w przypadku całkowitego zużycia wody

przechowywanie oszczędzające miejsce poprzez wkładanie nasadek jednej w drugą

zdejmowane elementy można myć w zmywarce

w zestawie: miseczka na ryż (1 l) i miseczka do przechwytywania kondensatu

Cena: 99 zł - kliknij, aby kupić

CRIVIT Latarka lub lampka nocna LED

latarka z dodatkowym trybem migania

światło nocne z czujnikiem zmierzchowym i sygnalizatorem ruchu

światło orientacyjne z AUTO-ON (włącza się automatycznie w razie awarii prądu)

stacja ładowania z wtyczką i ze zintegrowanym uchwytem

światło nocne: lampa 3 w 1 z wysokiej jakości akumulatorem litowo-polimerowym (500 mAh); do mocowania za pomocą magnesów umieszczonych z tyłu; z metalową płytą z podkładką klejącą do powierzchni niemagnetycznych

latarka: lampa 3 w 1 z wysokiej jakości akumulatorem litowo-jonowym (500 mAh)

Cena: 49,99 zł - kliknij, aby kupić

SILVERCREST Odkurzacz akumulatorowy SST 40 A1, bez worka

odkurzacz akumulatorowy 2w1

bezprzewodowy i do elastycznego zastosowania

duża moc ssania dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu 40 V

technologia bez worka z systemem podwójnego filtra

ruchoma, napędzana silnikiem szczotka ssąca

obszerne akcesoria dla różnych możliwości zastosowania

duża swoboda ruchów: praktyczny pasek do noszenia, wtykowy uchwyt, elastyczny wąż ssący

lampka pracy LED na dyszy do podłogi

pojemnik na kurz można łatwo opróżniać, filtr HEPA z możliwością prania (H13)

filtr HEPA z możliwością prania (H13)

zawartość zestawu: adapter sieciowy z dopasowaniem napięcia na całym świecie (100-240 V~), szczotka do tapicerki, dysza szczelinowa, giętki, elastyczny wąż, krótki uchwyt ręczny

Cena: 599 zł - kliknij, aby kupić

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny SFPM 600 A1

wielofunkcyjny robot kuchenny

do siekania, mieszania, tarcia, ugniatania, mieszania i emulgowania

wyjmowana misa miksująca o pojemności 1,2 l (płyny: 500 ml)

tarcza tnąca 2 w 1 do tarcia i krojenia w plastry

2-stopniowe ustawianie prędkości z dodatkową funkcją pulsacyjną

przełącznik obrotowy do ustawiania poziomów

pokrywa z blokadą bezpieczeństwa (urządzenie uruchamia się tylko wtedy, gdy pokrywa jest prawidłowo założona)

uniwersalne ostrze do siekania żywności (np. cebuli lub migdałów)

przystawka miksera stojącego do przygotowywania świeżych smoothies

pojemność miski do mieszania: ok. 1,2 l (płyny: maks. 0,5 l)

pojemność misy blendera: ok. 1,35 l

pojemność miksera stojącego: ok. 1,25 l

pojemność miksera stojącego: ok. 2,7 l

misa blendera z uchwytem, podziałką i oznaczeniem MAX

akcesoria nadają się do mycia w zmywarce (z wyjątkiem osłony ostrza)

akcesoria: misa miksująca o pojemności 1,2 l; mieszadło z tworzywa sztucznego; tarcza do tarcia i cięcia; ostrze uniwersalne; tarcza emulgująca do ubijania śmietany; przystawka miksera stojącego, ubijak

Cena: 249 zł - kliknij, aby kupić

Kosiarka akumulatorowa 20 V PRMA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

kosiarka akumulatorowa 20 V PRMA 20-Li A1 to wygodny sprzęt do koszenia przydomowych trawników

obustronny ogranicznik boczny zapewnia precyzyjne koszenie na obrzeżach

szlifowany nóż ze stali specjalnej

centralna 5-stopniowa regulacja wysokości cięcia

pałąk prowadzący o regulowanej wysokości

skrzynka wyłącznika bezpieczeństwa z metalowym drążkiem sterowniczym

wytrzymała obudowa ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia

wnęka na akumulator z kluczykiem zabezpieczającym i składaną osłoną

praktyczny wkład do mulczowania do optymalnego ponownego użycia skoszonej trawy w roli nawozu

łatwy w demontażu zbiornik o pojemności 32 litrów z uchwytem do przenoszenia i wskaźnikiem napełnienia

możliwość składania pozwala na zaoszczędzenie miejsca

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

Cena: 499 zł - kliknij, aby kupić

Powerbank 20 000 mAh

powerbank 20 000 mAh z 4 diodami LED informującymi o stanie naładowania

do mobilnego ładowania smartfonów, odtwarzaczy MP3, tabletów, aparatów itd.

wydajny akumulator litowo-polimerowy o poj. 20 000 mAh

z PD 3.0 (tylko USB typu C) i technologią Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 zapewniającą wyjątkowo szybkie ładowanie

możliwość równoczesnego ładowania dwóch urządzeń

ładuje urządzenia kompatybilne z PD do 50% w 30 minut przez port USB typu C PD

z funkcją "Smart Fast Charge" zapewniającą zoptymalizowany czas ładowania

porty: 1x USB typu C PD, 1x USB typu A QC

zabezpieczenie przed przegrzaniem, ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed zwarciem, ochrona przed całkowitym rozładowaniem

w zestawie kabel USB do ładowania (USB typu A na USB typu C)

kompatybilne urządzenia: tablety: iPad Pro 12.9'' / iPad Pro 10.5'' / iPad Pro 11'' /' telefony komórkowe: iPhone 12 series, iPhone 11 series, iPhone SE, iPhone X series, iPhone 8 series, Samsung Galaxy S21 series, Samsung Galaxy S20 series, Samsung Galaxy S10 series, Samsung Galaxy 9 series, Samsung Galaxy S8 series, S7 series, Samsung Galaxy Note 20 series, Samsung Galaxy Note 10 series, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Note 8

Cena: 109 zł - kliknij, aby kupić

Vileda Mop parowy 1550 W, z 3 wkładami z mikrofibry i wkładem do dywanów i tapicerki

wyjątkowo lekkie i łatwe w użyciu urządzenie - do dokładnego i higienicznego czyszczenia bez użycia chemii

gotowy do użycia w tylko 15 sekund

zwalcza 99,9 % bakterii

indywidualne ustawianie wyrzutu pary

w zestawie: 3 wkłady z mikrowłókna zapewniającymi czystość bez smug; 1 wkład do czyszczenia dywanów umożliwiający higieniczne odświeżenie dywanów i tapicerki

Cena: 249 zł - kliknij, aby kupić

FISCHER Kompresor akumulatorowy

wielorakie możliwości zastosowania: opony rowerowe i e-bike, piłki nożne, piłki koszykowe, dmuchane artykuły plażowe, a nawet opony samochodowe

całkowicie automatyczne pompowanie dzięki regulowanemu ciśnieniu powietrza

podświetlany, cyfrowy wyświetlacz LCD z precyzyjnym odczytem

wbudowany akumulator litowo-jonowy

z latarką LED i power bankiem

wskazanie aktualnego ciśnienia w oponach i wskaźnik naładowania akumulatora

odporny na warunki atmosferyczne

w zestawie: adapter do zaworów Sclaverand i Dunlop, adapter do materacy powietrznych, igła kulkowa, kabel do ładowania USB, kabel do ładowania zapalniczki samochodowej, torba do przechowywania i transportu

Cena: 289 zł - kliknij, aby kupić

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

silna moc ssania

odkurzanie do 2.300 Pa

usuwanie kurzu nawet z dywanów

precyzyjne planowanie czyszczenia: technologia mapowania i nawigacji na bazie lasera

TrueMapping umożliwia skuteczne i dokładne czyszczenie podłóg

technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie

plamy i zabrudzenia są usuwane w jednym kroku

sterowanie przez aplikację: sprzątanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

zgodność z systemem Smart Home umożliwia sprzątanie bez wysiłku

wykrywanie przeszkód

automatyczne ładowanie

ochrona przed upadkiem z wysokości

Cena: 1299 zł - kliknij, aby kupić

Zündapp Rower elektryczny składany E-Bike Z101

łączy zalety konwencjonalnego roweru składanego z napędem elektrycznym, dlatego jest idealnym środkiem transportu w mieście

można szybko złożyć i zabrać ze sobą do samochodu lub transportu publicznego

rower można łatwo dostosować do potrzeb wyższych rowerzystów dzięki siodełku i kierownicy z regulacją wysokości

wyświetlacz LED, dzięki czujnikowi jasności dostosowuje się do oświetlenia otoczenia i jest dzięki temu czytelny w każdych warunkach oświetleniowych

typ roweru: e-bike

damski/męski: unisex

wymiary kół: 20 cali

materiał ramy: aluminium

wyposażenie zgodne z niemieckim Prawem o Ruchu Drogowych (StVZO): tak

obowiązkowe ubezpieczenie: nie

błotniki: tak

podpórka: tak

bagażnik: tak

dzwonek: tak

stopień zamontowania przy dostawie: rower jest dostarczany w pełni zmontowany

Cena: 3599 zł - przejdź do sklepu

Przenośna lodówka elektryczna 230 V

klasa efektywności energetycznej E zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (UE) 2019/2016

możliwości podłączenia: przez 230 V gniazdko i 12 V zapalniczkę samochodową

wyjątkowa wydajność – chłodzi aż do 20°C poniżej temperatury otoczenia

dodatkowa funkcja utrzymywania ciepła do ok. 65°C

bardzo grube ścianki izolacyjne

szybkie i równomierne chłodzenie lub utrzymywanie ciepła dzięki wewnętrznym wentylatorom

mieści 6 butelek 1,5/2 l na stojąco lub 36 puszek 0,33 l

pojemność brutto: ok. 30 l

oba przewody do podłączenia można łatwo schować w pokrywie

niewymagające konserwacji urządzenie chłodzące - podczas pracy sieciowej możliwość ręcznej regulacji

zmniejszone powstawanie pary dzięki uszczelce

składany uchwyt

zewnętrzna podstawa wykonana z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu

Cena: 259 zł

MEDISANA Mata do masażu z funkcją wibracji i ogrzewania

mata masująca z funkcjami wibracji i podgrzewania

automatyczne wyłączanie dzięki modułowi z timerem - po 15 minutach

funkcje dostępne za pomocą przycisków (pilot zdalnego sterowania): 5 programów masażu, 4 strefy masażu - górne plecy, dolne plecy, uda, łydki, 2 stopnie intensywności masażu dla każdej ze stref

bardzo miękki i przyjemny pokrowiec z polaru

podręczny pilot zdalnego sterowania

uspokajająca funkcja podgrzewania

komfortowa funkcja wibracji dla wszystkich stref

poduszka pod głową zapewnia komfortowe leżenie

praktyczna kieszonka po boku na pilota

Cena: 219 zł - kliknij, aby kupić

SEVERIN Spieniacz do mleka, 200 ml

wysokiej jakości i eleganckie wzornictwo ze stali nierdzewnej

2 programy spieniania mleka dla różnych ilości spienionego mleka

nadaje się do spieniania mleka na zimno i na gorąco oraz do podgrzewania mleka

pojemnik z powłoką nieprzywierającą umożliwiającą łatwe czyszczenie

do spieniania ok. 100 ml lub podgrzewania ok. 200 ml mleka

system 360°: pojemnik na mleko można włożyć w dowolnym kierunku

automatyczne wyłączanie

zabezpieczenie przed przegrzaniem

Cena: 159 zł - kliknij, aby kupić

Tefal Frytkownica Maxifry FF1000

automatyczne otwieranie pokrywy

metalowy filtr stały wbudowany w pokrywę

pojemnik do smażenia z aluminium, stały

uchwyt na obudowie można złożyć

regulowany termostat z lampką kontrolną temperatury

włącznik/wyłącznik

thermowall

zdejmowana pokrywa (można myć w zmywarce)

pojemnik do smażenia (można go myć w zmywarce)

pojemność oleju: 2,1 l

pojemność: 1,2 kg

Cena: 204,78 zł - kliknij, aby kupić

SINGER Maszyna do szycia S010L ze ściegiem owerlok

ścieg overlok 2, 3 i 4-nitkowy

ścieg stykowy 2-nitkowy

ścieg stykowy 3-nitkowy

obszycia 3-nitkowe

długości ściegu: 1-4mm

szerokość ściegu: 2,3-7mm

szycie wolnoramienne

zmiana pedału do szycia za pomocą automatycznej stopki zatrzaskowej

ruchomy nóż górny

proste nawlekanie dzięki kolorowemu oznakowaniu

Cena: 629 zł - kliknij, aby kupić

SILVERCREST Żelazko ze stacją parową SDBS 2400 C1 , 1,8 l

możliwość prasowania z parą lub na sucho

wysokiej jakości stopa żelazka ze stopu aluminium z powłoką ceramiczną dla optymalnego prowadzenia

pionowa funkcja pary

możliwość dowolnego ustawienia ciągłej pary (para zmienna)

gotowa do pracy w zaledwie 90 sekund

system blokady do łatwego transportu

zbiornik na wodę 1,8 l – może zostać zdjęty do napełnienia w trakcie eksploatacji

stacja bazowa z panelem do obsługi Softtouch i żaroodporną powierzchnią do odstawiania

tryb Eco i Max. – można wybrać na stacji

wymienialny filtr zapobiegający osadzaniu się kamienia i funkcja przypominania "Anti-Calc" na stacji

wąż parowy: 170 cm (dł.), z możliwością zwinięcia

temperatura ustawiana za pomocą pokrętła

zakres temperatury: poziom 1: 70-120 °C poziom 2: 100-160 °C poziom 3: 140-210 °C

Cena: 199 zł - kliknij, aby kupić

Grzejnik elektryczny na ręczniki

grzejnik elektryczny na ręczniki

do użytku jako urządzenie ścienne lub stojące

do nagrzewania oraz suszenia ręczników i odzieży

wraz z materiałami do montażu ściennego

temperatura rurek grzejnych: ok. 50°C*

z włącznikiem/wyłącznikiem zapewniającym wygodną obsługę

funkcja timera z automatycznym wyłączaniem (2 godziny i 4 godziny)

Cena: 179 zł - kliknij, aby kupić

TRONIC Powerbank QI 10 000 mAh

Powerbank QI 10 000 mAh umożliwia proste zastosowanie bez użycia kabla

Ładowanie bezprzewodowe także przez cienkie etui ochronne

Z wyświetlaczem LED wskazującym poziom naładowania w procentach

Do mobilnego ładowania smartfonów, odtwarzaczy MP3, tabletów, aparatów itd.

Wydajny akumulator litowo-polimerowy o poj. 10 000 mAh

Z PD 3.0 (tylko USB typu C) i technologią Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 zapewniająca wyjątkowo szybkie ładowanie

Możliwość równoczesnego ładowania trzech urządzeń

Z certyfikatem Qi® i mocą ładowania 10 W dla smartfonów i innych urządzeń mobilnych z obsługą Qi®

Ładuje urządzenia kompatybilne z PD do 50% w 30 minut przez port USB typu C PD

Z funkcją "Smart Fast Charge" zapewniającą zoptymalizowany czas ładowania

Porty: 1x USB typu C PD, 1x USB typu A QC

Bez kabli! - wystarczy odłożyć smartfona i naładować

W zestawie kabel USB do ładowania (USB typu A na USB typu C)

Power Delivery (PD) to najnowocześniejsza technologia, która zapewnia ultraszybkie ładowanie wszystkich urządzeń kompatybilnych z PD, w tym iPhone'a Apple, urządzeń Samsung z systemem Android oraz iPada Pro

Cena: 99 zł - kliknij, aby kupić

Odkurzacz ręczny akumulatorowy 18V z szczotką turbo

z obrotową szczotką turbo i podświetleniem LED

do odkurzania na mokro i sucho

zainstalowany filtr HEPA

2 poziomy prędkości (niski/wysoki)

czas pracy przy pełnym naładowaniu z turboszczotką: - niski: ok. 30 min. - wysoki: ok. 20 min.

pojemność: odkurzania: 400 ml, wody: 150 ml

stacja do ładowania z możliwością przechowywania nasadek ssących

ładowarkę można również zamontować na ścianie – załączony materiał montażowy

adapter z dopasowaniem napięcia do gniazdek na całym świecie (100-240 V~)

szczotka turbo: szerokość użytkowa: 7,8 cm, prędkość: 2500 o/min.

Cena: 219 zł - kliknij, aby kupić

Frytkownica ze stali szlachetnej SED3 2000 C4

z 3 koszykami do smażenia na różne potrawy

1 duży koszyk – na np. rybę lub sznycel

2 małe koszyki do równoczesnego używania, np. na skrzydełka, sajgonki lub frytki

płynna regulacja temperatury do maks. 190°C

zdejmowana pokrywka z aluminiowym filtrem tłuszczu

pojemnik na olej z powłoką zapobiegającą przywieraniu i koszyki do smażenia przeznaczone do zmywarek

maks. ilość napełnienia (olej): 4 l

moc: 2000 W

maks. ilość napełnienia: duży kosz: ok. 3,1 l (na ok. 850 g frytek); mały kosz: ok. 1,4 l (na ok. 400 g frytek)

Cena: 199 zł - kliknij, aby kupić

SILVERCREST Parownica do ubrań 1630 W

do wygładzania i odświeżania odzieży

wieszak oraz podpory stabilizujące z klamrami mocującymi do praktycznego zawieszania tkanin

pozwala na nieskomplikowane i szybkie wygładzanie odzieży

hak na dodatkowe wieszaki

wygodna praca na stojąco dzięki teleskopowemu drążkowi - rączkę można zawiesić podczas przerw

włączanie/wyłączanie przyciskiem nożnym

mobilne zastosowanie dzięki lekkobieżnym kółkom XL - wystarczy przechylić i pojechać

wieszak na ubrania obracany o 360°

stopa do prasowania ze stali szlachetnej

duży 2,5 l, odczepiany zbiornik na wodę umożliwia długą pracę parownicy i proste napełnianie

krótki czas nagrzewania – gotowość do pracy w ok. 60 sekund

z wyświetlaniem statusu, automatycznym wyłączaniem i ochroną przed przegrzaniem

metalowa sprężyna jako zabezpiecznie przed zginaniem węża parowego

bezpieczna praca dzięki rękawicy chroniącej przed gorącem

nasadka szczotki - otwiera tkaninę w celu lepszego wchłaniania pary, do grubych rodzjaów tkanin

uchwyt do kantów w spodniach - praktyczna pomoc przy tworzeniu kantów w spodniach

nasadka szczotki, uchwyt do kantów w spodniach, torba do przechowywania, rękawica chroniąca przed gorącem i pokrowiec z tkaniny na rączkę w zestawie

dodatkowy hak do zamocowania akcesoriów (w woreczku do przechowywania) lub zasialcza

Cena: 249 zł - kliknij, aby kupić

Szczotka powierzchniowa PFR 28 A3

bezstopniowo regulowane ciśnienie wody umożliwiające łagodne lub intensywne czyszczenie

wysoka moc czyszczenia za sprawą obrotowego systemu dysz

wygodne prowadzenie za sprawą szczeciny ślizgowej i regulowanej głowicy czyszczącej

głowica czyszcząca z uchwytami do łatwego stosowania nawet na pionowych powierzchniach

pasuje do wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących marki Parkside serii PHD 100*, PHD 110, PHD 135, PHD 150 i PHD 170

w zestawie ze złączką do innych dostępnych w handlu wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących, np. Kärcher (z ciśnieniem roboczym/ciśnieniem znamionowym maks. 115 bar)

do skutecznego czyszczenia powierzchni zewnętrznych, bez rozpryskiwania wody

urządzenie idealne do tarasów, dróg, ścian budynków lub bram garażowych

dzielona rura podłączeniowa pozwala na zaoszczędzenie miejsca do przechowywania

w zestawie: adapter

Cena: 99 zł - kliknij, aby kupić

Livarno Home Reflektor solarny LED

reflektor solarny LED

zasilanie bezprzewodowe z napędem solarnym

z czujnikiem zmierzchu i sygnalizatorem ruchu

głowica reflektora i panel solarny odrębnie obracane i wychylne

3 tryby świecenia

jasne oświetlenie krótkotrwałe w razie rozpoznania ruchu

oświetlenie o mniejszej jasności i jasne krótkotrwale oświetlenie w razie rozpoznania ruchu

oświetlenie o mniejszej jasności bez krótkotrwałego oświetlenia

zasięg: 1-10 m

kąt promieniowania: ok. 120°

z uchwytem ściennym z dwoma możliwościami montażu - na ścianach lub na narożnikach budynków

Cena: 89,90 zł - kliknij, aby kupić

Maszynka do popcornu SPCM 1200 C1

urządzenie na gorące powietrze do przyrządzania niskotłuszczowego popcornu

do 60 g popcornu w 2 minuty

zdejmowana pokrywa

ze zintegrowaną łyżką miarową/ miską do topienia masła

antypoślizgowe nóżki zapewniają bezpieczną pozycję

z włącznikiem/wyłącznikiem

pokrywa i łyżka do odmierzania/ miseczka do topienia masła nadają się do mycia w zmywarce

Cena: 69,90 zł - kliknij, aby kupić

Wenko Waga osobowa z bambusa z wyświetlaczem LCD

bambusowa powierzchnia bieżnika

zakres pomiarowy do 180 kg w odstępach co 100 g

z dużym wyświetlaczem LCD

z białym podświetleniem i czarnym wyświetlaczem numerycznym

funkcja automatycznego wł./wył.

Cena: 69,90 zł - kliknij, aby kupić

BOSCH Odkurzacz bezworkowy GS05 Serie 2

bezworkowy

wysoka wydajność systemu separacji kurzu

antyalergiczny filtr PureAir

kompaktowy rozmiar

waga: 4,44 kg (bez wyposażenia)

łatwe wyjmowanie i opróżnianie pojemnika na kurz

elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła

wygodny, ergonomiczny uchwyt

pojemnik na kurz rozmiar L

rura teleskopowa

przełączalna szczotka rolkowa

akcesoria 2 w 1: Szczotka do tapicerki i szczelinowa

szczotka do parkietu z naturalnym włosiem

automatyczne zwijanie kabla

promień działania: 9 m

2 duże koła/1 kółko obrotowe

Cena: 399 zł - kliknij, aby kupić

Livarno Home Akumulatorowa lampa stołowa LED

bezprzewodowa lampa dekoracyjna z nastrojowymi efektami świetlnymi

ze zdalną obsługą na podczerwień dla: 8 wybieranych kolorów (wraz z białym) o jaskrawości regulowanej w 4 zakresach; 1 programu zmiany kolorów; 1 efekt migocących świec o regulowanej intensywności

podstawa z wysokiej jakości bambusa

z 6 wytrzymałymi diodami świetlnymi LED (3x RGB, 3x białe)

produkt przystosowany do stosowania wewnątrz i w zabezpieczonym obszarze na zewnątrz

wraz z kablem micro-USB do ładowania (1 m), instrukcją i baterią

Cena: 79,90 zł - kliknij, aby kupić

Waga kuchenna analityczna SNAW 1000 D2

waga do żywności z analizą składu

pomaga utrzymać kontrolowaną i świadomą dietę

zaprogramowane 800 różnych produktów spożywczych

200 miejsc w pamięci do programowania własnych danych

obliczanie: zawartości tłuszczu; zawartości białka; zawartości węglowodanów; kilokalorii; kilodżuli; cholesterolu

funkcja pamięci do dokumentowania spożycia żywności, np. na cały dzień

duży wyświetlacz LCD

waży i analizuje nawet ciecze

automatyczne wyłączanie (po 60 sekundach)

dodatkowa funkcja ważenia (TARA)

wskaźnik przeciążenia i wymiany baterii

zdejmowana powierzchnia ważąca wykonana z bezpiecznego szkła

Cena: 49,99 zł - kliknij, aby kupić

Szczotka do czyszczenia XXL akumulatorowa SRBX 2200 B2 z 3 nasadkami

do dokładnego czyszczenia powierzchni i kątów

wydajny akumulator litowo-jonowy do aż 90 min. pracy bezprzewodowej

do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

niskie samowyładowanie

stała, wysoka wydajność

wydajna i przyjazna dla środowiska

teleskopowy drążek regulowany w zakresie 42-75 cm – do łatwego czyszczenia trudno dostępnych miejsc dzięki 3 nasadkom

3 iwielofunkcyjne nasadki: płaska końcówka – do podłóg i ścian; końcówka w kształcie kopuły – do umywalki, prysznica i wanny; stożkowa końcówka – do narożników i fug

jednostka główna regulowana pod kątem 45°

wyłączenie bezpieczeństwa przy zablokowaniu szczotki

urządzenie zabezpieczone przed zachlapaniem (IPX4)

zasilacz z dopasowaniem napięcia na całym świecie (100-240 V~)

6 elementów

Cena: 99 zł - kliknij, aby kupić

Delonghi Ekspres do kawy Scultura SECZ351.BK z uchwytem sitowym

stylowy ekspres do kawy De'Longhi Scultura 15 bar w kolorze czarnym

prosta obsługa za pomocą jednego przycisku

czajnik ze stali szlachetnej

wyjmowana tacka ociekowa

pompa 15 bar

pokrętło do regulacji ilości pary

filtr easy clean do kawy mielonej i w kapsułkach

funkcja auto off

Cena: 619 zł - kliknij, aby kupić

Robot kuchenny różowy SKM 600 B2

do zagniatania, mieszania i ubijania

bezstopniowe ustawianie prędkości, funkcja Turbo

wydajny silnik 600 W

poradzi sobie nawet z gęstymi, ciężkimi ciastami

duża, zdejmowana miska do mieszania o pojemności 5 l

wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym do łatwej wymiany akcesoriów

mieszadła i płaskie mieszadło z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon®

akcesoria można zdjąć i myć w zmywarce

w zestawie: osłona zapobiegająca zachlapaniu z otworem wlewu, hak do zagniatania ciasta, trzepaczka i płaskie mieszadło

Cena: 229 zł - kliknij, aby kupić

BRAUN Czajnik elektryczny WK110 o pojemności 1,7 l

pojemność: 1,7 l

dwuskalowy wskaźnik ilości wody

system szybkiego gotowania

uchylna pokrywa

4-stopniowy system bezpiecznego wyłączania

filtr zapobiegający osadzaniu się kamienia, który można czyścić

moc: 2200 W

system szybkiego gotowania wody w 45 s

Cena: 99 zł - kliknij, aby kupić

Piekarnik elektryczny z funkcją grilla

płynna regulacja temperatury w zakresie 70-230°C

3 poziomy wsuwania

wielkość blachy do pieczenia: do ok. Ø 30 cm

aplikacje ze stali szlachetnej wysokiej jakości i drzwi z podwójnym oszkleniem

funkcja rożna

tryb pracy ciągłej bądź możliwość sterowania

120-minutowy zegar sterujący z sygnałem dźwiękowym

wyjmowana blacha na okruchy i wywar

Cena: 319 zł - kliknij, aby kupić

Myjka ciśnieniowa PHD

idealna do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad i wielu innych powierzchni

wysokociśnieniowa pompa aluminiowa o wysokiej wydajności, trwała i odporna na korozję

z oszczędzającym prąd systemem Auto-Start/-Stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

dzięki zintegrowanej funkcji zasysania wody istnieje możliwość stosowania bez podłączenia do ujęcia bieżącej wody

prosta wymiana dysz czyszczących poprzez system przyłączy Quick-Connect

wytrzymała obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

ergonomiczny uchwyt pistoletu ze wskaźnikiem ciśnienia i zabezpieczeniem przed dziećmi

wąż wysokociśnieniowy Anti-Twist o dł. 10 m

zintegrowany bęben na wąż oraz praktyczne uchwyty na kabel i akcesoria

wbudowany zbiornik na środki czyszczące z automatycznym mieszaniem przy niskim ciśnieniu

Cena: 599 zł - kliknij, aby kupić

Masażer Shiatsu szyi i karku

do intensywnego masażu w obszarze karku

różnorodne zastosowanie - również na ramionach, plecach, brzuchu, udach i łydkach

masaż Shiatsu o 2 różnych prędkościach

z 4 przeciwbieżnie obracającymi się główkami masującymi

przełączane funkcje światła i ciepła na dwóch głowicach masujących

ergonomiczny kształt

szlufki na dłonie do regulacji nacisku i optymalnego ułożenia

dejmowany pokrowiec (56% poliester, 44% nylon) z zamkiem błyskawicznym - nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 40°C

zasilacz z dopasowaniem napięcia na całym świecie (100-240 V~)

Cena: 129 zł

Livarno Home Lampa zewnętrzna LED z czujnikiem zmierzchu

lampa zewnętrzna LED z czujnikiem zmierzchu idealna do ogrodu, na taras lub przy wjeździe

energooszczędna żarówka filamentowa LED z wbudowanym czujnikiem zmierzchu

włącza się automatycznie przy zapadaniu zmierzchu - świeci przez całą noc

o ciepłym, białym świetle

klasa szczelności (IP44)

z materiałem montażowym i instrukcją

do montażu ściennego na zewnątrz z zasilaniem sieciowym

oszczędność energii do 83% w porównaniu ze zwykłą żarówką o mocy 21 W

trapez, podłużny: elegancka obudowa ze stali szlachetnej z wysokiej jakości wkładami ze szkła

okrągły: elegancka obudowa ze stali szlachetnej z solidną nasadką z tworzywa sztucznego

Cena: 89,90 zł

PARKSIDE 12 V akumulatorowa wiertarko-wkrętarka kątowa PWBSA 12 A1 (bez akumulatora, bez ładowarki)

do wiercenia i przykręcania w trudno dostępnych miejscach lub w zawężonych obszarach roboczych

głowica ustawiania pod kątem w 5 pozycjach

prosta regulacja kąta dzięki samoistnemu blokowaniu pozycji

automatyczne blokowanie wrzeciona SPINDLE LOCK

zintegrowana lampa robocza LED

antypoślizgowy uchwyt

w zestawie walizka do noszenia

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii PARKSIDE X 12 V Team

dostawa następuje bez akumulatora i ładowarki

Cena: 129 zł

Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2

wyrzynarka precyzyjna włosowa

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

w zestawie: 4 brzeszczoty do wyrzynarek stołowo-włosowych 134 mm; 1 klucz imbusowy do wymiany brzeszczotu; 1 kątownik do dokładnej regulacji kąta cięcia; materiał montażowy do montażu na stole

Cena: 399 zł

Reflektor LED składany z bateriami

kompaktowe wzornictwo z systemem składania umożliwiającym zaoszczędzenie miejsca

eksploatacja bezprzewodowa z 4 bateriami (typ AA - zawarte w zakresie dostawy)

2 odrębnie wychylane reflektorki zapewniają optymalne oświetlenie

moduły LED o zimnym białym świetle (6500 K)

3 tryby świecenia: obydwa reflektorki łącznie lub każdy odrębnie

wytrzymała obudowa ze wzmocnionymi zaślepkami ochronnymi

składany pałąk z mocowaniem na magnes i funkcją karabińczyka z blokującym się zamknięciem

Cena: 49,99 zł

BRESSER Stacja pogodowa Meteo Temp sterowana sygnałem radiowym DCF

czas i data wyświetlane poprzez sygnał radiowy DCF (do wyboru format 12/24 godzinny)

temperatura (°C) w pomieszczeniach i na zewnątrz

graficzny wyświetlacz trendów pogodowych

duży i przejrzysty wyświetlacz

możliwość podłączenia 1x czujnika zewnętrznego thermo (1x w zestawie)

rozkładana podstawa i uchwyt ścienny

wymagane baterie: 2x AAA (stacja pogodowa) + 2x AAA (czujnik)

w zestawie: czujnik zewnętrzny

Cena: 89,90 zł

Reflektor roboczy LED, 4500 lm

reflektor roboczy LED

wyłącznie do użytku na zewnątrz

wydajny moduł LED o zimnym, białym świetle

2 ustawiane poziomy jasności

wbudowane gniazdo wtykowe do podłączenia dalszych urządzeń (maks. 2500 W)

wytrzymała, antypoślizgowa obudowa

ustawiana pod kątem, składana stopa zapewnia optymalne oświetlenie

przełącznik zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi

Cena: 139 zł

Kuchenka mikrofalowa SMW 800 F1

z grillem i 10 praktycznymi programami automatycznymi

wszechstronne zastosowanie – do podgrzewania, duszenia, rozmrażania, grillowania i zapiekania

11 poziomów mocy: 8 poziomów mocy kuchenki mikrofalowej (100-800 W), 1 poziom mocy grilla i 2 kombinowane poziomy mocy (kuchenka mikrofalowa i grill)

z funkcją rozmrażania (w zależności od wagi i czasu), funkcją szybkiego uruchamiania i zabezpieczeniem przed dziećmi

wygodna obsługa jedną ręką dzięki pokrętłu do ustawiania i potwierdzania

wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

cyfrowy zegar 12/24-godzinny, wybór czasu rozpoczęcia, sygnał zagotowania i 95 minutowy timer kuchenny

w zestawie: szklany talerz obrotowy i stojak do grillowania ze stali szlachetnej

Cena: 299 zł

Robot kuchenny SKM 650 A1

do zagniatania, mieszania i miksowania

8 trybów prędkości

duża, zdejmowana miska do mieszania* o pojemności 5 l

wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym do łatwej wymiany akcesoriów

w zestawie: osłona zapobiegająca zachlapaniu, mieszadło hakowe, trzepaczka i płaskie mieszadło

mieszadło hakowe i płaskie mieszadło z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon®

ochrona przed przegrzaniem

miska do mieszania: ok. 5 l

moc: 650 W

Cena: 229 zł

Wibrująca akumulatorowa myjka do okien SFAV 3.7 A2

do czyszczenia gładkich powierzchni

nadaje się do gładkich powierzchni, takich jak okna, lustra, stoły szklane i płytki

funkcja wibracji usuwa zabrudzenia i ułatwia czyszczenie

ścieranie i zwilżanie za jednym pociągnięciem dzięki automatycznej funkcji rozprowadzania wody

bez uciążliwego kapania podczas zwilżania powierzchni

duży otwór zbiornika wody ułatwia napełnianie

wydajny akumulator litowo-jonowy (3,7 V DC, 2200 mAh)

wydajność czyszczenia na jednym naładowaniu akumulatora: ok. 100 m²

czas pracy przy pełnym naładowaniu akumulatora: ok. 35 minut

czas ładowania (przy rozładowanym akumulatorze): ok. 210 minut

Cena: 109 zł

Trymer uniwersalny SMT 3 A1 z 3 końcówkami

trymer uniwersalny do precyzyjnego usuwania włosów

3 nasadki do brwi, konturów brody, włosów w nosie i w uszach

1 nasadka przedłużająca (3 mm / 6 mm) do trymera do brwi

obudowa o klasie szczelności IPX4

kompaktowe wzornictwo i prosta obsługa

łatwe czyszczenie – w zestawie pędzelek

stacja bazowa do przechowywania trymera i akcesoriów

Cena: 19,99 zł

Inteligentny robot sprzątający SSRA1

inteligentne sterowanie poprzez aplikację zapewniające proste programowanie dostosowane do konkretnego dnia

kompatybilny z Amazon Alexa

możliwość użycia aż 40 komend głosowych

przeznaczony do twardych podłóg i dywanów z krótkim włosiem

wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc

5 trybów czyszczenia: Classic – czyszczenie w trybie przypadkowym; Auto – czyszczenie w równoległych trasach z 60% pokryciem; Spot – czyszczenie po spirali z maksymalną siłą ssącą; Kąty – czyszczenie wzdłuż brzegów pomieszczenia; Max – czyszczenie z maksymalną siłą ssącą; możliwość dodatkowego włączenia w trybach Auto, Classic i Kąty

wirtualna ściana do odgraniczenia danego obszaru

automatyczny powrót do stacji ładowania

centralna wielofunkcyjna szczotka do podłogi i 2 szczotki boczne

11 czułych sensorów antykolizyjnych i 3 czujniki chroniące przed upadkiem

pojemnik na kurz z możliwością łatwego opróżniania i mycia

Wymagania systemowe aplikacji: iOS od wersji 9.0, Android™ od wersji 4.4

Języki Amazon Alexa: niemiecki, angielski (US i UK), francuski, włoski, hiszpański

Cena: 699 zł

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa z zestawem akcesoriów PSBSAP 20-Li B2

akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa wyposażona w silnik bezszczotkowy - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

mocny silnik z przekładnią 2-biegową i podłączanym, wysokowydajnym mechanizmem udarowym

wysokiej jakości uchwyt wiertarski Röhm z metalu z blokadą promieniową

Cell Balancing – dłuższy czas pracy i większa trwałość akumulatora

włącznik/wyłącznik z płynną regulacją liczby obrotów i zatrzymywaniem Quickstop

zintegrowana lampa robocza LED

ergonomiczny uchwyt z powłoką softgrip

regulowany dodatkowy uchwyt z metalowym ogranicznikiem głębokości

bieg w prawo/w lewo

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora

w wysokiej jakości walizce z szufladką

akumulatory kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

w zestawie: 1 x akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa; 2 x akumulator (20 V, 2 Ah); 1 x ładowarka (3,5 A); 1 x metalowy ogranicznik głębokości; 1 x nóż; 1 x miara 3 m; 1 x wkrętak z grzechotką (¼“); 1 x wkrętak-uchwyt na bity (¼“); 6 x wiertło do drewna; 6 x wiertło do metalu; 6 x wiertło do kamienia; 2 x uchwyt do bitów (60 mm); 72 x bit; 1 x walizka

Cena: 699 zł

SILVERCREST Minilodówka SMK 40 A2

minilodówka z mechaniczną regulacją temperatury

nóżki o regulowanej wysokości

praktyczny uchwyt do otwierania

możliwość zamontowania drzwi po lewej lub prawej stronie

w zestawie wkładana półka

Cena: 379 zł

Zestaw Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka SEMM 1470 A2 i Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1

Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Elektryczny młynek do kawy

z mechanizmem z wysokojakościowej stali szlachetnej*

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy

przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia zmielenia

Cena: 616,54 zł

Silvercrest Kitchen Tools Podgrzewacz elektryczny do potraw SBW 300 A1

do podgrzewania, utrzymywania ciepła i serwowania potraw

z regulacją temperatury (45°- 85° C, regulacja bezstopniowa)

4 naczynia ze stali szlachetnej z przezroczystymi pokrywkami*

naczynia ze stali szlachetnej można myć w zmywarce**

płyta grzejna z funkcją utrzymywania ciepła

lampki kontrolne robocze i gotowości

uchwyty Cool Touch

z nóżkami antypoślizgowymi

Cena: 179 zł

Silvercrest Kitchen Tools Zgrzewarka próżniowa pakowarka

pakowarka i zgrzewarka próżniowa

do konserwacji produktów żywnościowych w sposób zabezpieczający przed dostępem aromatów, powietrza i wody

produkt idealnie sprawdza się do gotowania metodą sous vide, które stanowi najnowszy trend w gastronomii gourmet

o szlachetnym wyglądzie stali nierdzewnej

z funkcją marynowania

funkcja „Wet and Dry” dla wyjątkowo wilgotnych produktów spożywczych

funkcja „Soft” dla delikatnych produktów spożywczych

zintegrowany nóż ułatwiający cięcie folii

specjalny schowek do przechowywania folii i akcesoriów

lampki sygnalizacyjne do monitorowania procesu zgrzewania próżniowego

praktyczne uchwyty umożliwiające chowanie kabla i nóżki antypoślizgowe zapewniające stabilne ustawienie

3-metrową rolkę folii bez BPA, przystosowanią również do użytku w kuchence mikrofalowej (do maks. 70°C)

3 adaptery do zaworów próżniowych - umożliwia zamykanie próżniowe dostępnych na rynku pojemników z zaworem oraz worków

zapasową uszczelkę

kompatybilna z dostępnymi w sprzedaży akcesoriami, np. firmy Caso i Foodsave

wyjmowana taca ociekowa, którą można myć w zmywarce

do standardowych rolek folii o szerokości maks. 30 cm

Cena: 219 zł

MEDISANA Poduszka do masażu Shiatsu MC 32-L z funkcją podczerwieni

odprężający masaż shiatsu

wielostronne zastosowanie na ramiona, kark, plecy i nogi

możliwość dodatkowego włączenia funkcji podczerwieni i ogrzewającej

4 obracające się główki masujące, z kierunkiem obrotu do wyboru

łatwe mocowanie przez taśmę podtrzymującą z zapięciem na klips

przyjemny w dotyku, oddychający materiał wierzchni

ergonomiczne wykonanie, dopasowujące się do kształtu ciała

mała i podręczna forma

automatyczne wyłączanie po 20 min

Cena: 129 zł

Silvercrest Personal Care Minimasażer Spa z 12 wypustkami do masażu

wodoodporny: do stosowania pod prysznicem i w wannie

2 w 1: peeling i łagodny masaż wibracyjny

z 12 wypustkami do masażu

z 2-stronną nasadką do peelingu: 1 strona z gąbką loofah, 1 strona z miękkiej bawełny

wielostronne zastosowanie do relaksującego masażu pleców, karku, rąk, nóg lub ramion

kompaktowa i prosta obsługa

w zestawie: 2x bateria AAA

Cena: 49,99 zł

Silvercrest Kitchen Tools Grill kontaktowy ze zintegrowanym termometrem grillowym

ze zintegrowanym termometrem grillowym zapewniającym perfekcyjne przyrządzanie potraw dzięki regulowanej temperaturze grillowania

możliwość używania jako grill kontaktowy, grill do panini i grill stołowy (możliwość otwarcia do 180°)

6 programów grillowania (hamburger, ryba, drób, krwisty, średnio wysmażony i dobrze wysmażony) z domyślnie ustawionymi temperaturami

zintegrowany termometr grillowy pozwalający określić temperaturę wewnątrz grilla

z ekranem dotykowym

sygnał dźwiękowy po osiągnięciu nastawionej temperatury

obudowa ze stali szlachetnej

możliwość regulacji górnej płyty grilla na 5 poziomach

zdejmowane aluminiowe płyty do grillowania z wysokiej jakości powłoką firmy ILAG® zapobiegającą przywieraniu

z tacką na tłuszcz i skrobakiem do czyszczenia

instrukcja obsługi z 10 przykładowymi przepisami

Cena: 299 zł

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa wkrętarka udarowa 20 V PDSSAP 20-Li B2 (bez akumulatora i ładowarki)

akumulatorowa wkrętarka udarowa 20 V PDSSAP 20-Li B2 wyposażona w silnik bezszczotkowy - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

4 poziomy momentu obrotowego ze wskaźnikiem LED dla wybranej wartości: 120 / 150 / 190 / 226 Nm

płynna regulacja obrotów

sześciokątny uchwyt narzędzia z szybkim mocowaniem

do śrub metalowych do M16

zintegrowana lampa robocza LED

z praktycznym mocowaniem do paska

antypoślizgowy uchwyt i obudowa

w zestawie walizka

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zalecany akumulator: 20 V (4 Ah)

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie (do nabycia osobno)

Cena: 279, zł

Silvercrest Kitchen Tools Mikser ręczny

automatycznie napędzana, zdejmowana miska obrotowa

pokrywka osłaniająca przed pryskaniem z zamykanym otworem do napełniania

5 poziomów prędkości i przycisk turbo

możliwość zastosowania miksera również bez stojaka

z funkcją ręcznego blendera

pojemność (miska do mieszania): ok. 2,5 l

10 elementów

szpatułka do ciasta, miska do mieszania, pokrywka zapobiegająca zachlapaniu, mieszadło, hak do ugniatania przeznaczone do mycia w zmywarce

moc: 300 W

Cena: 119 zł

Silvercrest Personal Care Sauna do twarzy SGS 100 B1

do kosmetycznej pielęgnacji skóry oraz inhalacji

otwiera pory skóry

1 duża nakładka parowa na twarz

1 nakładka parowa na nos - idealna do inhalacji i docelowej pielęgnacji partii nosa

obie nakładki z bardzo dużym dyfuzorem do stosowania aromatów albo ziół

2 poziomy mocy, lampka kontrolna LED i indywidualna możliwość ustawiania wylotu pary

automatyczne wyłączanie, gdy pojemnik na wodę jest pusty

z miarką

Cena: 59,90 zł

Silvercrest Kitchen Tools Wielofunkcyjny szybkowar SSM 1000 A2

wszechstronne rozwiązanie do szybkiego i wydajnego gotowania

z wieloma funkcjami: szybkie gotowanie, gotowanie na parze, gotowanie ryżu, gotowanie z zachowaniem witamin, sauté/przypiekanie, utrzymywanie ciepła lub przyrządzanie jogurtu

garnek ze stali szlachetnej, wyjmowaną uszczelkę w pokrywce i akcesoria można myć w zmywarce

pojemność: ok. 5,6 l

prosta obsługa za pośrednictwem dotykowego panelu obsługi z wyświetlaczem LED, wskaźnikiem ciśnienia i trybu

12 fabrycznie ustawionych programów gotowania

funkcja timera do gotowania z przesuniętym czasem

Cena: 329 zł

Elektrostymulator

3-w-1: trening i regeneracja mięśni (EMS), łagodzenie bólu (TENS), odprężenie i masaż

2 kanały, 4 elektrody

64 stałe programy

6 programy do indywidualnego ustawienia

wyświetlacz pozycji elektrod pozwalający na prostszy wybór programu i umiejscowienie elektrod

funkcja dopasowania Doctor‘s Function do indywidualnego programu terapeutycznego

Cena: 119 zł

Suszarka ze szczotką dla zwierząt ZTWB 300 A1

Suszarka ze szczotką dla zwierząt 2 w 1: czesanie i stylizacja

Szczotkuje i suszy sierść delikatnie i skutecznie

2 poziomy grzania zapewniają optymalną i nie za wysoką temperaturę

Połączenie suszarki i szczotki umożliwia użytkowanie jedną ręką przyjazne dla zwierząt

Włosie ze stali szlachetnej z zaokrąglonymi końcami zapewnia wyjątkowo przyjazne dla skóry stosowanie

Nadaje się do różnych rodzajów sierści: kręconej, długowłosej, krótkowłosej, szorstkowłosej

Usuwa podszerstek i kołtuny

Głowicę szczotki można zdjąć w celu łatwego czyszczenia

Wyjątkowo cicha

Cena: 79,90 zł

Livarno Home Lampa podszafkowa LED

lampa podszafkowa LED umożliwia uniwersalne zastosowanie dzięki zasilaniu na baterie

z praktycznym przełącznikiem do przyciemniania (2 poziomy jasności)

łatwe mocowanie dzięki paskom klejącym (zawarte w zestawie)

w zestawie baterie, paski samoprzylepne i instrukcja

możliwość zamontowania także przy pomocy śrub

biały: 3 wychylane reflektorki każdy z 3 energooszczędnymi i trwałymi diodami LED

srebrny: 3 obracane i wychylane reflektorki każdy z 1 energooszczędną i trwałą diodą LED

Cena: 29,99 zł

Pulsoksymetr z Bluetooth SPO 55

do określania wysycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2) i częstotliwości uderzeń serca (tętna)

polecany dla osób z astmą oskrzelową, przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc, niewydolnością serca

nadaje się również do stosowania w sportach na dużych wysokościach (np. wspinaczka, narciarstwo i lotnictwo sportowe)

czytelny wyświetlacz z automatycznym ustawieniem i regulowaną jasnością

z Bluetooth® do przesyłania wartości pomiarowych do analizy graficznej

funkcja Passkey zapewnia bezpieczną transmisję danych

w zestawie bezpłatna aplikacja "HealthForYou" do pobrania

wskaźnik krzywej pulsu

100 miejsc zapisu

wskaźnik wymiany baterii i automatyczne wyłączanie

wyrób medyczny

baterie w zestawie

w zestawie pasek mocujący i torba na pasek

smartfon nie znajduje się w zestawie

Cena: 99 zł

Livarno Home Lampa ścienna i sufitowa rozgwieżdżone niebo

lampa do montażu na ścianie i suficie

do użytku wewnątrz pomieszczeń

neutralne białe światło

36 energooszczędnych diod LED o długiej żywotności

źródło światła niewymienne

do oświetlenia pomieszczeń i jako światło dekoracyjne

abażur z równomiernym oświetleniem i dekoracyjnym efektem gwiazdy

wzory: okrągła i kwadratowa

w zestawie. materiał montażowy i instrukcja

ilość LED: 4

temperatura barwowa: ok. 4.000 K

źródło światła: LED

trwałość: 30.000 h

wartość oddawania barw: >80 Ra

strumień świetlny: 1050 lm

moc: 13 W

napięcie: 230 V

Cena: 39,99 zł

Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1

odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 - nowoczesna technologia cyklonowa umożliwia bezworkowe odkurzanie

zastosowanie jako odkurzacz ręczny lub do podłóg

bezprzewodowy

wydajny silnik 130 W

2 poziomy ssania: tryb MAX i tryb ECO

rurę można szybko odczepić - bezproblemowe zastosowanie jako odkurzacz ręczny

szczotka do podłóg z przegubem obrotowym 180°

wyjątkowo czyste powietrze wylotowe dzięki filtrowi HEPA i filtrowi ze stali szlachetnej

demontaż urządzenia bez użycia narzędzi umożliwia łatwe czyszczenie i opróżnianie wyjmowanego pojemnika na kurz

wyjmowany akumulator

akcesoria w zestawie: uchwyt ścienny, materiał montażowy, elektryczna szczotka podłogowa, szczotka do kurzu, dysza szczelinowa, mała szczotka, aluminiowa rura ssąca, zasilacz sieciowy

Cena: 299 zł

Wyrzynarka PSTD 800 C3, 800 W

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowemu podłączanemu skokowi wahadła

precyzyjna regulacja cięcia

prowadzenie laserowe i światło robocze LED

elektronicznie regulowany wstępny wybór skoków

regulowana płyta dolna z obustronnie regulowanymi kątami cięcia

funkcja dmuchawy umożliwia cięcie bez wiórów

przyłącze do zewnętrznego układu zasysania wraz z króćcem zasysającym i elementem redukcyjnym

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę brzeszczotów

w zestawie z walizką do przechowywania

Cena: 129 zł

Grill do fondue i raclette

do zapiekania i grillowania warzyw, mięsa, ryb oraz do różnych wariantów fondue

z żeberkową płytą grillową zapewniającą intensywny aromat grillowania

z płynnym termostatem

płyta grillowa i garnek do fondue ze stali pokrytej aluminium z wysokogatunkową powłoką nieprzywierającą ILAG

widelczyki do fondue, garnek do fondue, osłona przed rozpryskiwaniem i płyta grillowa nadają się do mycia w zmywarce

element i reflektor grzewczy ze stali szlachetnej

Cena: 249 zł

Piła taśmowa do metalu PMB 1100 B2

piła taśmowa do metalu do precyzyjnego cięcia metalowych rur i profili

elastyczne zastosowanie - stacjonarne z podstawą lub swobodna obsługa ręczna

wytrzymała taśma piły

wydajny silnik o mocy 1100 W z regulowaną prędkością taśmy

dodatkowy uchwyt ręczny z możliwością wielokrotnej regulacji

zintegrowane oświetlenie robocze LED

prosty montaż na stole warsztatowym za pomocą śrub skrzydełkowych

płyta dolna z otworami do montażu na stole (materiał montażowy nie jest zawarty w zestawie)

akcesoria zawarte w zestawie: 2 klucze z gniazdem sześciokątnym

Cena: 499 zł

Podwójna szybka ładowarka PDSLG 20 A1

kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami serii „PARKSIDE X 20 V Team“

podwójna szybka ładowarka z 2 gniazdami ładowania

1 IC Board z 2 osobnymi wyłącznikami

podwójna szybka ładowarka (2 x 4,5) do ładowania 2 akumulatorów

wskaźnik ładowania, 3 żarówki LED: jedna żarówka LED miga: pusty akumulator; jedna żarówka LED się świeci, druga LED miga: akumulator(y) naładowane w 1/3; dwie żarówki LED się świecą, trzecia LED miga: akumulator(y) naładowane w 2/3; trzy żarówki LED się świecą: akumulator(y) w pełni naładowane

zintegrowany mikrokontroler (MCU) do systemu zarządzania baterią (BMS)

w kombinacji z informacją o akumulatorze monitorowane są prąd i napięcie

funkcje bezpieczeństwa: ochrona przed przegrzaniem / ochrona przed przeładowaniem / ochrona przed zwarciem / monitorowanie pojedyncznych komórek

Cena: 129 zł

PHILIPS Golarka S1131/41

golarka PHILIPS S1131/41 zapewnia łatwe i szybkie golenie dzięki systemowi PowerCut z 27 samoostrzącymi się ostrzami

ruchome głowice tnące Flex ułatwiają golenie włosków przylegających do skóry

ergonomiczny i wygodny uchwyt

można stosować przewodowo lub bezprzewodowo

czas pracy na akumulatorze: 40 min

czas ładowania: 8 h

Cena: 149 zł

MEDISANA Mata do masażu Shiatsu

automatyczne wyłączanie po 15 minutach (przycisk umożliwiający wydłużenie czasu)

manualne ustawienia masażu (pilot)

zdejmowalny ochraniacz szyi, który można prać

prosty w pielęgnacji materiał

3 strefy masażu do wyboru: całość, górna i dolna część pleców

autentyczny masaż shiatsu na plecy

oddzielny masaż karku

osobny masaż wibracyjny w siedzisku

intensywny masaż zapewniający odczuwalny wyższy komfort masowanych stref

dodatkowe funkcje podczerwieni i grzewczą

zasilanie: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

mc: 48 W

długość kabla: 180 cm

masażer pleców: 2 trójwymiarowe, oscylujące głowice masujące (masaż shiatsu)

masażer karku: 2 głowice masujące do karku / ramion (masaż shiatsu) ze zdejmowalną poszewką

masażer do siedzenia: 1 silnik (masaż wibracyjny) z 3 stopniami intensywności do wyboru

Cena: 369 zł

Livarno Home Lampa stołowa LED z portem USB

złącze USB do ładowania urządzeń mobilnych, takich jak smartfon, tablet czy odtwarzacz MP3

przyjemne, nieoślepiające oświetlenie

energooszczędny moduł LED emituje ciepłe, białe światło

klosz z satynowanego szkła

podstawa o wyglądzie matowego niklu z podkładką nieniszczącą mebli

żródło światła: 1

maks. moc: 5,8 W

trwałość: ok. 25.000 h

temperatura barwowa: 2700 K

strumień świetlny: 500 lm

barwa światła: ciepła biała

długość przewodu zasilającego: 1,6 m

Cena: 69,90 zł

Myjka ultradźwiękowa SUR 48 C4

myjka ultradźwiękowa SUR 48 C4 zapewnia dokładne i delikatne czyszczenie

do biżuterii, monet, okularów, protez zębowych itd.

przeznaczona również do czyszczenia płyt CD, DVD i Blu-ray

ultradźwiękowe fale energii o częstotliwości 48 000 drgań na sekundę (częstotliwość czyszczenia 48 kHz)

wyświetlacz LED

funkcja timera i wskaźnik sekund

przezroczysta pokrywka i niebieskie oświetlenie wnętrza

pojemnik ze stali szlachetnej z oznaczeniem napełnienia (maks. pojemność 600 ml)

przedziały timera: 90, 180, 280, 380 i 480 sekund

Cena: 119 zł

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho

wydajny i uniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i sucho o mocy 1400 W idealny do warsztatu, garażu, prac remontowych lub samochodu

możliwość odsysania wody lub zastosowania jako dmuchawy

25-litrowy zbiornik z nierdzewnej stali szlachetnej z odpływem brudnej wody

wygodne czyszczenie filtra za pomocą przełącznika

dodatkowy uchwyt na rurę ssącą na urządzeniu do szybkiego odstawiania

łatwe do otwarcia zamknięcia zatrzaskowe

składany uchwyt

teleskopowa rura zasysająca zapewnia wygodną wysokość pracy (przedłużenie maks. 30 cm)

zintegrowany system montażu dla rury zasysającej i dysz - wraz z uchwytem na kabel sieciowy

Cena: 279 zł

Livarno Home Panel LED z płynnymi efektami kolorystycznymi

panel LED z płynnymi efektami barwnymi

do oświetlenia pomieszczenia i dekoracyjnej aranżacji świetlnej

modny wygląd bez oprawek

możliwość płynnego przyciemniania

płynnie regulowany odcień bieli (3000–6500 K)

4 programy z płynnymi efektami barwnymi wraz z regulowaną prędkością i zatrzymaniem ruchu

możliwość ustawienia stałych, pojedynczych barw z całego spektrum barw

lampka nocna po naciśnięciu przycisku

przeznaczony do montażu na ścianie lub suficie

moc całkowita: maks: 22 W

żywotność: ok. 25.000 h

barwa światła: od ciepłej do zimnej bieli

temperatura barwowa: ok. 3.000 - 6.500 K

strumień świetlny: ok. 1.900 lm

cykle wł./wył.: ok. 25.000

specjalne fukcje: z możliwością przyciemniania

Cena: 249 zł

Akumulator 12 V 2,5 Ah PAPK 12 C1

PARKSIDE® akumulator 12 V 2,5 Ah to wydajny akumulator litowo-jonowy

z technologią Cell Balancing zapewniającą dłuższy czas pracy i dłuższą żywotność akumulatora

większe możliwości akumulatora dzięki równomiernie obciążanym ogniwom

maksymalne wykorzystanie potencjału ładowania

pasuje do ładowarki serii X 12 V

kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 12 V Team

Cena: 89,90 zł

BOSCH Blender ręczny Clever Mixx MSM14330

miksuje i przeciera

silnik o mocy 400 W błyskawicznie rozdrabnia składniki

ministopa mieszająca: idealna do sosów i dressingów w małych ilościach.

ostrze QuattroBlade: zapewnia optymalną wydajność cięcia i dokładne mieszanie - z funkcją AntiSplash.

ergonomiczny uchwyt: doskonale leży w dłoni

prosta obsługa: proces mieszania rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku

silnik o mocy 400 W - cichy, lekki i szybki

SlimFoot: idealna do małych ilości pożywienia, np. dla niemowląt

dostosowany również do bezpośredniej pracy w małych, wąskich naczyniach (średnica 45 do 60 mm)

obsługa jedną ręką dzięki ergonomicznej rękojeści z przyciskiem

prosty w czyszczeniu: nasadka do miksowania oraz pojemnik ze stali szlachetnej można myć w zmywarce do naczyń

mocowanie rozdrabniacza: wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki wyposażeniu w zamek bagnetowy

wszystkie elementy z tworzywa sztucznego, mające kontakt z żywnością są bez BPA (bisfenol A)

zdejmowana nasadka do miksowana wykonana z tworzywa odpornego na temperaturę

pojemnik ze stali szlachetnej można użyć do miksowania i serwowania

Cena: 124 zł

Blender kielichowy

blender kielichowy z obudową ze stali szlachetnej

do koktajli, smoothie, kruszonego lodu itd.

elegancki design ze stali szlachetnej

z wydajnym silnikiem o mocy 600 W

szklany kielich

5 wydajnych poziomów prędkości

funkcja pulsacyjna

nierdzewne ostrza ze stali szlachetnej

pokrywka z otworem do napełniania i dozownikiem

z instrukcją obsługi i 10 przykładowymi przepisami

możliwość schowania kabla i stopki z przyssawkami

Cena: 159 zł

Ekspres do kawy

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Cena: 599 zł

Myjka akumulatorowa do podłóg SHBR 7.2 A1

możliwość stosowania bezprzewodowo

nadaje się do różnych podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub podłogi z tworzyw sztucznych

z 1 osobnym zbiornikiem na świeżą i brudną wodę

automatyczne* zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego

zdejmowany wałek czyszczący ułatwia czyszczenie

możliwość czyszczenia do 80 m² z jednym napełnionym zbiornikiem

praktyczna stacja przechowywania, nadaje się do czyszczenia wałka czyszczącego - stabilna pozycja do ładowania

wskaźnik LED akumumatora

w zestawie: zasilacz

* Wałek przechodzi w stan pracy i obraca się. Dzięki temu woda w komorze jest automatycznie zbierana przez obracający się wałek.

Cena: 399 zł

Sokowirówka SFE 450 C3

do świeżych soków owocowych i warzywnych

szybkie wyciskanie soku z owoców i warzyw bez wcześniejszego krojenia

wyjątkowo duży otwór do wkładania całych owoców

bez utraty wartościowych minerałów oraz witamin

wydajny silnik 450 W z 2 stopniami prędkości do optymalnego wyciskania soku

filtr z mikrositkiem ze stali szlachetnej i pojemnik na sok z oddzielaniem piany dla uzyskania klarownych soków

duży pojemnik na odpadki i ciągłość pracy aż do 30 minut bez przerwy

wyłącznik bezpieczeństwa: praca możliwa jedynie przy prawidłowym zamknięciu pokrywy obudowy

przyssawki zapewniające stabilizację i zintegrowane zwijanie kabla

łatwe czyszczenie – dołączona szczoteczka

z 10 smacznymi przepisami

zawartość zestawu: przepychacz, pojemnik na sok, pokrywa obudowy, oddzielny pojemnik na sok, pojemnik na odpady, sito, szczoteczka do czyszczenia

Cena: 159zł

Salter Urządzenie do omletów EK2716

pozwala na przygotowanie pysznych omletów, ciast i pieczywa z małą ilością lub bez tłuszczu

elegancka obudowa z czarnej stali szlachetnej

2 komory do przygotowania 2 pysznych omletów

łatwe do czyszczenia płyty do pieczenia z powłoką zapobiegającą przywieraniu

płyty nagrzewają się w jedyne 2-3 minuty

uchwyty cool touch

wskaźnik gotowości i działania urządzenia

zwijany kabel

bez konieczności obracania omletu

Cena: 64,90 zł

Silvercrest Kitchen Tools Gofrownica podwójna SDW 1200 C1

2 gofry w trakcie jednego pieczenia

masywna płyta do pieczenia z ciśnieniowego odlewu aluminiowego

pieczenie beztłuszczowe i łatwe czyszczenie dzięki wysokiej jakości powłoce zapobiegającej przywieraniu firmy ILAG®

ciasto się nie przypala i nie przywiera

płynna regulacja temperatury i lampka pieczenia

możliwość chowania kabla na spodzie urządzenia

ochrona przed przegrzaniem

w zestawie z instrukcją obsługi i przepisami

Cena: 109 zł

Lampa wisząca biała Ducky

Nino Leuchten lampa wisząca biała Ducky to niezwykle ozdobna lampa do pomieszczeń mieszkalnych

idealnie nadaje się do nowoczesnych i niebanalnie zaprojektowanych wnętrz

brak żarówki w zestawie

bez możliwości przyciemniania

Cena: 159 zł

MEDISANA Mata masująca Shiatsu na krzesło

automatyczne wyłączanie po 15 minutach (przycisk umożliwiający wydłużenie czasu)

manualne ustawienia masażu (pilot)

zdejmowalny ochraniacz szyi, który można prać

prosty w pielęgnacji materiał

3 strefy masażu do wyboru: całość, górna i dolna część pleców

autentyczny masaż shiatsu na plecy

oddzielny masaż karku

osobny masaż wibracyjny w siedzisku

intensywny masaż zapewniający odczuwalny wyższy komfort masowanych stref

dodatkowe funkcje podczerwieni i grzewczą

Cena: 369 zł

Grill stołowy elektryczny

do grillowania i gotowania przy niskiej zawartości tłuszczu

duża powierzchnia grillowa podzielona na dwie strefy (żebrowana i plancha/gładka powierzchnia)

do grillowania bez dymu (bez dymu z węgla drzewnego lub brykietu)

elegancki, kompaktowy i płaski design

płyta z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z powłoką zapobiegającą przywieraniu ILAG® Corflon Ultra

zdejmowany, płynnie regulowany termostat z lampką kontrolną

wyjmowana taca ociekowa na tłuszcz nadaje się do mycia w zmywarce

uchwyty cool touch

nóżki antypoślizgowe

Cena: 129 zł

Elektryczne urządzenie do masażu

rozluźnia mięśnie i relaksuje

uniwersalne - może być stosowane np. na barkach, szyi, plecach, ramionach, udach i podudziach

5 trybów umożliwiających dotarcie także w głąb tkanki skórnej

5 stopni intensywności masażu

1x 3-krotna głowica do intensywnego masażu

1x głowica 3-punktowa

1x głowica 1-punktowa

1x głowica okrągła

1x głowica zakrzywiona

automatyczne wyłączanie po ok. 20 minutach

uchwyt soft touch zapewniający bezpieczną i wygodną obsługę

w zestawie mała torba do przechowywania (wykonana w 100% z poliestru) na akcesoria i instrukcje obsługi

Cena: 99 zł

Ridder Urządzenie do treningu mięśni rąk i nóg

2 w 1: efektywny przyrząd treningowy do ćwiczeń mięśni rąk i nóg

wygodne używanie na siedząco – idealny podczas czytania, oglądania telewizji, w pracy itd.

efektywny i nieskomplikowany trening w domu lub w biurze

cyfrowy wskaźnik czasu treningu, szybkości, dystansu i zużycia kalorii

bezstopniowe ustawienie oporu

antypoślizgowe podłoże

Cena: 169 zł

Silvercrest Personal Care Ultradźwiękowy dyfuzor zapachowy SAD 12 E4/F5 ze zmianą światła

wytwarza przy pomocy ultradźwięku delikatną, chłodną mgiełkę

z nastrojową zmianą światła

idealny jako nawilżacz powietrza dla przyjemnego klimatu w pomieszczeniu

poprzez dodanie olejków aromatycznych można używać jako odświeżacz powietrza

z jednym olejkiem aromatycznym o uspokajającym zapachu lawendy (10 ml)

z jednym olejkiem aromatycznym o błogim zapachu drzewa sandałowego (10 ml)

2 przełączniki do sterowania grą świateł LED (1. przełącznik do włączania i wyłączania oraz mgły i światła w trybie zmiany barw, 2. przełącznik do mgły z barwą światła lub mgły bez światła)

automatyczne wyłączanie w przypadku pustego zbiornika na wodę

w zestawie zasilacz i praktyczny pojemnik z miarką

długość kabla: 180 cm

trójkątny: pojemność: maks. 80 ml, czas pracy: ok. 3 godzin

okrągły: pojemność: maks. 120 ml, czas pracy: ok. 4 godzin

Cena: 74,90 zł

Termowentylator z pilotem SHLF 2000 D3

termowentylator z pilotem zapewnia szybkie i przyjemne ciepło

indywidualna regulacja temperatury (ok. 6-38°C) i czasu nagrzewania (maks. 23 godz. 59 min.)

włączana oscylacja 80° do optymalnego rozprowadzania ciepła

niebieski wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem temperatury otoczenia

pilot z funkcją ustawiania czasu, temperatury i oscylacji

praktyczny uchwyt z tyłu urządzenia oraz miejsce do przechowywania pilota

ochrona przed przewróceniem i przegrzaniem

z funkcją ochrony przed mrozem

bateria w zestawie

2 poziomy mocy

Cena: 119 zł

SANITAS Nawilżacz powietrza SLB 32 z trybem nocnym

nawilżacz powietrza SLB 32 z technologią ultradźwiękową

do pomieszczeń o powierzchni do 20 m²

dwustopniowe rozpylanie

z trybem nocnym: wyłączone diody LED i praca na niskich obrotach

automatyczne wyłączanie w razie pustego zbiornika

do rozpylania zapachów w pomieszczeniach - można wykorzystywać olejki aromatyczne (z zastosowaniem wkładów zapachowych - brak olejku w zestawie)

wyjmowany zbiornik na wodę

Cena: 149 zł

Klucz udarowy elektryczny PDSSE 550 A1

mechanizm udarowy o dużej sile

ogranicznik dociągającego momentu obrotowego pozwala uniknąć ewentualnych uszkodzeń przedmiotów

ergonomiczny design z wyważonym punktem ciężkości

solidna obudowa mechanizmu udarowego wykonana z metalu

rączka z antypoślizgowego miękkiego materiału

przełącznik wyboru biegu w prawo lub w lewo

wymienialne szczotki węglowe

wraz z walizką do przenoszenia

akcesoria zawarte w zestawie: 4 nasadki (SW 17 • 19 • 21 • 22), 2 zapasowe szczotki węglowe

Cena: 239 zł

Mop elektryczny 3 w 1 SHBR 560 B1

Nadaje się do różnych rodzajów podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub dywan z krótkim włosiem

Ze szczotką silnikową o dużej mocy

2 oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę do łatwego napełniania, opróżniania i czyszczenia

Z funkcją spryskiwania wodą na końcówce ssącej/wycierającej

Z praktyczną funkcją stałego spryskiwania

Zdejmowana szczotka do łatwego czyszczenia

Zintegrowana funkcja samooczyszczania

Ze zgarniaczem w końcówce do rolki

Duży promień działania dzięki bardzo długiemu przewodowi

Wymienny filtr HEPA 13

Drążek zatrzaskuje się w pozycji pionowej – np. na czas przerwy w pracy lub do przechowywania

Z praktyczną możliwością zwijania przewodu

Wraz z tacą do odkładania i uchwytem na szczotki

Cena: 649 zł

Panel świetlny LED bez ramy

panel bez ramy z przyjemnym nieoślepiającym oświetleniem

neutralnie białe światło

wysokie natężenie światła

wytrzymały i energooszczędny moduł LED

do stosowania w roli lampy ściennej lub sufitowej w pomieszczeniach

w zestawie materiał montażowy i instrukcja obsługi

oszczędność energii do 87% w porównaniu ze standardową żarówką o mocy 167 W

warianty: kwadratowy & prostokątny

Cena: 149 zł

Poduszka grzewcza na ramiona i kark

daje przyjemne ciepło w obszarze ramion i karku

wyjątkowo miękki, oddychający materiał wierzchni

indywidualna regulacja za pomocą przycisków

6 stopni ustawienia temperatury

szybkie nagrzewanie

elektroniczna regulacja temperatury z systemem zabezpieczającym

automatyczne wyłączanie po 90 min

możliwość prania w temp. do 30°C

rozmiar uniwersalny

Cena: 89,90 zł

Sauna do twarzy

do kosmetycznej pielęgnacji skóry oraz inhalacji

otwiera pory skóry

1 duża nakładka parowa na twarz

1 nakładka parowa na nos - idealna do inhalacji i docelowej pielęgnacji partii nosa

obie nakładki z bardzo dużym dyfuzorem do stosowania aromatów albo ziół

2 poziomy mocy, lampka kontrolna LED i indywidualna możliwość ustawiania wylotu pary

automatyczne wyłączanie, gdy pojemnik na wodę jest pusty

Cena: 59,90 zł

Kärcher Parownica KST2 z akcesoriami

powierzchnia robocza po napełnieniu zbiornika: ok. 75 m²

czas nagrzewania: 6,5 min.

maks. ciśnienie pary: 3,2 bar

moc: 1500 W

rodzaj prądu: V /Hz 220–240 / 50–60

zawartość zestawu: myjka parowa; regulacja przepływu pary na rączce; wkład do czyszczenia podłóg z mikrowłókna; wkład do dyszy ręcznej z mikrowłókna; wąż ciśnieniowy z pistoletem; dysza podłogowa Comfort; dysza strumieniowo-punktowa; pojemnik do przechowywania; szczotka

Cena: 359 zł

Zestaw elektryczny do fondue czekoladowego SSFE 25 A1

do roztapiania czekolady

sprawdzi się w dekorowaniu ciast, cake pops i pączków

do przygotowywania owoców w czekoladzie

do przygotowywania tabliczek czekolady lub czekoladowych form

z lampką kontrolną

pokrętło do ustawiania mocy

miska z powłoką zapobiegającą przywieraniu firmy ILAG®

pojemność: 250 ml

antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilność

w zestawie 4 widelczyki do fondue i szpatułka

miska, łopatka i widelczyki nadają się do mycia w zmywarce

zestaw nie zawiera dekoracji

w zestawie: miska, 4 widelczyki do fondue i szpatułka

Cena: 59,90 zł

Termowentylator kolumnowy STHL 2000 A1

możliwość zastosowania również jako wentylator

2 poziomy grzania: 1200 W / 2000 W

indywidualnie ustawiana temperatura (15-40°C)

możliwość dodatkowego włączenia funkcji oscylacji zapewniającej przyjemnie równomierny przepływ powietrza

wyświetlacz LED z cyfrowym termostatem i funkcją timera oraz obsługą na urządzeniu

zabezpieczenie przed przewróceniem i przegrzaniem zapewnia większe bezpieczeństwo

z pilotem do wygodnej obsługi

powierzchnia grzania: ok. 12,57 m²

długość kabla: ok. 1,8 m

Cena: 229 zł

Perkusja elektroniczna

perkusja elektroniczna idealna do użytku domowego: kompaktowa i z regulowaną głośnością

6 elementów czułych na uderzenia: Snare, Hi-Hat, High Tom, Low Tom, Crash, Ride

pedały do bębna basowego i Hi-Hat

z 10 wybieranymi ustawieniami dźwięku: Club Rock, Drum N Effect, Hip Hop, Jazz, LoFi, Salsa, Stadium Rock, Studio Rock, West Coast Hip Hop, World Percussion

10 rytmów demo do grania

złącza: wyjście słuchawkowe, MIDI OUT przez USB i AUX IN do podłączenia urządzeń zewnętrznych (odtwarzacz MP3 itp.)

w zestawie 1 para pałeczek perkusyjnych

możliwość zasilania z sieci lub baterii (baterie nie wchodzą w skład zestawu)

Cena: 249 zł

Mop elektryczny 3 w 1 SHBR 560 B1

Nadaje się do różnych rodzajów podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub dywan z krótkim włosiem

Ze szczotką silnikową o dużej mocy

2 oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę do łatwego napełniania, opróżniania i czyszczenia

Z funkcją spryskiwania wodą na końcówce ssącej/wycierającej

Z praktyczną funkcją stałego spryskiwania

Zdejmowana szczotka do łatwego czyszczenia

Zintegrowana funkcja samooczyszczania

Ze zgarniaczem w końcówce do rolki

Duży promień działania dzięki bardzo długiemu przewodowi

Wymienny filtr HEPA 13

Drążek zatrzaskuje się w pozycji pionowej – np. na czas przerwy w pracy lub do przechowywania

Z praktyczną możliwością zwijania przewodu

Wraz z tacą do odkładania i uchwytem na szczotki

Cena: 649 zł

Szklana waga łazienkowa z wyświetlaczem LCD

technika 4 czujników zapewnia precyzyjny pomiar masy ciała

funkcja step-on: pomiar bezpośrednio po wejściu na wagę – z automatycznym wyłączaniem

z powierzchnią do ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 6 mm

czytelny wyświetlacz LCD

wskaźnik przeciążenia i wymiany baterii

wskaźnik wagi w kg, lb lub st

w zestawie bateria

udźwig/przedział ważenia: maks. 180 kg / 396 lb

Cena: 34,99 zł

Elektryczna poduszka na plecy i brzuch

bardzo miękki, przepuszczający powietrze materiał wierzchni

przyjemne ciepło na obszar brzucha i pleców

możliwość indywidualnej regulacji za pomocą elastycznego paska z zapięciem na rzep

z 6 stopniami temperatury

szybkie nagrzewanie

elektroniczny regulator temperatury z systemem zabezpieczającym

automatyczne wyłączenie po ok. 90 min.

możliwość prania w pralce w 30° C

Cena: 79,90 zł

Tefal Generator pary Liberty SV7040

generator pary Tefal Liberty SV7040 to urządzenie, które bardzo szybko się nagrzewa i jest gotowe do pracy w ciągu zaledwie 2 minut

kompaktowe wymiary sprawiają, że nie zajmuje wiele miejsca

posiada zdejmowany zbiornik na wodę o pojemności 1,5 l

ceramiczna stopa lekko prowadzi się po materiale i zapewnia szybkie oraz przyjemne prasowanie

funkcja Eco umożliwia wyjątkowo energooszczędną pracę

odkamienianie urządzenia przy pomocy wymiennych wkładów odkamieniających i filtrów antywapiennych

urządzenie wyposażono w blokadę bezpieczeństwa i zabezpieczenie na czas przenoszenia

posiada także funkcję pionowego wyrzutu pary

Cena: 549 zł

Livarno Home Lusterko kosmetyczne LED MKSLK 6 A2 składane

składane z obu stron lusterko kosmetyczne z diodami LED

2-stopniowe ustawienie jasności za pomocą przycisku „One Touch Control“

ekstra jasne światło LED z 21 diodami LED

z widokiem normalnym i 2 stopniami powiększenia (2-krotnie i 5-krotnie)

możliwość pochylania lusterka o 70°

osobny przełącznik sieciowy z tyłu lusterka

antypoślizgowa podstawa

w zestawie: baterie: 4x AAA / LR03

Cena: 69,90 zł

Podwójne mieszadło PDRW 1800 B1

podwójne mieszadło z dwubiegową skrzynią biegów

do dokładnego zmieszania - bez użycia siły - płynnych i sproszkowanych materiałów budowlanych

pojemność substancji do mieszania: maks. 90 l

wydajny silnik miesza nawet duże ilości substancji trudnych do wymieszania

z regulowaną liczbą obrotów

przeciwstawne mieszadła z potrójną helisą

szybki montaż mieszadła bez użycia narzędzi

uchwyt SDS

z miękkimi 3 uchwytami i triggerami

Cena: 349 zł

Saturator do wody

PHILIPS saturator do wody ADD4902BK to idealna symbioza eleganckiego wzornictwa i świeżego smaku

delektuj się własną "wodą gazowaną" kiedy chcesz i gdzie chcesz

nie potrzebujesz podłączenia do prądu - saturator do wody Philips jest od razu gotowy do użytku

jego ponadczasowy design pasuje do każdego wnętrza

w zestawie znajduje się butelka PET o pojemności 1 l (bez BPA) oraz nabój z CO2

jeden nabój z CO2 wystarcza na ok. 60 litrów orzeźwiającej wody gazowanej

Cena: 299 zł

Garnek do pasteryzacji SEAD 1800 A1

do wekowania i konserwowania dżemów, owoców i warzyw

również do podgrzewania i utrzymywania ciepłych napojów, zup i innych potraw

z cyfrowym wyświetlaczem i elektronicznym sterowaniem

aż na 14 słoików w 2 warstwach - z kratką

emaliowana obudowa i uchwyty izolujące ciepło

zintegrowany lejek np. do ponczu

kocioł o dużej pojemności (ok. 27 l)

zmienne ustawianie temperatury od 30 do 100°C

funkcja timera

ochrona przed przegrzaniem

sygnał dźwiękowy przy osiągnięciu zamierzonej temperatury względnie po upływie ustawionego czasu gotowania

cyfrowy wskaźnik aktualnej i ustawionej temperatury jak również pozostałego czasu

zwijanie kabla i stopki antypoślizgowe

Cena: 399 zł

PHILIPS Trymer Multigroom Series 3000 MG3715/14

trymer All-in-One

delikatne dla skóry stalowe ostrza zapewniające doskonałe przycinanie

ostrza delikatnie pociegają o siebie powodując samoostrzenie

pomocny w strzyżeniu włosów oraz zarostu

trymer umożliwia nadanie konturów brodzie i włosom

trymer do przycinania włosów w nosie delikatnie usuwa zbędne owłosienie z nosa i uszu

w zestawie etui do przechowywania ułatwiające porządkowanie i transport

w zestawie szczoteczka czyszcząca

nie wymaga konserwacji i smarowania

Cena: 103 zł

Elektryczny zestaw do Fondue

do fondue serowego, mięsnego, rosołowego i czekoladowego

płynnie regulowany termostat

zdejmowany garnek do fondue* ze stali szlachetnej – z dnem kanapkowym do równomiernego rozprowadzania ciepła

osłona przed rozpryskiwaniem ze stali szlachetnej z uchwytem na widelczyki

aluminiowa płyta grzewcza z powłoką antyprzyczepną

antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilność

stalowy: widelczyki, osłonę przed zachlapaniem i garnek można myć w zmywarce

czerwony: widelczyki i osłonę przed zachlapaniem można myć w zmywarce

W zestawier: z 8 widelczykami do fondue ze stali szlachetnej

Cena: 164 zł

Lampka biurkowa LED

lampa stołowa lub biurkowa z portem USB do ładowania urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet

z nowoczesnym panelem dotykowym

białe światło i jasność mogą być regulowane w zależności od potrzeb: od przytulnej ciepłej bieli do przyjaznej czytelnikowi chłodnej bieli w 5 stopniach; możliwość ściemniania w 7 stopniach

ramię oprawy i listwa oświetleniowa mogą być obracane i wychylane

energooszczędny moduł LED o długiej żywotności i wysokiej wydajności świetlnej

w zestawie z zasilaczem

Cena: 89,90 zł

Silvercrest Kitchen Tools Mikser Cook 'n' Mix z funkcją gotowania

mikser z praktyczną funkcją gotowania

4 programy automatyczne (zupy o dużym stopniu zmiksowania składników, zupy o małym stopniu zmiksowania składników, kompoty, koktajle) oraz funkcja miksowania i utrzymywania ciepła

3,9 l pojemnik do mieszania ze stali szlachetnej

sygnał dźwiękowy po zakończeniu programu

w zestawie: broszura z przepisami ze smacznymi pomysłami

Cena: 189 zł

Elektryczna suszarka na ręczniki

elektryczna suszarka na ręczniki do użytku jako urządzenie ścienne lub stojące

do ogrzewania oraz suszenia ręczników i odzieży

8 prętów grzewczych

z włącznikiem/wyłącznikiem zapewniającym wygodną obsługę

funkcja timera z automatycznym wyłączaniem (2 godziny i 4 godziny)

klasa szczelności IP22

Cena: 199 zł

SINGER Elektroniczna maszyna do szycia C 620 L

200 ściegów

szybki i prosty wybór ściegów

różne długości i szerokości ściegów

wygodne szycie bez sterowania nożnego

do prac codziennych i dekoracyjnych

możliwość ustawienia pozycji igły

bardzo lekka

9 styli jednostopnionego obszywania dziurek na guziki

trwała obudowa z metalu

ustawiana długość ściegów

Cena: 999 zł

Blender ręczny

do miksowania i rozdrabniania

przycisk turbo do mocnego miksowania impulsowego

rozdrabnianie bez rozpryskiwania dzięki specjalnej konstrukcji stopki do miksowania

ergonomicznie ukształtowany uchwyt i zdejmowana końcówka do rozdrabniania

wkładka z ostrzami z wysokojakościowej stali szlachetnej

Cena: 49,99 zł

Robot kuchenny czarny SKM 600 B2

do mieszania, ubijania i ugniatania

bezstopniowe ustawienie prędkości z dodatkową funkcją turbo

mocny silnik 600 W – ugniata również ciężkie masy

duża, zdejmowana misa ze stali szlachetnej o pojemności 5 l

ramie obrotowe z przyciskiem blokady dla łatwej wymiany części

w zestawie z ochroną przed pryskaniem z otworem do napełniania, hakami do ugniatania, trzepaczkami i mieszadłem

haki do ugniatania i mieszadło z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon®

Cena: 259 zł

Kuchenka mikrofalowa w stylu retro SMWC 700 B3

do podgrzewania, gotowania i rozmrażania

w modnym stylu retro

8 programów automatycznych i 5 poziomów mocy (70 W, 210 W, 350 W, 560 W, 700 W)

z funkcją rozmrażania (według wagi i czasu), funkcją szybkiego startu i zabezpieczeniem przed dziećmi

intuicyjna obsługa dzięki pokrętłu do ustawiania czasu i wagi

wyświetlacz LED

wskaźnik godziny (24 godz.)

95-min. minutnik kuchenny z akustycznym sygnałem zakończenia gotowania

programy automatyczne (podgrzewanie / warzywa / ryba / mięso / makaron / ziemniaki / pizza / zupa)

w zestawie: szklany, obrotowy talerz

Cena: 269 zł

Myjka akumulatorowa do podłóg bezprzewodowa SHBR 7.2 A1

możliwość stosowania bezprzewodowo

nadaje się do różnych podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub podłogi z tworzyw sztucznych

z 1 osobnym zbiornikiem na świeżą i brudną wodę

automatyczne* zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego

zdejmowany wałek czyszczący ułatwia czyszczenie

możliwość czyszczenia do 80 m² z jednym napełnionym zbiornikiem

praktyczna stacja przechowywania, nadaje się do czyszczenia wałka czyszczącego - stabilna pozycja do ładowania

wskaźnik LED akumumatora

w zestawie: zasilacz

* Wałek przechodzi w stan pracy i obraca się. Dzięki temu woda w komorze jest automatycznie zbierana przez obracający się wałek.

Cena: 399 zł

Zmywarka stołowa ze zbiornikiem na wodę SGW 860 A1

5 programów czyszczenia: Intensywny, Szybki, Eco, Szkło, Baby Care

obsługa dotykowa

na 2 komplety naczyń

zużycie wody 5 l / cykl pracy

temperatura maks. 70°C

zużycie energii: 40 kWh / 100 cykli pracy

pobór mocy: 730-860 W

Cena: 959 zł

PHILIPS Suszarka do włosów Dry Care Advances BHD340/10

suszarka do włosów o potężnej mocy wyjściowej 2100 W

technologia ThermoProtect: ochrona przed przegrzaniem

unikalna przystawka ThermoProtect miesza ciepłe i zimne powietrze

6 płynnie regulowanych poziomów grzania i prędkości

ustawienie chłodnego nawiewu

lekka, przyjazna dla użytkownika konstrukcja

akcesoria: 14 mm dysza do stylizacji

Cena: 99,90 zł

Livarno Home Lampa ścienna/sufitowa

okrągła:

powierzchnia z częściowo satynowanego szkła z chromowanymi elementami dekoracyjnymi

stabilny korpus metalowy z zaślepką o wyglądzie matowego niklu

3 żarówki LED o ciepłym, białym świetle w zestawie

do montażu na ścianie i suficie wewnątrz pomieszczeń

prostokątna:

powierzchnia z częściowo satynowanego szkła z chromowanymi elementami dekoracyjnymi

stabilny korpus metalowy z zaślepką o wyglądzie połyskującego chromu

3 żarówki LED o ciepłym, białym świetle w zestawie

do montażu na ścianie i suficie wewnątrz pomieszczeń

listwa metalowa:

obracane i przechylane reflektorki z matowymi, białymi abażurami szklanymi

stabilny korpus metalowy o wyglądzie matowego niklu

3 energooszczędne żarówki LED o ciepłym, białym świetle

z materiałem montażowym i instrukcją obsługi

do montażu przy suficie wewnątrz pomieszczeń

Cena: 79,90 zł

Inter Link Biurko szkolne 3w1 Matts

z regulacją wysokości

regulacja odchylenia do 30°

listwy metalowe do magnesów

listwa mocująca ze skalowaniem (1-100 cm)

koszyk do przechowywania książek itd.

półka na tornister/plecak (po prawej lub o lewej stronie)

wymienialne miejsce na przybory do pisania w kolorach: zielony, różowy & biały

Cena: 699 zł

Akumulatorowa lampa warsztatowa

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z możliwością wszechstronnego zastosowania z 3 funkcjami świecenia

2 x białe światło: lampa boczna o silnym świetle i reflektor

1 x światło UV: do wykrywania czynników chłodzących, smarów lub zabrudzeń

Mocny akumulator litowo-jonowy (3,7 V⎓ / 4000 mAh)

Obudowa ze zintegrowanym złączem USB i 4-stopniowym wskaźnikiem stanu naładowania

Z magnesem do zamocowania umieszczonym z tyłu i składanym hakiem

Pałąk do ustawiania z silnym magnesem i regulacją kąta

Stacja ładowania montowana na ścianie - podłączana poprzez zasilacz sieciowy lub port USB

Z lampkami kontrolnymi ładowania, ochroną przed przeładowaniem i przewodem USB o dł. ok. 150 cm

Cena: 79,90 zł

Żarówka filamentowa LED Zigbee 3.0 Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność dająca się komfortowo sterować poprzez aplikację lub system sterowania głosowego

dająca się poszerzyć oraz kompatybilna z innymi produktami Smart Home

kompatybilne z Google Assistant

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee (dostępna oddzielnie)

aplikacja Lidl Home współpracuje z platformami systemów operacyjnych iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowszymi

Cena: 49,99 zł

Listwa zasilająca na zewnątrz (Zigbee) Smart Home

włączana ręcznie i automatycznie, w domu i w podróży za pomocą Lidl Home App

możliwość sterowania za pomocą Lidl App lub sterowania głosowego* w połączeniu z bramką sieciową Lidl Home

funkcje aplikacji:

wiele programów czasowych

funkcja odliczania czasu

automatyczne włączanie/wyłączanie (o zachodzie/wschodzie słońca)

automatyczna zmiana czasu (lato/zima)

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka standardu Zigbee (sprzedawana oddzielnie)

produkt może być zintegrowany z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0**

przycisk do uzyskania połączenia sieciowego i ręcznego włączania i wyłączania

*kompatybilna z Google Assistent

**integracja z systemami innych producentów w zależności od konfiguracji systemu może byc dostępna lub niemożliwa

Cena: 99 zł

Kawiarka Fiammetta

kawiarka do przygotowania aromatycznego espresso z wentylem bezpieczeństwa

nadaje się do wszystkich kuchenek poza indukcyjną

nie nadaje się do mycia w zmywarce

Cena: 59,90 zł

Termos z pompką

szlachetny wygląd stali nierdzewnej

głowica z pompką łatwa do otwarcia i zdejmowana w celu łatwego napełniania i czyszczenia

praktyczny uchwyt do przenoszenia

funkcja pompowania z zamknięciem open-close

dwuścienna izolacja – utrzymuje napoje aż do 6 godz. ciepłe lub zimne

obrotowa podstawka – obracana w zakresie 360°

przktyczny uchwt do przenoszenia

ok. 2,2 l

Cena: 84,90 zł

Termowentylator z pilotem SHLF 2000 D3

termowentylator z pilotem zapewnia szybkie i przyjemne ciepło

indywidualna regulacja temperatury (ok. 6-38°C) i czasu nagrzewania (maks. 23 godz. 59 min.)

włączana oscylacja 80° do optymalnego rozprowadzania ciepła

niebieski wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem temperatury otoczenia

pilot z funkcją ustawiania czasu, temperatury i oscylacji

praktyczny uchwyt z tyłu urządzenia oraz miejsce do przechowywania pilota

ochrona przed przewróceniem i przegrzaniem

z funkcją ochrony przed mrozem

bateria w zestawie

2 poziomy mocy

Cena: 99 zł

Szlifierka oscylacyjna PSS 270 C3 lub szlifierka mimośrodowa PEXS 270 C3

szlifierka oscylacyjna:

powierzchnia szlifowania 92 x 182 mm – dostosowana do dostępnych w handlu papierów ściernych (np. marki Parkside)

uniwersalne mocowanie arkuszy ściernych: do wyboru na rzep lub poprzez system mocowania bez użycia narzędzi

możliwość podłączenia do zewnętrznego układu zasysania

akcesoria zawarte w zestawie: złącze do zewnętrznego układu zasysania, 1 arkusz ścierny z mocowaniem na rzep (ziarnistość 120)

szlifierka mimośrodowa:

prosta wymiana papieru ściernego dzięki mocowaniu na rzep

powierzchnia szlifowania ok. Ø 125 mm - do dostępnych w handlu papierów ściernych (np. marki Parkside)

uchyt przedni tłumiący wibracje

zintegrowana funkcja zasysania z pojemnikiem

możliwość podłączenia do zewnętrznego układu zasysania

akcesoria zawarte w zestawie: złącze dla zewnętrznego układu zasysania, 1 arkusz ścierny z mocowaniem na rzep (ziarnistość 120)

Cena: 119 zł

Nagrzewnica elektryczna Parkside

nagrzewnica elektryczna do szybkiego ogrzewania lub wentylacji pomieszczeń

kompaktowa dmuchawa elektryczna z mocnym i trwałym elementem grzewczym PTC

regulowany termostat z 2 ustawieniami ciepła (1100 / 2000 W)

bezpieczna praca dzięki ochronie przed przegrzaniem z automatycznym wyłączaniem

może być również używany jako wentylator

wytrzymała obudowa z kratką ochronną po obu stronach

stabilna rama z uchwytem do przenoszenia i antypoślizgowymi nóżkami

Cena: 149 zł

Polerka pneumatyczna PDAP 75 A1

polerka pneumatyczna idealna do poprawek i polerowania

płynna regulacja obrotów

tarcza polerska z praktycznym uchwytem na rzep

ergonomiczne wzornictwo z powlekanym uchwytem

ciśnienie znamionowe powietrza: maks. 6,3 bar

akcesoria zawarte w zestawie: 1 tarcza polerska, 1 nakładka do polerowania (pomarańczowa) do politury wstępnej, 1 nakładka do polerowania (czarna) do prac uzupełniających, 1 nakładka imitująca skórę owczą, 1 złączka osadzania ¼” z pierścieniem uszczelniającym (wstępnie zmontowana), 1 narzędzie montażowe

Cena: 129 zł

Ładowarka samochodowa USB

ładowarka samochodowa USB z 2 portami USB-A do ładowania – 1 port Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 do bardzo szybkiego ładowania

z technologią Smart Fast Charge zapewniającą optymalny czas ładowania

do telefonów komórkowych, tabletów, czytników e-booków itd.

ładowanie poprzez gniazdo zapalniczki samochodowej 12 lub 24 V

możliwość jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń

ochrona przed prądem przetężeniowym i zwarciem

Cena: 19,99 zł

Zestaw 2 lampek rowerowych LED przód tył USB

bardzo jasny i lekki reflektor akumulatorowy z automatyczną funkcją i przełączanym natężeniem światła (70 / 30 / 15 luksów)

automatyczne sterowanie światłem - reflektor sam dopasowuje się do otoczenia

reflektor z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (1800 mAh), kolorowym systemem kontrolnym akumulatora i diodą LED firmy Osram

tylna lampka z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (300 mAh) i jasną diodą LED

obudowa o klasie wodoszczelności IP44

pasuje do wszystkich popularnych typów rowerów

prosty montaż bez konieczności użycia narzędzi

złącze USB-C (w zestawie z kablem USB-C)

czas świecenia reflektora przedniego dla trybu 15 luksów: do 9,5 h (do całkowitego wygaśnięcia)

czas świecenia lampki tylnej: do 5,5 - 6 h (do całkowitego wygaśnięcia)

w zestawie: reflektor przedni, lampka tylna, kabel do ładowania ze złączem USB-C, 2 uchwyty

Cena: 69,90 zł

BOSCH Robot kuchenny z misą obrotową MUM44R2A

robot kuchenny z obrotową misą wyposażony w silny silnik o mocy 500 W zapewni szybkie rezultaty przygotowania ciasta do wypieków oraz składników do przygotowania słodkich i wytrawnych potraw

również do ucierania ciężkich ciast

duża misa ze stali szlachetnej o pojemności 3,9 litra:

można myć w zmywarce

pojemość odpowiednia dla ilości do 2 kg ciasta lub 1,5 kg ciasta drożdżowego

mieszadło obracające się równocześnie w 3 kierunkach (3D PlanetaryMixing) zapewni idealne wymieszanie wszystkich składników

proste czyszczenie: wszystkie akcesoria oraz misę można myć w zmywarce

Cena: 499 zł

Spawarka wielofunkcyjna

4 metody spawania: MMA (elektrody prętowe), drut, MIG (w osłonie gazów) i WIG (spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych)*

do spawania stali szlachetnej, stali, żelaza i aluminium

wydajne urządzenie kompaktowe z wytrzymałą obudową metalową i uchwytem do przenoszenia

zintegrowane, automatyczne doprowadzanie drutu w bocznej, składanej przegrodzie

ergonomiczny palnik drutu MIG z powłoką softgrip i przewodem doprowadzającym o dł. 2 m

uchwyt na elektrody MMA i kabel o dł. 2 m wraz z kablem masy

proste ustawianie parametrów spawania za pomocą 3 przełączników i regulatora obrotowego

wybór metody spawania i typu drutu

wybór prądu (A/VRD) lub napięcia (U) z płynną regulacją wartości

wskaźniki cyfrowe dla prądu spawania (A) i napięcia (V)

z kuponem uprawniającym do promocyjnego zamówienia zestawu palników WIG wysokiej jakości

akcesoria zawarte w zestawie: 1 uchwyt na elektrody MMA, 5 elektrod spawalniczych MMA (2 x 1,6 mm • 2 x 2,0 mm • 1 x 2,5 mm), 1 palnik do drutu MIG, 200 g stalowego drutu, 200 g aluminiowego drutu, 5 dysz (do stalowego drutu: 0,6 mm • 0,8 mm • 0,9 mm • 1,0 mm / do aluminiowego drutu: 1,0 mm – wstępnie zamontowana), 1 maska spawalnicza, 1 szczotka druciana

Cena: 989 zł

Livarno Home Fotel obrotowy

ergonomicznie ukształtowane oparcie oraz powierzchnia do siedzenia

z opcjonalnym mechanizmem wychylania oparcia dla dynamicznego siedzenia

płynna regulacja wysokości siedzenia

opór mechanizmu wychylnego dopasowywany indywidualnie

z oddychającą powłoką z siatki

podpierające podłokietniki i wygodna, wyściełana powierzchnia do siedzenia

stabilne, podwójne kółka

w zestawie materiał montażowy i instrukcja obsługi

maks. obciążenie: 110 kg

Cena: 299 zł

Grill kontaktowy

do niskotłuszczowego grillowania mięsa, ryb, warzyw itd.

z wysokiej jakości powłoką firmy ILAG® zapobiegającą przywieraniu

szybki czas nagrzewania – ok. 2 minuty

przeznaczony do opiekania chleba i panini

z pojemnikiem do odpływu tłuszczu i wywaru

ze światełkiem - czerwone i zielone światełko indykacyjne

Cena: 89,90 zł

Szklany czajnik elektryczny

czajnik elektryczny wykonany ze szkła z elementami ze stali szlachetnej

zmiana koloru LED przy wzrastającej temperaturze

zakryty element grzewczy i dno ze stali szlachetnej

automatyczne wyłączanie i zabezpieczenie przed pracą na sucho

dwustronna skala na czajniku

odchylany włącznik i wyłącznik z ręcznym wyłączaniem

gotuje 1 l wody w ok. 3 min.

wyjmowany filtr kamienia

podstawa obrotowa o 360°

z możliwością zwinięcia kabla

Cena: 99,90 zł

Toster

toster ze zintegrowaną nadstawką do opiekania bułek

optymalne przypieczenie tostów dzięki wyśrodkowaniu i kontroli brązowienia

funkcje: High-Lift - pomaga w bezpiecznym wyjmowaniu nawet małych kromek chleba, rozmrażania, podgrzewania

wysuwana taca na okruchy

zintegrowany uchwyt do nawijania przewodu zasilającego

do przygotowywania przekąsek z chleba tostowego i innych rodzajów pieczywa

Cena: 54,90 zł

Sokowirówka

pojemnik na sok z oddzieleniem piany

w zestawie przykładowe przepisy

2 stopnie prędkości

praca ciągła aż do 30 min

duży otwór do wkładania całych owoców (ø 74 mm)

wyciskanie soku nawet z twardych owoców i warzyw, bez wcześniejszego krojenia

łatwe czyszczenie za pomocą dołączonej szczoteczki

filtr z mikrositkiem ze stali szlachetnej

duży pojemnik na odpadki: aż 2,5 l

pojemnik na sok 1 l

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

Golarka rotacyjna

z nakładką do stylizacji brody i bokobrodów

w zestawie: akumulator, zasilacz, głowica trymera z grzebieniem, osłona głowicy strzygącej, osłona ostrzy, pędzelek do czyszczenia i woreczek podróżny

czas pracy: ok. 60 min (przy pełnym naładowaniu)

do golenia na mokro lub na sucho

wysoka precyzja cięcia dzięki głowicom z podwójnymi pierścieniami

dopasowanie do konturów twarzy dzięki 3 głowicom tnącym z mechanizmem sprężynowym

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

Urządzenie wielofunkcyjne do stylizacji włosów

do prostych i kręconych oraz wszystkich długości włosów

możliwość stosowania jako okrągła szczotka, lokówka i do prostowania włosów

ceramiczno-turmalinowa powłoka zapewnia szczególną ochronę dla włosów i optymalne rozprowadzanie ciepła

2 stopnie nagrzewania (150ºC i 180ºC +/-10ºC) oraz 2 lampki kontrolne LED

szczotka z i bez funkcji obrotowej

wyłącznik bezpieczeństwa

obrotowy przegub kabla (360°)

w zestawie: pokrowiec (z powłoką termiczną)

Cena: 64,90 zł - przejdź do sklepu

Designerski miniodkurzacz akumulatorowy

duża siła ssąca o eleganckim wyglądzie

mocny akumulator litowo-jonowy

bezprzewodowa praca

zintegrowany filtr EPA

nasadka 2 w 1: dysza do fug i mała nasadka szczotkowa

z praktyczną funkcją stania

Cena: 99,90 zł - przejdź do sklepu

Cyfrowa waga kuchenna

ważenie do 5 kg (11 lb) z dokładnością do 1 g

duży, dobrze czytelny wyświetlacz LCD

automatyczne wyłączanie

funkcja tarowania

automatyczne ustawienie wartości 0

wskazanie przeciążenia

automatyczne włączenie, kiedy na wadze produkt powyżej 250 g

możliwość zmiany jednostki pomiaru: g, oz, lb, ml, fl.oz

wskazanie o konieczności zmiany baterii

podziałka: 1 g/ 0,05 oz

w zestawie 3 baterie V (CR2032)

Cena: 31,99 zł - przejdź do sklepu

Odkurzacz ręczny PHSSA 20-Li B1

odkurzacz ręczny do szybkiego i wygodnego sprzątania

bez problemu usuwa suche i wilgotne zabrudzenia

kompaktowe wzornictwo z ergonomicznym uchwytem i antypoślizgową powłoką softgrip

system końcówek w 4 konfiguracjach (uniwersalna / do mokrego / szczeliny / szczotka)

zbiornik o pojemności 0,65 l (brutto) zdejmowany po naciśnięciu przycisku z drobnym filtrem przeznaczonym do prania

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

akcesoria zawarte w zestawie:

1 końcówka do szczelin

1 końcówka do pracy na mokro

1 końcówka ze szczotką

1 końcówka uniwersalna

Cena: 109 zł - przejdź do sklepu

Listwa zasilająca z 4 gniazdkami i 2 portami USB

listwa zasilająca z 4 gniazdkami i portem USB

również do ładowania smartfonów, tabletów, czytników e-booków itp.

2 wtyczki do ładowania przez USB przy normalnym użytkowaniu gniazdka

oświetlony włącznik i wyłącznik

Cena: 39,99 zł - przejdź do sklepu

Maszyna do szycia M320L Serenade

automatyczny nawlekacz nici

podnośnik stopki

system stopki: Snap-on

oświetlenie obszaru roboczego: LED

naprężenie górnej nici: regulowane

przycisk cofania: manualny

obcinacz nici: tak

ściegi: 23, w tym 10 ozdobnych

dziurka od guzika: 4-etapowe szycie podwójną igłą

funkcja szycia podwójną igłą

ustawienie długości ściegu: do 4 mm

ustawienie odległości ściegu: do 5 mm

nawijacz nici: sterowany pedałem nożnym

zdejmowany stół do szycia

pojemnik na podręczne akcesoria do szycia

Cena: 499 zł - przejdź do sklepu

Szlifierka podwójna PDFW 120 A2

do szlifowania, cięcia, polerowania i czyszczenia

dostosowana do stali, metali nieżelaznych, drewna, tworzywa sztucznego i lakieru

2 wstępnie zmontowane tarcze o średnicy 75 mm i szerokości 20 mm (1 tarcza szlifierska, 1 tarcza do polerowania)

giętki wał do precyzyjnych prac

płynna regulacja obrotów

regulowana osłona przed iskrami

zamknięte osłony ochronne tarczy

antypoślizgowe nóżki gumowe

płyta dolna z otworami do montażu w stole (materiał montażowy nie jest zawarty w zestawie)

103-częściowy zestaw akcesoriów w drewnianej walizce

w zestawie (w drewnianej walizce): 12 tarcz do oddzielania (32 x 1 mm), 5 taśm szlifierskich (13 mm, Ø 15 mm), 5 taśm szlifierskich (13 mm, Ø 9 mm), 5 filców do polerowania (7 mm, Ø 25 mm), 5 filców do polerowania (7 mm, Ø 13 mm), 40 tarcz do oddzielania (Ø 24 mm), 10 trzpieni do szlifowania, 3 HSS trzpienie do frezowania, 2 frezy, 4 szczotki do czyszczenia, 3 szczotki mosiężne, 2 trzpienie do tarcz szlifierskich, 1 trzpień do mocowania filców do polerowania, 1 trzpień do tarcz do oddzielania, 1 kamień do ustawiania (20 x 10 x 10 mm), 1x pasta do polerowania, 3 cęgi do mocowania giętkiego wału (2,0 / 2,4 / 3,2 mm), 1 klucz płaski

Cena: 139 zł - przejdź do sklepu

Wielofunkcyjny robot kuchenny SKM 550

do miksowania, ścierania, tarcia, krojenia, mieszania, ubijania i ugniatania

4 poziomy mocy – wyrabia również trudne ciasta, które trzeba mieszać i ugniatać

z funkcją automatycznego parkowania

zdejmowana miska do mieszania z pokrywką zapobiegającą pryskaniu i dużym otworem

hak do ugniatania i mieszadła z nierdzewnej stali szlachetnej

nasadka miksująca z nożem ze stali szlachetnej

wkładka z 3 tarczami ze stali szlachetnej do ścierania, krojenia i tarcia

wkładka i miska z akcesoriami przeznaczona do zmywarek (poza stojącą przystawką miksującą)

nie zajmujący dużo miejsca uchwyt na akcesoria do zamontowania na ścianie, w zestawie z materiałem montażowym

przegroda na kabel i przyssawki

pojemność: miska do mieszania: ok. 3,8 l; mikser: ok. 1 l

Cena: 339 zł - przejdź do sklepu

Gniazdo zewnętrzne 2-krotne z bolcem do mocowania w ziemi Zigbee 3.0 Smart

do montażu na stałe lub przy pomocy bolca do mocowania w ziemi, np. na trawnikach, poziomych gruntach itp.

do ręcznego i automatycznego przełączania z domu i spoza domu przez aplikację Lidl Home

obsługiwane poprzez aplikację Lidl lub przez sterowanie głosowe poprzez bramkę Lidl

przycisk do łączenia z siecią i ręcznego włączania i wyłączania

oba gniazdka są sterowane jednocześnie

moc: 16 A, 230 V~, 3680 W maks.

ochrona przed wodą rozpryskową (IP44)

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

Wentylator kolumnowy STV 50 F1, 50 W

wentylator kolumnowy z 3 stopniami nawiewu i oscylacją

oscylacja o zasięgu 90°

120-minutowy timer z automatycznym wyłączaniem

przejrzysty panel sterowania

stabilny dzięki szerokiej stopie podstawy

praktyczne zagłębienie ułatwiające transport

moc: 50 W

wysokość: ok. 76 cm

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa

przekładnia 2-biegowa z płynnie sterowanymi obrotami i funkcją zatrzymania

19 poziomów momentów obrotowych i dodatkowa regulacja wiercenia

szybka zamiana między funkcją wiercenia i wkręcania, bez użycia narzędzi

zdejmowany metalowy, szybkowymienny uchwyt wiertarski z Quick Release

zintegrowany magnetyczny uchwyt do bitów we wrzecionie

3-poziomowy wskaźnik statusu akumulatora na urządzeniu

zintegrowane oświetlenie przedmiotu obrabianego (dioda świetlna)

antypoślizgowy uchwyt

w zestawie walizka do transportu

akumulator kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii „PARKSIDE X 12 V Team“

zestaw nie zawiera baterii i ładowarki

Cena: 89,90 zł

Szlifierka kątowa

możliwość stosowania z tarczami przecinającymi, ściernicami, szczotkami garnkowymi i tarczowymi

dł. przewodu sieciowego: 3 m

w zestawie: tarcza szlifierska 115 mm, klucz do mocowania

prosta wymiana narzędzi dzięki blokadzie wrzeciona („SPINDLE-LOCK“)

prędkość obrotowa na biegu jałowym: 12000 min-¹

średnica tarczy: 115 mm

Cena: 79,90 zł - przejdź do sklepu

Wyciskarka do cytrusów

do przygotowywania świeżych soków owocowych

w eleganckim stylu z obudową ze stali szlachetnej

stożek do wyciskania 2w1 do owoców cytrusowych różnej wielkości

zatrzymywanie kapania dzięki zamykanej wylewce soku

do wszystkich owoców cytrusowych

nasadka sitka ze stali szlachetnej do wychwytywania pestek

automatyczne włączanie/wyłączanie przez nacisk na stożek do wyciskania

gumowe nóżki zapewniające stabilność i praktyczne zwijanie kabla

łatwe czyszczenie poprzez możliwe do zdjęcia akcesoria

wszystkie akcesoria nadają się do mycia w zmywarce (do 60°C)

Cena: 79,90 zł - przejdź do sklepu

Automatyczny dozownik mydła z czujnikiem ruchu

pojemność ok. 250 ml

baterie w zestawie

higieniczna, bezdotykowa obsługa

wytwarza myjącą piankę z mydła w płynie rozcieńczonego wodą

Cena: 59,90 zł - przejdź do sklepu

Odkurzacz do usuwania roztoczy ze światłem UV

efektywnie usuwa zarazki, bakterie i roztocza

uwalnia kanapy, łóżka, materace od zabrudzeń i zarazków

dzięki lampie UV powierzchnie są sterylizowane światłem, zupełnie bez użycia chemii

funkcja auto-off: światło UV włącza się poprzez kontakt z powierzchnią i równoczesnym naciśnięciem guzika

odczepiany pojemnik na kurz, łatwy w czyszczeniu

bez konieczności użycia worka

w zestawie z dwoma filtrami HEPA wielokrotnego użytku (można myć)

Cena: 199 zł - przejdź do sklepu

Oczyszczacz powietrza SLR 30 A1

poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu

system 3-krotnej filtracji (filtr wstępny, filtr EPA, filtr z węglem aktywnym)

wysoce skutecznie usuwa cząsteczki i drobiny z powietrza w pomieszczeniu - czyste powietrze dla zdrowszego życia

czujnik jakości powietrza z barwnym wskaźnikiem LED na panelu obsługi: dobra jakość powietrza: niebieski, średnia jakość powietrza: żółty, zła jakość powietrza: czerwony

panel obsługi z 4 ustawieniami funkcji: warianty wentylacji (Auto / High / Low / Sleep), generator jonów - dla skuteczniejszego wiązania kurzu, timer z automatycznym wyłączaniem; 1, 2, 4 lub 8 godzin do wyboru, wskaźnik wymiany filtra

Cena: 299 zł - przejdź do sklepu

Irygator do zębów

czyści miejsca, do których nie dociera szczoteczka do zębów

strumień pojedynczy usuwa pozostałości jedzenia, strumień wielokrotny masuje dziąsła

5-stopniowa regulacja intensywności strumienia wody

poj. zbiornika na wodę: 600 ml

możliwość przymocowania na ścianie

w zestawie 4 końcówki z dyszami

Cena: 149 zł - przejdź do sklepu

Kostkarka do lodu

gotowe kostki lodu w kilka minut - bez wcześniejszego chłodzenia

wbudowany zbiornik na wodę o pojemności 1,8 l - nie jest potrzebne podłączenie do sieci wodnej

wyjmowany pojemnik na 800 g kostek lodu

prosta obsługa poprzez panel soft touch

9 kostek lodu w ok. 8 min. / 11-12 kg lodu w 24 h

wraz z łopatką do lodu

Cena: 499 zł - przejdź do sklepu

Laser krzyżowy

prosta i precyzyjna projekcja prostokątnych linii orientacji

2 tryby projekcji: samoniwelujące się, pionowe ustawienie lasera ze wskaźnikiem statusu LED, dowolne regulowane kąty przy ustalonych wahnięciach lasera

kompaktowa obudowa z gniazdem do statywu 6,35 mm (¼”) - statyw nie znajduje się w zestawie

zdejmowany zacisk uniwersalny 360°

automatyczne wyłączanie przy samoistnym niwelowaniu z przekroczonym przechyleniem początkowym (±4°)

w zestawie baterie alkaliczne

Cena: 119 zł - przejdź do sklepu

Szklany czajnik elektryczny

czajnik elektryczny wykonany ze szkła z elementami ze stali szlachetnej

zmiana koloru LED przy wzrastającej temperaturze

zakryty element grzewczy i dno ze stali szlachetnej

automatyczne wyłączanie i zabezpieczenie przed pracą na sucho

dwustronna skala na czajniku

odchylany włącznik i wyłącznik z ręcznym wyłączaniem

gotuje 1 l wody w ok. 3 min.

wyjmowany filtr kamienia

podstawa obrotowa o 360°

z możliwością zwinięcia kabla

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

Grill kontaktowy

powierzchnia grilla: ok. 29 x 26 cm

w zestawie skrobak do czyszczenia

dł. przewodu sieciowego: 100 cm

beztłuszczowe, kontaktowe grillowanie mięsa, ryb lub warzyw

idealny do kanapek: równomierne opiekanie dzięki równolegle ułożonym płytom grzewczym

płyty grilla z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z powłoką zapobiegającą przywieraniu, marki Ilag®

płynnie regulowany termostat

Cena: 199 zł - przejdź do sklepu

Pompka elektryczna

maks. ciśnienie powietrza: ok. 0,05 bara

2 wzory: z wtyczką sieciową lub adapterem samochodowym 12 V

idealna do nadmuchiwania m.in.: materacy, basenów, łódek

Cena: 34,99 zł - przejdź do sklepu

Elektryczna szczotka do czyszczenia

zasilanie na baterie

w zestawie: 2 nasadki szczotkowe, nasadka do szczelin, nasadka z gąbką czyszczącą oraz baterie

do czyszczenia m.in.: armatury kuchennej i łazienkowej, kuchenek mikrofalowych, garnków, patelni

ok. 24,6 x 11,0 x 7,1 cm

czas pracy: do ok. 80 minut

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

Urządzenie do masażu antycellulitowego

6 rolek do pionowego i poziomego masażu

2 poziomy intensywności masażu

dł. przewodu sieciowego: 1,8 m

kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja

regulowany pas

poprawia jędrność skóry, masuje tkankę łączną, pobudza krążenie krwi oraz wspiera przemianę materii i obieg limfy

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

Ładowarka samochodowa USB

do telefonów komórkowych, tabletów, czytników E-Book itd.

szybkie, inteligentne ładowanie Smart-Fast-Charge zapewnia optymalny czas ładowania

nominalne napięcie wejściowe: 12 V - maks. 60 W lub 24 V - maks. 120 W

nominalne napięcie wejściowe złączy USB: 5 V/2,4 A (każde)

A:

z 3 złączami USB-A i 2 złączami 12/24 V

nominalne napięcie wejściowe zapalniczki samochodowej: 12 V-3,4 A lub 24 V-4,2 A (oba złącza)

B:

z 3 złączami USB-A i 1 złączem 12/24 V

nominalne napięcie wejściowe zapalniczki samochodowej: 12 V-3,4 A lub 24 V-4,2 A

Cena: 32,99 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Myjka akumulatorowa do podłóg bezprzewodowa SHBR 7.2 A1

możliwość stosowania bezprzewodowo

nadaje się do różnych podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub podłogi z tworzyw sztucznych

z 1 osobnym zbiornikiem na świeżą i brudną wodę

automatyczne* zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego

zdejmowany wałek czyszczący ułatwia czyszczenie

możliwość czyszczenia do 80 m² z jednym napełnionym zbiornikiem

praktyczna stacja przechowywania, nadaje się do czyszczenia wałka czyszczącego - stabilna pozycja do ładowania

wskaźnik LED akumulatora

w zestawie znajduje się zasilacz

Cena: 399 zł

