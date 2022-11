Aktualna oferta Lidla: tania elektronika - co warto kupić? [30.11.2022]

W ofercie Lidla w każdym tygodniu pojawia się sporo ciekawych urządzeń i akcesoriów do domu i nie tylko - wybieramy najlepsze okazje. Sprawdźcie, co warto kupić.

SILVERCREST Mop elektryczny 3 w 1 SHBR 560 B1

Nadaje się do różnych rodzajów podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub dywan z krótkim włosiem

Ze szczotką silnikową o dużej mocy

2 oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę do łatwego napełniania, opróżniania i czyszczenia

Z funkcją spryskiwania wodą na końcówce ssącej/wycierającej

Z praktyczną funkcją stałego spryskiwania

Zdejmowana szczotka do łatwego czyszczenia

Zintegrowana funkcja samooczyszczania

Ze zgarniaczem w końcówce do rolki

Duży promień działania dzięki bardzo długiemu przewodowi

Wymienny filtr HEPA 13

Drążek zatrzaskuje się w pozycji pionowej – np. na czas przerwy w pracy lub do przechowywania

Z praktyczną możliwością zwijania przewodu

Wraz z tacą do odkładania i uchwytem na szczotki

Moc: 480-560 W / 220-240V / 50~60 Hz

Zbiornik na czystą wodę: 820 ml

Zbiornik na brudną wodę: 480 ml

Cena: 539 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Frytkownica na gorące powietrze 9w1

kombinacja frytkownicy, grilla i automatycznej suszarki do żywności

smażenie, grillowanie na rożnie, smażenie, pieczenie, zapiekanie, tostowanie, podgrzewanie, gotowanie i suszenie w jednym urządzeniu

do smażenia bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

łatwa obsługa dzięki wyświetlaczowi Easy Touch i 9 wstępnie ustawionym programom

duże okno widokowe XL

regulacja temperatury: od 40 do 200°C

ustawienie czasomierza: 1-60 minut

moc: 1800 W

pojemność: wnętrza urządzenia: 10 litrów / kosz obrotowy 1,9 litra

wszystkie akcesoria można myć w zmywarce

w zestawie książeczka z 20 przepisami

dołączone akcesoria: 3x płyta do pieczenia i suszenia (blacha z rusztem: 1x płaska, 2x zagłębiona), 1x blacha ciągła (można używać także jako tacki na tłuszcz), 1x szpikulec do obracania, 2x szpikulec do kurczaka, 1x okrągły kosz obrotowy z oznaczeniem MAX (odpowiedni na frytki i warzywa), 1x zestaw do kebabu: zawiera 8 małych szpikulców do szaszłyków + 2 tarcze, 1x uchwyt rożna/kosza obrotowego

Cena: 649 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart

wielofunkcyjne urządzenie – do gotowania, podsmażania, gotowania na parze, ugniatania, miksowania, mieszania, siekania, mielenia, rozdrabniania, przecierania, emulgowania

do przygotowywania zup, sosów, smoothie, dań warzywnych, mięsnych, makaronów, ryb, dżemów, produktów mącznych, dipów itd.

większy 8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji pozwala na łatwą obsługę urządzenia

funkcja Wi-Fi – comiesięczne bezpłatne aktualizacje przepisówI przy aktywnym koncie użytkownika

COOKING-PILOT – ponad 600 przepisów z instrukcjami krok po kroku

GOTOWANIE Z INSTRUKCJĄ VIDEO (dla wybranych przepisów)

funkcja dostosowanie wielkości porcji (dla wybranych przepisów)

funkcja dodawania swoich notatek w przepisie

automatyczne programy do ugniatania, gotowania na parze, podsmażania, przygotowywania smoothie, puree, czyszczenia, gotowania jajek, fermentacji, powolnego gotowania i sous vide

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w garnku (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami przeciwnymi do wyrabiania ciasta i mieszania zup, przygotowania potraw, które nie są rozdrabniane

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C w krokach co 5°C – dla precyzyjnego gotowania

99-minutowy timer

bezpieczna podstawa dzięki nóżkom z przyssawkami

oddzielny włącznik/wyłącznik

w zestawie aplikacja do tworzenia przepisów z nowymi funkcjami: tworzenie przepisów użytkownika w stylu Guided Cooking, tworzenie list zakupów, funkcja planera tygodniowego, ocena przepisów, indywidualne propozycje przepisów, ulepszone kryteria filtrowania

zintegrowany schowek do wygodnego przechowywania przewodu zasilającego

sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant (przy aktywnym połączeniu Wi-Fi)

oprócz dwóch uchwytów po bokach garnka, wariant Monsieur Cuisine Smart posiada dodatkowy uchwyt z przodu, który pozwala na uchwycenie garnka jedną ręką

akcesoria: miska do mieszania o pojemności 4,5 l ze stali nierdzewnej z maks. pojemnością napełniania 3 l, wkład do gotowania: wkład do gotowania do delikatnego przygotowania ziemniaków lub podobnych potraw, nasadka do ubijania: idealna do przygotowania kremowych deserów, bitej śmietany i ubitych białek, pokrywa z otworem do napełniania i miarką, nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem do gotowania: do delikatnego gotowania na parze np. warzyw i ryb bez dodawania tłuszczu, wkład z ostrzami, szpatułka: uniwersalne narzędzie do przygotowywania pysznych potraw

akcesoria można myć w zmywarce

Cena: 2499 zł - 2499 zł - przejdź do sklepu

GRUNDIG Robot sprzątający VCR 3129 L

inteligentne sprzątanie mieszkania dzięki nowoczesnej technologii laserowej

niezawodne usuwanie kurzu, sierści i brudu

łączność Wi-Fi umożliwia sterowanie smartfonem

wysoka moc ssąca 2000 pa

wydajny akumulator litowo-jonowy 2600 mAH

długi czas pracy do 110 min

5 różnych programów sprzątania

3 poziomy mocy ssania

pojemność zbiornika na kurz 500 ml

pokonuje przeszkody o maks. wysokości 1,5 cm

czujniki rozpoznają przeszkody i omijają je; czujniki upadku zapobiegają spadnięciu ze schodów

1 szczotka główna

2 szczotki boczne

filtr powietrza wydmuchiwanego

w razie niskiego stanu naładowania lub po zakończeniu sprzątania robot automatycznie wraca do stacji ładującej

kolor: biały

technologia żyroskopowa

pilot

sterowanie przez aplikację

stacja ładująca

Cena: 999 zł - przejdź do sklepu

Bissell Wielofunkcyjny odkurzacz wodny CrossWave 3 w 1

3-w-1: błyskawiczne wycieranie, odkurzanie i suszenie uszczelnianej podłogi drewnianej i twardej oraz dywanów

stacja do przechowywania i do łatwego czyszczenia szczotki po użyciu

wielofunkcyjna szczotka obrotowa zapewniająca dokładne szorowanie i wycieranie

technologia DualTank: oddzielne zbiorniki na czystą i brudna wodę, łatwe wyjmowanie i opróżnianie zbiorników

płaska szczotka do optymalnego czyszczenia również powierzchni pod meblami

moc: 560 W

długość kabla sieciowego: 7,5 m

pojemność pojemnika na płyn: 0,62 l

pojemność pojemnika na nieczystości: 0,82 l

Cena: 1122 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Wyciskarka wolnoobrotowa SSJBK 300 B2

wyciskarka wolnoobrotowa SSJBK 300 B2 skutecznie wydobywa sok i zachowuje cenne składniki odżywcze - dzięki niej z łatwością przygotujesz zdrowe i pyszne soki dla siebie i swojej rodziny

można wyciskać również sok z twardych warzyw, takich jak kapusta, marchew, czy buraki

dodatkowo można też przygotowywać orzeźwiające sorbety

wyjątkowo duży otwór (75 mm) do wyciskania soku z całych owoców

zamykana wylewka soku zapobiega kapaniu podczas nalewania pysznego soku do szklanek

krótkotrwały bieg wsteczny sprawdzi się w momencie zablokowania składników

wyposażona w 4 antypoślizgowe nóżki

wyciskarkę można rozebrać na części, co ułatwi jej czyszczenie

wszystkie akcesoria (z wyjątkiem szczotki do czyszczenia) można myć w zmywarce

zawartość zestawu: wyciskarka, wkładka do przyrządzania sorbetów, pojemnik na sok, pojemnik na miąższ, popychacz, szczoteczka do czyszczenia szczelin

Cena: 349 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Parowar SDG 950 C3

do delikatnego i zdrowego przygotowywania potraw

wartościowe minerały oraz witaminy pozostają w dużym stopniu zachowane

gotowanie bez dodatku oleju lub tłuszczu

3 wolne od BPA nasadki do gotowania na parze (każda ok. 3 l) do równoczesnego przyrządzania warzyw, ryb lub mięsa

możliwość użycia również do gotowania jajek

75-minutowy timer

akustyczny sygnał po zakończeniu gotowania

zbiornik na wodę ze wskaźnikiem poziomu wody dla maksymalnie 1 godziny ciągłej pracy (ok. 1,2 l)

możliwe dolewanie wody również podczas gotowania

automatyczne wyłączanie w przypadku całkowitego zużycia wody

przechowywanie oszczędzające miejsce poprzez wkładanie nasadek jednej w drugą

zdejmowane elementy można myć w zmywarce

w zestawie: miseczka na ryż (1 l) i miseczka do przechwytywania kondensatu

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

Delonghi Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny ECAM 23.460.S

super kompaktowy w pełni automatyczny ekspres do kawy.

system De'Longhi "LatteCrema": ciesz się doskonałym połączeniem przyjemności, kremowym cappuccino, z gęstą mleczną pianką, zawsze idealnie temperowaną ... aż do ostatniej kropli

automatyczny system czyszczenia zintegrowany z regulatorem spieniania mleka sprawia, że łatwo wyczyścisz całe elementy pojemnika na mleko - dzięki temu pojemnik po użyciu można włożyć do lodówki

Jeszcze nigdy nie było tak łatwo spersonalizować swoją kawę tak często, jak tylko chcesz

Wybierz pomiędzy krótkim, średnim lub długim czasem przygotowania; spróbuj mocnego lub bardzo łagodnego smaku, ciesz się nim we wrzącej, średniej lub niskiej temperaturze.

wyjmowana jednostka zaparzająca dla łatwego czyszczenia i konserwacji

Twin-Shot: dwie filiżanki podczas tylko jednej operacji mielenia i parzenia

podświetlane przyciski

zintegrowany młynek

13 ustawień do wyboru

do kawy ziarnistej i mielonej

sterowanie elektroniczne

Cena: 2179 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Profesjonalny robot planetarny 1300 W z blenderem kielichowym

do ugniatania, mieszania i miksowania

10-stopniowa regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo

wydajny silnik 1300 W ‒ odpowiedni również do twardego ciasta

duża miska do mieszania ze stali szlachetnej o pojemności 6,3 l - zdejmowana do łatwego czyszczenia

wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym do łatwej wymiany akcesoriów

nasadka miksera z nożami ze stali szlachetnej i pokrywką z otworem do napełniania

ochrona przed przegrzaniem

instrukcja obsługi z 5 przepisami

akcesoria można myć w zmywarce

Cena: 539 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Suszarka do żywności SDA 350 A2

do suszenia owoców, warzyw, ziół, mięsa i ryby

dla zdrowego przyrządzania suszonych owoców bez dodatku konserwantów

przeznaczona również do Beef Jerky (suszonej wołowiny)

5 pojemników nakładanych jedno na drugie – możliwość pojedynczego stosowania

cyfrowy wyświetlacz z możliwością ustawiania temperatury i czasu

temperatura: 40-70°C (możliwość ustawiania w odstępach 5°C)

minutnik: aż do 48 godz. ciągłej pracy

moc: ok. 350 W

pojemnik i pokrywka przeznaczone do mycia w zmywarce* i bez BPA

Cena: 199 zł - 179 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Wyciskarka do cytrusów

do przygotowywania świeżych soków owocowych

w eleganckim stylu z obudową ze stali szlachetnej

silnik o mocy 85 W zapewniający do 100 obrotów na minutę

przyjemna głośność pracy ok. 55 dB (A)

stożek do wyciskania 2 w 1 do owoców cytrusowych różnej wielkości

zatrzymywanie kapania dzięki zamykanej wylewce soku

do wszystkich owoców cytrusowych

nasadka sitka ze stali szlachetnej do wychwytywania pestek

automatyczne włączanie/wyłączanie przez nacisk na stożek do wyciskania

gumowe nóżki zapewniające stabilność i praktyczne zwijanie kabla

łatwe czyszczenie poprzez możliwe do zdjęcia akcesoria

wszystkie akcesoria nadają się do mycia w zmywarce* (do 60°C)

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Spieniacz do mleka Senseo CA6500/60

do gorących i zimnych napojów

łatwy do czyszczenia

powłoka nieprzywierająca

bezprzewodowa podstawa 360°

na 2 filiżanki

pojemność: ok. 120 ml

Cena: 319 zł - przejdź do sklepu

Ariete Mini frytkownica na gorące powietrze 4615

frytownica z niskim poziomem oleju

szybka cyrkulacja powietrza

zakres ustawień czasu 0-30 min.

regulowana temperatura 80-200 stopni

pojemność kosza 2L (300/400 g żywności)

nie wymaga oleju do smażenia i opiekania, nie zawiera oleju

80% mniej tłuszczu niż w przypadku tradycyjnych frytownic

wyjmowana miseczka z nieprzywierającą powłoką i uchwytem

łatwe do czyszczenia, wszystkie akcesoria można wyjąć

książka z przepisami w zestawie

moc 1000 W

Cena: 239 zł - przejdź do sklepu

Ufesa Ekspres do kawy kolbowy CE8020 Capri

ekspres do kawy z pompą ciśnieniową 20 bar

moc: 1350 W

do kawy, cappuccino i naparów

z systemem grzewczym thermoblock, który gwarantuje przygotowanie gorącego napoju w jak najkrótszym czasie

tradycyjny system parzenia kawy mielonej lub kawy w kapsułkach

metalowy uchwyt z filtrem wraz z 3 filtrami do przygotowania 1 lub 2 kaw jednocześnie

wyjmowany zbiornik na wodę

pojemność zbiornika na wodę 1,4 l

z regulowanym spieniaczem

do spieniania mleka, podgrzewania wody na napary lub podgrzewania wszystkich rodzajów płynów

przyciski z lampkami kontrolnymi dla włączania/wyłączania, 1 kawy, 2 kaw i parowania

podgrzewacz do filiżanek na górze

z wyjmowaną tacką ociekową dla łatwiejszego czyszczenia

automatyczne wyłączanie

obudowa i powierzchnie ze stali nierdzewnej

Cena: 619 zł - przejdź do sklepu

Silvercrest Personal Care Szczotka na ciepłe powietrze 2 w 1 SWB 1000 A

do prostej i delikatnej stylizacji włosów

połączenie mocnej suszarki i wygładzającej płaskiej szczotki do włosów

chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi gorącą temperaturą

idealna również do bezproblemowego układania tyłu głowy

2 ustawienia temperatury i dodatkowy poziom chłodzenia

stała funkcja jonizacji

elastyczne włosie z kulistymi czubkami: niezawodnie zapobiega plątaniu się włosów i zapewnia łagodny masaż skóry wody

przegub kabla obrotowy o 360° do możliwie największej swobody ruchów oraz uchwyt do zawieszenia

długość kabla: 180 cm

Cena: 59,99 zł 49,99 zł - przejdź do sklepu

Russell Hobbs Parowar [email protected] 19271-56, z minutnikiem

parowar do delikatnego gotowania ryżu, warzyw i ryb – chroni składniki odżywcze i witaminy

3 pojemniki do gotowania na parze (pojemność całkowita 9 l)

pojemniki do gotowania na parze można umieszczać jeden w drugim – łatwiejsze przechowywanie

60 minutowy programator czasowy z automatycznym wyłączaniem

6 uchwytów na jajka w pojemnikach do gotowania na parze

1 miska na ryż (pojemność 1 l)

2 boczne otwory do napełniania wodą ułatwiają napełnianie

przedni wskaźnik poziomu wody

oddzielna taca ociekowa na wodę kondensacyjną

wszystkie części mające kontakt z żywnością są wolne od BPA

moc: 800 W

pojemniki do gotowania na parze nadają się do mycia w zmywarce

Cena: 179 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Kuchenka mikrofalowa retro SMWC 700 C1

do podgrzewania, gotowania i rozmrażania

w modnym stylu retro

8 programów automatycznych i 5 poziomów mocy (70 W, 210 W, 350 W, 560 W, 700 W)

z funkcją rozmrażania (w zależności od wagi i czasu), funkcją szybkiego startu i zabezpieczeniem przed dziećmi

intuicyjna obsługa za pomocą pokrętła w celu dostosowania czasu i wagi

wyświetlacz LED

wskaźnik czasu (24 godziny)

95-minutowy timer z dźwiękowym sygnałem końca gotowania

w zestawie szklany talerz obrotowy

programy automatyczne (podgrzewanie / warzywa / ryba / mięso / makaron / ziemniaki / pizza / zupa)

pojemność wewnętrzna: ok. 17 l

moc wejściowa mikrofali: 1050 W

moc wyjściowa mikrofali: 700 W

długość kabla: ok. 100 cm

napięcie: 230-240 V / 50 Hz

Cena: 349 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Ultradźwiękowy dyfuzor zapachowy SAD 12 E4/F5

wytwarza przy pomocy ultradźwięku delikatną, chłodną mgiełkę, tworząc oazę wellness w domu

stylowe i ozdobne wzornictwo

z nastrojową zmianą światła (do wyboru mgiełka z określoną barwą światła, zmiana kolorów lub bez światła)

idealny jako odświeżacz powietrza dla przyjemnego klimatu w pomieszczeniu

dodanie olejków aromatycznych zapewnia wspaniałe doznania zapachowe i przyjemną atmosferę

w zestawie olejek aromatyczny o kojącym zapachu lawendy (10 ml)

w zestawie olejek aromatyczny o przyjemnym zapachu zielonej herbaty (10 ml)

cicha praca dla atmosfery pełnej relaksu

automatyczne działanie wyłącznika bezpieczeństwa po opróżnieniu zbiornika wody

z wygodną miarką i adapterem sieciowym

długość kabla: ok. 1,8 m

wersja trójkątna: pojemność zbiornika na wodę: ok. 80 ml; czas pracy na jedno napełnienie: ok. 3 godzin

wersja okrągła: pojemność zbiornika na wodę: ok. 120 ml; czas pracy na jedno napełnienie: ok. 4 godzin

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

UNITED OFFICE Laminator ULG 300 B1, do formatu A3

do laminowania na gorąco i na zimno

maksymalny format dokumentów: A3

regulowana prowadnica i automatyczne wciąganie folii

pokrętło do ustawiania grubości folii z natychmiastowym zatrzymywaniem (funkcja ABS)

z praktycznym przecinakiem do papieru i folii: przecina maks. 3 arkusze albo 1 laminowany dokument (80 g/m2)

grubość laminowania na gorąco: 80 - 125 mikronów; na zimno: do maks. 200 mikronów

lampka sygnalizacyjna wskazuje gotowość urządzenia do pracy oraz pracę

czas nagrzewania: ok. 5 minut

pasujące folie do laminowania np. marki United Office

Cena: 119 zł - 99 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Robot sprzątający w funkcją czyszczenia na mokro SSWR A1

filtr główny i wysokowydajny (High-Performance)

filtr H12

2-w-1: wycieranie i odkurzanie w jednym urządzeniu

wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc

do podłóg twardych i wykładzin o krótkim włosiu*

2 szczotki boczne zapewniają wydajne czyszczenie

automatyczny powrót do stacji ładowania

wyjątkowy cichy

niekapiący zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml

pojemnik na kurz z możliwością łatwego opróżniania i mycia

możliwe również sterowanie pilotem

6 trybów czyszczenia: auto – czyszczenie losowe; spot – czyszczenie po spirali z maksymalną siłą ssącą; kąty – czyszczenie po obwodzie pomieszczenia; max – czyszczenie z maksymalną siłą ssania; zaplanowany – czyszczenie z wcześniej ustawionym czasem rozpoczęcia; tryb wycierania – czyszczenie na mokro za pomocą ściereczki z mikrofibry

pojemność zbiornika na wodę: ok.. 300 ml

pojemność zbiornika na kurz: ok. 220 ml

akumulator jest zabezpieczony przed przegrzaniem, głębokim rozładowaniem, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, prądami ładowania i zwarciem

w zestawie: 1 zbiornik na wodę, 1 stacja ładowania, 1 kabel sieciowy, 1 pilot zdalnego sterowania (bez baterii), 2 zapasowe szczotki boczne, 1 szczotka czyszcząca, 1 zapasowy filtr wysokowydajny, 1 ściereczka z mikrofibry, instrukcja obsługi

Cena: 649 zł - 599 zł - przejdź do sklepu

Cleanmaxx Prasowalnica do koszul 1800 W 00384

jednocześnie suszy i prasuje ubrania

do górnych części garderoby np. koszul, bluzek, koszulek i swetrów nadających się do suszarek bębnowych

ubranie wyprasowane i suche w kilka minut

pozwala oszczędzić czas i pieniądze

delikatniejsza dla odzieży niż suszarka i żelazko

funkcjonalna i kompaktowa

z timerem i funkcją gorącego powietrza

moc: maks. 1800 W

Cena: 319 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Frytownica beztłuszczowa Airfryer Essential HD9252

do 90% mniej tłuszczu

technologia gorącego powietrza Rapid Air

z aplikacją NutriU zawierającą liczne zdrowe i pełnowartościowe przepisy

zdrowsze jedzenie, które jest chrupiące na zewnątrz i delikatne w środku

pojemność: 4,1 l

Cena: 599 zł - przejdź do sklepu

Silvercrest Kitchen Tools Grill kontaktowy SKG 1000 B2

do niskotłuszczowego grillowania mięsa, ryb, warzyw itp.

z wysokiej jakości nieprzywierającą powłoką ILAG®

szybki czas nagrzewania – ok. 2 minuty

nadaje się do pieczenia chleba kanapkowego lub panini

rynienka ściekowa na tłuszcz wraz z oddzielną tacą ociekową

z diodą świetlną – czerwone i zielone światło sygnalizujące pracę

pobór mocy: 1000 W

długość przewodu zasilającego: ok. 1 m

Cena: 119 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Dozownik, dystrybutor do piwa SBD 60 A1

klasyczny nalewak, łatwy w użyciu

niskoszumowy termoelektryczny układ chłodzenia

utrzymuje 5 litrową beczkę z piwem w temperaturze od 3 do 6°C

wskaźnik temperatury LED

świeże i zimne piwo w domu

chłodzenie do 18°C poniżej temperatury otoczenia

kompatybilny z dostępnymi na rynku 5-litrowymi kegami ciśnieniowymi (np. Heineken®, Desperados®, Edelweiss®, Affligem®, Fischer®, Pelforth®, Krombacher® itp.)

wyjmowana taca ociekowa

podwójne zasilanie (220-240 V~, 50 Hz / 12 V DC)

Cena: 579 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Parownica do ubrań STH3000/20

para zabija 99,9% bakterii i 100% roztoczy

gotowość do użycia w ok. 30 sekund

zbiornik na wodę o pojemności 100 ml

moc: 1000 W

strumień pary: 20 g/min

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Robot kuchenny SKM 600 C2

robot kuchenny idealny do mieszania, ubijania i zagniatania ciasta

płynna regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo

wydajny silnik o mocy 600 W – miesza nawet zwarte ciasto

duża, zdejmowana miska ze stali szlachetnej o pojemności 5 l

wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym do łatwej wymiany akcesoriów

w zestawie osłona chroniąca przed zachlapaniem z otworem do napełniania, hak do zagniatania, trzepaczka i mieszadło

hak do zagniatania ciasta i mieszadło z powłoką Teflon® zapobiegającą przywieraniu

wyjmowane akcesoria nadają się do mycia w zmywarce

Cena: 349 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Connect

duży 7-calowy (17,78 cm), kolorowy wyświetlacz pozwala na łatwą obsługę urządzenia

COOKING-PILOT - 500 przepisów z instrukcjami krok po kroku

funkcja Wi-Fi

3 automatyczne programy: do ugniatania, gotowania na parze i podsmażania

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w urządzeniu (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami w prawą i w lewą stronę

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C

99-minutowy timer

maks. pobór mocy: 1100 W: 1050 W (funkcja gotowania), 800 W (mieszanie)

napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz

prędkość obrotowa: ok. 120–5200 obr./min.

pojemność misy: ok. 4,5 l

pojemność użytkowa misy: ok. 3 l

waga: ok. 5 kg (podział na 5 g)

długość przewodu zasilającego: ok. 110 cm

Cena w sklepie Lidl: 1899 zł

Robot kuchenny KM 250 do cięcia i szatkowania

do szybkiego cięcia, tarcia i siekania

funkcja impulsowa dla mocnego, krótkiego działania

rozdrabniacz ciągły z 2 wkładkami ze stali nierdzewnej* do cięcia i tarcia

wkładka z ostrzami ze stali nierdzewnej* do siekania nawet twardych produktów spożywczych, takich jak orzechy

łatwa obsługa za pomocą pokrętła

pokrywa z rynną do napełniania i popychaczem

mechanizm zabezpieczający - działanie możliwe tylko po całkowitym zmontowaniu

zdejmowane akcesoria: można myć w zmywarce**.

pojemność: ok. 1,2 l

pojemność użytkowa: maks. 720 ml

pobór mocy: 250 W

długość przewodu zasilającego: ok. 1 m

Cena w sklepie Lidl: 149 zł

SILVERCREST Indukcyjny spieniacz do mleka SIMAS 550

do przyrządzania idealnej pianki z mleka w krótkim czasie

4 programy do wyboru poprzez obsługę jednym przyciskiem: ciepła pianka; podgrzewanie mleka; kakao; zimna pianka

dioda LED wskazuje wybrany program (czerwony = ciepły, niebieski = zimny)

pojemnik wewnątrz z oznaczeniem, bezprzewodowy, obracany w zakresie 360°

ubijacz do funkcji "spienianie" i "podgrzewanie"

zdejmowana pokrywa z pierścieniem uszczelniającym

automatyczna funkcja wyłączania

ochrona przed przegrzaniem

antypoślizgowe nóżki przy podstawie

pojemnik na mleko, pokrywka i ubijacz nadają się do mycia w zmywarce

pojemność: pojemność: 820 ml; ilość mleka: co najmniej 100 ml; podgrzewanie mleka: 400 ml

Cena w sklepie Lidl: 279 zł

SILVERCREST Opiekacz do panini SPM 2000 D2

do pieczenia panini, tostów i nie tylko

niskotłuszczowe kontaktowe grillowanie mięsa, ryb lub warzyw

płyty grillowe z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z powłoką nieprzywierającą ILAG®*.

zmienna regulacja styku górnej płyty grillowej

obudowa z okładziną ze stali nierdzewnej

wyjmowana taca ociekowa

moc wejściowa: 1850-2200 W

w zestawie ze skrobaczką do czyszczenia

Cena w sklepie Lidl: 199 zł - 149 zł

Silvercrest Zgrzewarka próżniowa pakowarka SV 125 C3

do szczelnego zamknięcia żywności w foliowym opakowaniu

przeznaczona do zamykania próżniowego i zgrzewania

do gotowania sous vide i konserwacji żywności

wyjmowana, przystosowana do mycia w zmywarce tacka ociekowa na płyny

do standardowych węży foliowych o maks. szerokości 30 cm

podłączenie do zewnętrznego zamykania próżniowego pojemników** i worków z zaworem próżniowy**

funkcja „Wet” dla wyjątkowo wilgotnych produktów spożywczych

funkcja „Soft” dla wrażliwych produktów spożywczych

rolka folii wolna od BPA i przystosowana do użytku w kuchence mikrofalowej (do 600 W i 3 min. przy otwartym woreczku)

lampki sygnalizacyjne do monitorowania procesu próżniowania i zgrzewania

praktyczne chowanie kabla i nóżki antypoślizgowe do pewnego stania

Cena w sklepie Lidl: 179 zł

LIVARNO HOME Lampa solarna ścienna, z czujnikiem ruchu

lampa solarna ścienna z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu

światło orientacyjne włącza się automatycznie o zmierzchu

do 6 godzin świecenia (w trybie światła orientacyjnego przy optymalnym naładowaniu)

światło czujnika ruchu o zwiększonej jasności przez ok. 40 sek.

możliwość wyboru 3 trybów pracy: światło orientacyjne + czujnik ruchu / tylko czujnik ruchu / wyłączony

obudowa z nierdzewnej stali szlachetnej

bez możliwości wymiany diod LED

Cena w sklepie Lidl: 54,90 zł

TRONIC Stacja ładująca USB, PD

do szybkiego ładowania przy kompaktowej konstrukcji

z GaN (technologia azotku galu) dla zapewnienia wysokiej wydajności przekazywania energii do urządzenia

możliwość równoległego ładowania do 4 urządzeń, np: smartfon, tablet lub laptop

port USB typu C PD* zapewnia maksymalną moc 45 W do ładowania urządzeń z interfejsem USB-C, w tym laptopów i tabletów**, a trzy dodatkowe porty USB typu A udostępniają maksymalnie 20 W

z funkcją "Smart Fast Charge" zapewniającą zoptymalizowany czas ładowania***

ochrona przed prądem przetężeniowym i zwarciem

kompatybilne urządzenia: tablety: iPad Pro 12,9'' / iPad Pro 10,5'' / iPad Pro 11'' Laptopy: MacBook Air 13'' (2018) / MacBook 12'' / MacBook Pro 13'' / MacBook Pro 15'' Telefony komórkowe: iPhone 12 series, iPhone 11 series, iPhone SE, iPhone X series, iPhone 8 series, Samsung Galaxy S21 series, Samsung Galaxy S20 series, Samsung Galaxy S10 series, Samsung Galaxy 9 series, Samsung Galaxy S8 series, S7 series, Samsung Galaxy Note 20 series, Samsung Galaxy Note 10 series, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Note 8

*Wyposażona w superszybką technologię ładowania USB Power Delivery (PD), które idealnie optymalizuje wydajność Twojego urządzenia. Technologia ta pozwala na efektywne ładowanie baterii w zaledwie 30 minut od 0 do 50%.

**Ładowanie MacBooka Air 2018 i iPada Pro z pełną prędkością

***Smart Fast Charge: technologia optymalizująca czas ładowania. Prosimy przestrzegać specjalnych wymagań producenta swojego urządzenia.

Cena w sklepie Lidl: 159 zł

TRONIC Powerbank Limited Edition

z baterią litowo-polimerową o pojemności 20 000 mAh

do mobilnego ładowania smartfonów, odtwarzaczy MP3, tabletów, aparatów fotograficznych itp.

możliwość równoczesnego ładowania dwóch urządzeń

ładuje urządzenia kompatybilne z PD do 50% w 30 minut przez port USB typu C PD

z funkcją „Smart Fast Charge“ zapewniającą zoptymalizowany czas ładowania

technologia Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 i PD 3.0 (tylko USB typu C) do wyjątkowo szybkiego ładowania

złącza: 1 x USB typu C PD, 1x USB typu A QC

wskaźnik stanu naładowania za pośrednictwem 4 diod LED

kompatybilny z wszystkimi urządzeniami USB

Cena w sklepie Lidl: 109 zł

SILVERCREST Blender kielichowy SSMKH 600 A1, z elementami w optyce drewna

do koktajli, smoothie, pokruszonego lodu itp.

silnik o wysokiej wydajności 600 W

pojemniki do mieszania z wytrzymałego tworzywa sztucznego

specjalnie utwardzone 4-krotne ostrze

5 wydajnych poziomów prędkości

funkcja impulsu

nóż ze stali nierdzewnej

pokrywka z otworem do napełniania i nasadką dozującą

wszystkie wyjmowane części nadają się do mycia w zmywarce

z 10 propozycjami przepisów

ze zwijaniem kabla i przyssawkami

maks. ilość napełnienia: 1,8 l

pojemność: 2,4 l

Cena w sklepie Lidl: 149 zł

SILVERCREST Maszynka do lodów SECM 12 C7

możliwość przyrządzenia do 1 l lodów lub sorbetu

zdejmowana jednostka silnikowa z obrotami w prawo/lewo

otwór w pokrywie umożliwiający dodawanie składników podczas przygotowywania

pojemność: 1,65 l

czas przygotowania: ok. 40 minut

długość kabla: 150 cm

pobór mocy: 12 W

Cena w sklepie Lidl: 99 zł

Kenwood Robot kuchenny Prospero KCH29.H0.WH BK

wydajny silnik o mocy 1000 W zapewnia optymalne rezultaty

płynna regulacja prędkości i funkcja impulsowa

6 wybieranych prędkości

praktyczna misa ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 4,3 l

3 tarcze do tarcia i wyciskarka do cytrusów

planetarny system mieszania zapewniający wysoką jakość mieszania składników

liczne akcesoria

Cena w sklepie Lidl: 699 zł – 649 zł

SILVERCREST Blender ręczny SSSH 600

z elementami w stylistyce drewnianej

2 w 1: do miksowania i robienia purée

stopka nasadki miksującej i trzepaczka z nierdzewnej stali szlachetnej wysokiej jakości

przycisk turbo umożliwiający silne miksowanie impulsowe

bezstopniowo regulowana prędkość

miarka w zestawie

moc: 600 W

Cena w sklepie Lidl: 99 zł

SILVERCREST Cyfrowa waga kuchenna

z elementami w stylistyce drewnianej

ważenie do 5 kg (11 lb) z dokładnością do 1 g

duży, dobrze czytelny wyświetlacz LCD

automatyczne wyłączanie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie i wskaźnik przeciążenia

automatyczne włączenie, kiedy na powierzchni wagi znajduje się produkt o ciężarze powyżej 250 g

możliwość zmiany jednostki pomiaru między g, oz, lb:oz, ml, fl.oz

waży ciecze w ml lub fl.oz

wskaźnik wymiany baterii

podziałka: 1 g / 0,05 oz / 0 lb:0,1 oz / 1 ml / 0,05 fl.oz

w zestawie 3 baterie V (CR2032)

Cena w sklepie Lidl: 29,99 zł

SILVERCREST Czajnik elektryczny SWKH 3100

z elementami o wyglądzie drewna

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa i ochrona przed włączeniem pustego urządzenia

wysokiej jakości dno kapslowe ze stali szlachetnej z ukrytym elementem grzejnym

wskaźnik poziomu wody i wyjmowany filtr kamienia

z praktycznym zwijaniem kabla

obrotowa podstawa 360°

włącznik/wyłącznik z lampką kontrolną LED

gotuje 1 l wody w ok. 2:50 min

pojemność: maks. 1,7 l

Cena w sklepie Lidl: 139 zł

SILVERCREST Toster STH 900 z elementami o wyglądzie drewna

optymalne opiekanie dzięki wyśrodkowaniu kromek chleba i kontroli przyrumienienia

funkcja rozmrażania, podgrzewania i stopu

6-stopniowy regulator przyrumienienia

nakładana nasadka na bułki

wyciągana szufladka na okruchy

funkcja automatycznego wyrzucania tostów zapewnia bezpieczne wyjmowanie również mniejszych kromek chleba

Cena w sklepie Lidl: 139 zł

Frytkownica na gorące powietrze SHF 900 A1

do smażenia bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od 80°C do 200°C

z 30-minutowym timerem i funkcją automatycznego wyłączania

wyjmowany, nieprzywierający kosz do smażenia

element grzejny ze stali nierdzewnej

uchwyt cool-touch

ochrona przed przegrzaniem

stabilność dzięki antypoślizgowym stopkom

Cena w sklepie Lidl: 169 zł

Kostkarka do lodu domowa ICM 220A1

kostkarka do lodu domowa z możliwością wyboru dwóch rozmiarów kostek lodu

zdejmowany 2,5 l zbiornik na wodę

nie wymaga podłączenia do wody bieżącej

łatwa obsługa za pomocą panelu kontrolnego: przełącznik start/stop, wybór rozmiaru kostek, funkcja auto clean

wydajność: do 20 kg lodu w ciągu 24 godzin

dł. przewodu: 180 cm

Cena w sklepie Lidl: 899 zł

SILVERCREST Minizamrażarka SMG 33 A2

pojemność użytkowa 33 litry

wydajność zamrażania 2,4 kg/24 h

czas przechowywania w razie awarii 7,5 godz.

możliwość przeniesienia zawiasów na drugą stronę

mechaniczna regulacja temperatury

nóżki o regulowanej wysokości

z praktycznym uchwytem

klasa wydajności energetycznej: E

zużycie energii: ok. 148 kWh/rok

klasa klimatyczna: N/ST

poziom hałasu: 40 db

Cena w sklepie Lidl: 509 zł

Profesjonalny ekspres do espresso SSMP 1770 A2, ze zintegrowanym młynkiem

wysokiej jakości wykonanie ze stali szlachetnej

przygotowywanie 1 lub 2 filiżanek z automatycznym zatrzymaniem

wydajna pompa 15-barowa dla zapewnienia idealnej caffè crema i aromatu

wysokiej jakości włoska pompa

stożkowy młynek z 15 ustawieniami stopnia mielenia

pojemnik na ok. 250 g ziaren kawy

dysza do spieniania mleka, odpowiednia również do przygotowania gorącej wody

zdejmowany zbiornik na wodę (2,3 l)

system grzewczy Thermoblock: do szybkiego podgrzewania wody

funkcja podgrzewania filiżanek

z funkcją odkamieniania

w zestawie odkamieniacz Durgol®

automatyczne wyłączanie urządzenia

możliwość ustawiania temperatury espresso

długość kabla: ok. 100 cm

w zestawie: uchwyt na sitka, małe i duże sitko*, tamper, dzbanek na mleko*, szczotka do czyszczenia, odkamieniacz Durgol®

Cena w sklepie Lidl: 1399 zł

Kenwood Robot kuchenny K-Mix KMX75AB

wysokiej jakości wytrzymały silnik o mocy maks. ok. 1000 W

duża miska ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l

inteligentna kontrola prędkości

w zestawie 3 końcówki ze stali szlachetnej: zawiera hak do ugniatania, trzepaczkę i mikser w kształcie litery K

w pełni metalowa obudowa

Cena w sklepie Lidl: 1199 zł

Delonghi Ekspres do kawy EC221

funkcja automatycznego wyłączania oszczędza energię, automatycznie wyłączając urządzenie po zakończeniu pracy

przycisk, aby wybrać żądaną funkcję.

wyjmowany pojemnik na wodę o dużej pojemności

panel sterowania

regulator ilości pary

system Cappuccino: miesza parę, powietrze i mleko, tworząc bogatą i kremową piankę do doskonałego cappuccino

filtr na kawę w proszku i saszetki

wyjmowany zbiornik na wodę

funkcja automatycznego wyłączania

ekspres do kawy o ciśnieniu 15 bar z pompą

kocioł ze stali szlachetnej

łatwy w użyciu, obsługiwany jednym przyciskiem

na kawę mieloną i/lub kapsułki ESE "Easy Serving Espresso"

Cena w sklepie Lidl: 399 zł

Silvercrest Kitchen Tools Blender do smoothie SSME 250 A4

przygotowanie bezpośrednio w kubku do picia

do świeżych napojów z owoców lub warzyw liściastych

z 2 kubkami do picia na drogę

nadaje się do miksowania z jogurtem, lodami albo kruszonym lodem

ostrze krzyżakowe ze stali nierdzewnej wysokiej klasy

kubek, pokrywka i ostrze krzyżakowe przystosowane do zmywarek

prosta obsługa za pomocą pokrętła regulującego

stopki przeciwślizgowe

wyłącznik bezpieczeństwa

z zeszytem z przepisami

z klipsem do nawijania kabla

kubek duży: ilość dopełnienia: 600 ml; pojemność: 800 ml

kubek mały: ilość dopełnienia: 300 ml; pojemność: 500 ml

Cena w sklepie Lidl: 99 zł

Mop parowy 2 w 1 SDM 1500 D3

odłączana jednostka parowa - do stosowania jako urządzenie ręczne

płynna regulacja wyrzutu pary

nie zajmuje dużo miejsca dzięki składanemu uchwytowi

lampki kontrolne LED

bogaty zestaw akcesoriów

funkcja zwijania przewodu

moc: 1500 W

pojemność zbiornika na wodę: ok. 350 ml

czas pracy na jednym napełnieniu zbiornika: ok. 11 minut

klasa szczelności: IPX4

temperatura pary: ok. 100°C

Cena w sklepie Lidl: 199 zł

Kostkarka do lodu SEMK 105 B2

prosta obsługa poprzez panel dotykowy

kostki lodu gotowe w kilka minut

możliwość wyboru dwóch rozmiarów kostek lodu

zbiornik na wodę o pojemności 2,1 l

wyjmowany pojemnik na 800 g kostek lodu

czas wytwarzania kostek lodu: 9 dużych kostek w ok. 9 min; 9 mniejszych kostek w ok. 7 min; 11-12 kg lodu w 24 h

długość przewodu: 180 cm

Cena w sklepie Lidl: 479 zł

Żelazko parowe SDBR 420 A2, podróżne

napięcie sieciowe przełączane 120 V lub 230 V

pojemność zbiornika na wodę: 30 ml

pokrętło dla 3 poziomów temperatury: bawełna i len; wełna; tkaniny jedwabne i syntetyczne

poziomy temperatury: poziom 1: 70-110°C; poziom 2: 100-140°C; poziom 3: 130 -170°C

para Vario: ok. 3 g/min

4 otwory wylotowych pary

z praktycznym zwijaniem kabla na rączce

rączka z powłoką gumową

możliwość włączenia i wyłączenia funkcji pary

z funkcją zapobiegającą kapaniu

2 funkcje: prasowanie na sucho; prasowanie parowe

1 czerwona lampka sygnalizacyjna

Cena w sklepie Lidl: 89,90 zł

Przenośny klimatyzator 7000 BTU

3 w 1: chłodzenie, osuszanie i wentylacja

2 poziomy wentylacji

regulowana temperatura od 16 do 31°C

nadaje się do pomieszczeń o kubaturze do 60 m³

funkcja 24-godzinnego timera z cyfrowym wyłącznikiem czasowym

funkcja osuszania do 50 ml/godzinę (pomieszczenie 30° C / 80% wilgotności względnej powietrza)

z termostatem pokojowym

w komplecie uszczelka okna uchylnego i przyłącze węża (Hot-Air-Stop)

wyświetlacz z elementami sterującymi typu soft-touch

użytkowanie mobilne dzięki kółkom transportowym

w zestawie wąż spustowy o długości 1,5 m i wyjmowany filtr powietrza

Cena w sklepie Lidl: 999 zł

Wentylator akumulatorowy 20 V PVA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

wydajny, mobilny wentylator z dwoma ustawieniami strumienia powietrza

idealny do szybkiego suszenia farb i masy szpachlowej

oferuje dodatkowo komfort i ochłodzenie w gorące dni

8-stopniowa regulacja pochylenia głowicy wentylatora

2 wybierane zakresy prędkości

możliwość zawieszenia zapewnia składany hak umieszczony na tylnej stronie

stabilna podstawa - idealna także do stałego montażu na stołach roboczych

z praktycznym uchwytem do przenoszenia

prędkość powietrza: maks. 2,5 m/s²

kąt pochylenia: maks. 120°

czas pracy (z akumulatorem 2 Ah): poziom 1: ok. 7,5 h; poziom 2: ok. 3,5 h

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii „PARKSIDE X 20 V Team"

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

akumulator wraz z ładowarką są dostępne osobno

Cena w sklepie Lidl: 149 zł

Blender ręczny SSSM 600 A1 z nasadką do smoothie

do miksowania i przygotowywania przecierów

w zestawie praktyczny kubek do smoothie

kubek to-go można myć w zmywarce

z wysokowydajnym silnikiem o mocy 600 W

przygotowanie smoothies

płynna regulacja prędkości

przycisk Turbo umożliwiający intensywne mieszanie pulsacyjne

z 5 propozycjami przepisów

Cena w sklepie Lidl: 99 zł

Młynek do kawy SKKM 200, z żarnem stożkowym

z żarnem stożkowym z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem guzika

idealny do wszystkich ekspresów do kawy (takich jak np. ekspresy przelewowe, zaparzacz do kawy, ekspres do espresso i wiele innych)

ustawienie stopnia zmielenia na 25 różnych poziomach

możliwa do ustawienia ilość zmielonej kawy na 1-14 filiżanek (sterowana czasowo)

funkcja auto off po osiągnięciu wymaganej ilości kawy

zbiornik na mieloną kawę ze zdejmowaną pokrywą i gumowym korkiem

zdejmowane, łatwe do czyszczenia żarno

uchwyt kolby do bezpośredniego dozowania dla ekspresów do espresso i ekspresów kolbowych

pojemność zbiornika na ziarna kawy: ok. 250 g

Cena w sklepie Lidl: 279 zł

Elektryczna maszynka do makaronu SPM 220 A1

do przyrządzania świeżego, domowego makaronu w wielu różnych kształtach

z 8 wkładkami do makaronów o różnych kształtach i dodatkowym elementem do ravioli

2 programy dla różnych wielkości porcji (250 g / 500 g mąki)

ugniatanie i wyciskanie makaronu za jednym naciśnięciem przycisku

wyświetlacz LCD do wskazywania pozostałego czasu

przechowywanie wkładek w szufladce urządzenia

łatwe czyszczenie – wszystkie wyjmowane części można myć w zmywarce (z wyjątkiem panelu przedniego)

przepisy w zestawie

pojemność: do 600 g makaronu

Cena w sklepie Lidl: 389 zł

SILVERCREST Urządzenie do masażu cellulitu SMG 2.4 A1, mit 6 rolkami

dla wyczuwalnie jędrnej skóry

masuje tkankę łączną

pobudza krążenie krwi

wspiera przemianę materii i obieg limfy

uniwersalne zastosowanie w różnych miejscach na ciele

optymalna obsługa dzięki kompaktowej, ergonomicznej konstrukcji i regulowanemu pasowi

6 rolek do pionowego i poziomego masażu

2 poziomy intensywności: powoli i szybko

łatwe czyszczenie zdejmowanych rolek

zasilacz z dopasowaniem napięcia na całym świecie

Cena w sklepie Lidl: 69,90 zł

SILVERCREST Przenośny klimatyzator 785 W

3 w 1: chłodzenie, osuszanie powietrza lub wentylacja

2 poziomy wentylacji

do pomieszczeń o kubaturze do 60 m³

regulacja temperatury w zakresie od 16 do 31°C

33 x 69 x 28 cm (szer. x wys. x gł.)

24-godzinny timer z cyfrowym zegarem sterującym

poj. zbiornika wody: maks. 0,5 l

dł. przewodu sieciowego: ok. 1,8 m

łatwy transport dzięki kółkom

w zestawie pilot i uszczelnienie hot-air-stop do okna uchylnego

Cena w sklepie Lidl: 999 zł

SILVERCREST Miniklimator 8 W

chłodzi czystą wodą, bez chemii

poj. zbiornika na wodę: 700 ml

3 stopnie prędkości

ze światłem LED w 7 różnych kolorach (RGB)

zbiornik na wodę można napełnić kostkami lodu dla lepszego chłodzenia

czas pracy: do 7 godzin

Cena w sklepie Lidl: 89,90 zł

PHILIPS SpeedPro Odkurzacz akumulatorowy bezworkowy 2 w 1 FC6721/01

szybki i mocny nawet w trudno dostępnych miejscach

dysza pasywna z bocznymi szczotkami

wychwytuje do 0,4 l pyłu

2 ustawienia prędkości do różnych podłóg i rodzajów zabrudzeń

typ produktu: odkurzacz ręczny

kolor: czerwony

typ pojemnika na kurz: bezworkowy

pojemność pojemnika na kurz: ok. 400 ml

obszary zastosowań: Wszystkie piętra

funkcja odkurzacza do pracy na mokro/sucho: Odkurzacz do pracy na sucho

cechy: szybkie czyszczenie z dużym zasięgiem

akcesoria: zasilacz sieciowy, ssawka szczelinowa, zintegrowana szczotka

Cena w sklepie Lidl: 779 zł

Digipower Lampa pierścieniowa RGB, 25 cm, z 3 trybami świecenia i 15 kolorami

lampa pierścieniowa o średnicy 25 cm z kabel zasilającym o dł. 195 cm

z piotem zdalnego sterowania

zapewnia idealne światło do tutoriali kosmetycznych, selfie, transmisji na żywo, vlogów, TikTok, lekcji online, YouTube, makijażu i filmów

3 tryby świecenia (ciepły, zimny i naturalny)

10 poziomów jasności

15 różnych kolorów + białe i ciepłe światło

do profesjonalnych i kreatywnych zdjęć

dołączony uchwyt na smartfon jest kompatybilny z każdym telefonem komórkowym (iOS/Android).

temperatura barwowa 2700 do 6000 K

Cena w sklepie Lidl: 89,90 zł - 69,90 zł

Parkside Kompresor bezolejowy z manometrem PKZ 180 C5, 1100 W

wielorakie możliwości zastosowania przy pracach z wykorzystaniem sprężonego powietrza, takich jak napełnianie i wydmuchiwanie

wydajny silnik elektryczny ułatwia szybkie zwiększenie ciśnienia

bezobsługowa eksploatacja bez użycia oleju

wytrzymała obudowa z uchwytem i nóżkami

wącznik/wyłącznik z lampką kontrolną

zwijany przewód sprężonego powietrza ze złączką

zintegrowana przegródka na dodatki

bez zbiornika

Cena w sklepie Lidl: 299 zł

Silvercrest Kitchen Tools Minitoster

idealny dla jednej osoby

na jedną kromkę chleba

6-stopniowy regulator przyrumienienia

automatyczne centrowanie kromek chleba

podświetlone przyciski funkcyjne: rozmrażanie, stop

regulator obrotowy do rozgrzewania i poziomu zbrązowienia

funkcja antyblokady

nawijanie przewodu na spodniej stronie

podstawki antypoślizgowe

Cena w sklepie Lidl: 49,99 zł

Ultradźwiękowy szklany dyfuzor zapachowy 3D

ultradźwiękowy szklany dyfuzor zapachowy z efektem 3D

harmonijne oświetlenie dzięki fascynującemu efektowi fajerwerków 3D

z nastrojową zmianą światła

wytwarza przy pomocy ultradźwięku delikatną, chłodną mgiełkę

idealny jako nawilżacz powietrza dla przyjemnego klimatu w pomieszczeniu

po dodaniu olejków aromatycznych (w zestawie 2x olejek aromatyczny po 10 ml) możliwość stosowania jako odświeżacz powietrza o zapachu trawy cytrynowej i lawendy

z timerem (0,5 h / 1 h / 2 h / 3 h)

automatyczne wyłączanie w przypadku pustego zbiornika na wodę

w komplecie zasilacz i praktyczny pojemnik z miarką

pojemność: maks. 100 ml

czas pracy: 5-7 h

Cena w sklepie Lidl: 99 zł

Frytkownica beztłuszczowa, na gorące powietrze SHFD 1350

do smażenia bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

również do grillowania, pieczenia i smażenia

cyfrowe sterowanie poprzez ekran dotykowy

8 wstępnie ustawionych programów do szybkiego wyboru

regulacja temperatury: od 80 do 200°C

z 60-minutowym timerem i funkcją automatycznego czuwania

koszyk i patelnia z powłoką antyadhezyjną (ILAG® Corflon ULTRA), odpowiednie do mycia w zmywarce

pojemność (koszyk): ok. 2,5 l (na ok. 500 g frytek)

połączenie szybko cyrkulującego gorącego powietrza i elementu grillowego zapewnia optymalne wyniki

ten rodzaj przygotowania oszczędza czas i energię, a ponadto jest wyjątkowo niskotłuszczowy

moc: 1350 W

napięcie robocze: 220-240 V~ 50-60 Hz

długość kabla: ok. 110 cm

Cena w sklepie Lidl: 279 zł

TRONIC Powerbank 10 000 mAh z ładowaniem bezprzewodowym (Qi®) 10 W

akumulator litowo-polimerowy 10 000 mAh

łatwe zastosowanie bez kabla do ładowania

bezprzewodowe ładowanie także przez cienkie etui ochronne

wskaźnik stanu naładowania poprzez 4 diody LED oraz 1 diodę LED wskaźnika stanu naładowania Qi®

z przyssawkami do mocowania urządzeń mobilnych bez ześlizgiwania się

z technologią PD 3.0I (USB typu C) zapewniającą wyjątkowo szybkie ładowanie

z certyfikatem Qi® i mocą ładowania 10 W dla smartfonów i innych urządzeń mobilnych z obsługą Qi®

możliwość równoczesnego ładowania trzech urządzeń

ładuje urządzenia kompatybilne z PDI do 50% w 30 minut przez port USB typu C PDI

z funkcją „Smart Fast Charge“ zapewniającą zoptymalizowany czas ładowaniaII

ochrona przed przegrzaniem, przeładowaniem, zwarciem, nadmiernym rozładowaniem

Power Delivery (PD)I to najnowocześniejsza technologia, która zapewnia ultraszybkie ładowanie wszystkich urządzeń kompatybilnych z PD, w tym iPhone'a Apple, urządzeń Samsung z systemem Android oraz iPada Pro

Cena w sklepie Lidl: 109 zł

SILVERCREST Robot sprzątający SSWR A1 z funkcją mopowania

moc: ok. 20 W

akumulator litowo-jonowy: ok. 14,4 V / 2400 mAh

z 10 czujnikami antykolizyjnymi

z 3 czujnikami chroniącymi przed upadkiem

2 szczotki boczne zapewniają wydajne czyszczenie

niekapiący zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml

pojemnik na kurz: pojemność: ok. 300 ml, ok. 220 ml pojemność użytkowa

głośność: ok. < 65-70 dB

moc ssania: ok. 0,80 kPa / w trybie max 1,2 kPA

czas ładowania: ok. 4-6 h

czas czyszczenia: ok. 70-90 min.

Cena w sklepie Lidl: 829 zł

Delonghi Ekspres do kawy ECAM13.123

wyjątkowo ciche żarna stożkowe

kompaktowy, w pełni automatyczny ekspres do kawy

ręczny system przygotowywania cappuccino: łączy parę, powietrze i mleko i przygotowuje wyjątkowo kremową piankę

wybieraj spośród trzech stopni parzenia; delektuj się mocną lub łagodną kawą o wysokiej, średniej lub niskiej temperaturze

można stosować kawę ziarnistą lub mieloną

regulowany dozownik kawy, dla filiżanek o różnej wysokości od 86 do 142 mm

zintegrowany młynek z 13 ustawieniami

wyjmowany zbiornik wody o pojemności 1,8 l z wskaźnikiem braku wody

wyjmowany filtr wody

z uchwytem na filiżanki

wyjmowana tacka ociekowa

automatyczne programy płukania i odkamieniania

programowalna twardość wody

Cena w sklepie Lidl: 1699 zł

MEDISANA Masażer karku shiatsu »NM 890«, 2 głowice masujące

intensywny masaż shiatsu do karku i ramion

specyficznie dopasowane do ergonomii okolic karku

2 tryby masażu: w prawo i w lewo

wybierane 3 prędkości rotacji

Cena w sklepie Lidl: 315,05 zł

Toster STH 900 z elementami o wyglądzie drewna

z elementami o wyglądzie drewna

piękna obudowa metalowa bez nitów

optymalne opiekanie dzięki wyśrodkowaniu kromek chleba i kontroli przyrumienienia

funkcja rozmrażania, podgrzewania i stopu

6-stopniowy regulator przyrumienienia

nakładana nasadka na bułki

wyciągana szufladka na okruchy

funkcja automatycznego wyrzucania tostów zapewnia bezpieczne wyjmowanie również mniejszych kromek chleba

Cena w sklepie Lidl: 139 zł

Czajnik elektryczny SWKH 3100

z elementami o wyglądzie drewna

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa i ochrona przed włączeniem pustego urządzenia

wysokiej jakości dno kapslowe ze stali szlachetnej z ukrytym elementem grzejnym

wskaźnik poziomu wody i wyjmowany filtr kamienia

z praktycznym zwijaniem kabla

obrotowa podstawa 360°

włącznik/wyłącznik z lampką kontrolną LED

gotuje 1 l wody w ok. 2:50 min

pojemność: maks. 1,7 l

Cena w sklepie Lidl: 139 zł

Lokówko-suszarka SWC 1000 D1, zestaw do stylizacji włosów

2 stopnie nagrzewania / nadmuchu

przycisk zimnego powietrza „cool shot” do utrwalenia stylizacji

suszenie i modelowanie jednocześnie

obrotowy przegub kabla (360°)

z miękką powierzchnią dotykową

z etui do przechowywania

6 nakładek do różnych fryzur

Cena w sklepie Lidl: 79,90 zł

Livarno Home Lampa stojąca LED „Star-Light”

równomierne oświetlenie

oprawki o wyglądzie połyskującego chromu

wytrzymały, energooszczędny moduł LED dający ciepłe, białe światło

z nożnym przełącznikiem kabla sieciowego

oszczędność energii do 82%*

„Gwieździste niebo”: z dekoracyjnym efektem gwiazd

* oszczędność energii do 82% w porównaniu z normalną żarówką o mocy 74 W

Cena w sklepie Lidl: 79,90 zł

Myjka parowa SDR 1050 D1

dokładne czyszczenie silnym strumieniem pary

prosta obsługa

czyści, dezynfekuje i odtłuszcza

umożliwia uzyskanie efektu błyszczących umywalek, armatury, luster, płytek i felg

do odświeżania tapicerek i tkanin

czyści nawet trudno dostępne miejsca i dokładnie usuwa brud

do wszystkich powierzchni odpornych na parę, takich jak szkło, ceramika, kamień, metal i emalia

usuwa 99,99% bakterii domowych!

bez chemikaliów lub środków czyszczących

wychylana dysza

krótki czas nagrzewania (ok. 3 min)

z kontrolkami, zabezpieczeniem przed dziećmi i zabezpieczeniem przed przegrzaniem

mała, poręczna i łatwa do schowania

duży zasięg dzięki wyjątkowo długiemu przewodowi (4 m)

akcesoria w zestawie: dysza przedłużająca, dysza kątowa, dysza do tapicerki z bawełnianą powłoką, ściągacz do szyb, szczotka okrągła, wąż przedłużający, pojemnik z miarką i lejek

Cena w sklepie Lidl: 99 zł

Grill do fondue i raclette SRGF 1400 A1

do zapiekania i grillowania warzyw, mięsa, ryb oraz do różnych wariantów fondue

z żeberkową płytą grillową zapewniającą intensywny aromat grillowania

z płynnym termostatem

płyta grillowa i garnek do fondue ze stali pokrytej aluminium z wysokogatunkową powłoką nieprzywierającą ILAG

widelczyki do fondue, garnek do fondue, osłona przed rozpryskiwaniem i płyta grillowa nadają się do mycia w zmywarce

element i reflektor grzewczy ze stali szlachetnej

w zestawie: 8 nieprzywierających patelenek, łopatki z tworzywa sztucznego i widelczyki do fondue

moc: 1400 W

maks. pojemność garnka do fondue: ok. 1 l

Cena w sklepie Lidl: 269 zł

Podwójna indukcyjna płyta kuchenna SDI 3500 D4 + SDI 2800 D4, z czujnikiem dotykowym

przeznaczona do naczyń indukcyjnych o średnicy dna od 10 do 22 cm

panel sterowania z czujnikiem dotykowym z 8 przyciskami i wyświetlaczem LED dla łatwej obsługi każdej płyty kuchennej

zintegrowane rozpoznawanie garnka – sygnał ostrzegawczy i wyłącznik bezpieczeństwa

do szybkiego i energooszczędnego gotowania

z łatwą w pielęgnacji specjalną powierzchnią szklaną

regulacja stopniowa temperatury w krokach co 10°C do maks. 240°C

regulowany timer do 180 minut

ochrona przed przegrzaniem i przepięciem

zabezpieczenie przed dziećmi

lewa płyta kuchenna: 10 poziomów mocy 200-2000 W

prawa płyta kuchenna: 7 poziomów mocy 200-1500 W

Cena w sklepie Lidl: 399 zł – 319,20 zł

Livarno Home Listwa podszafkowa LED

idealna do oświetlenia kuchennych powierzchni roboczych, szaf lub regałów

16 energooszczędnych, wytrzymałych diod LED Power o bardzo dużym natężeniu światła

neutralnie białe światło

możliwość indywidualnego zastosowania – z kablem łączącym

do montażu pod szafkami i na ścianie

włącznik/wyłącznik wychylny

z przewodem doprowadzającym o długości 2 m

możliwość rozszerzenia o maks. 3 listwy tego samego rodzaju

diody LED bez możliwości wymiany

Cena w sklepie Lidl: 39,99 zł

NEVADENT Akumulatorowa soniczna szczoteczka do zębów NSZB 3.7 C4

skuteczne czyszczenie zębów i dziąseł

z nasadką do nici dentystycznych i szczoteczką z pojedynczą wiązką do skutecznego czyszczenia przestrzeni między zębami

z technologią soniczną:

wyjątkowo dokładne usuwanie płytki nazębnej dzięki wibracjom o wysokiej częstotliwości

funkcja Clever Start do powolnego przyzwyczajania się

4 programy szczotkowania: normalny: dokładne czyszczenie (35 000 ruchów/min.); delikatny: delikatne czyszczenie wrażliwych obszarów (32 000 ruchów/min.); rozjaśnianie (40 000 ruchów/min.); głębokie czyszczenie (37 000 ruchów/min.)

timer 2 minutowy z interwałem 30-sekundowym do równomiernego czyszczenia 4 kwadrantów szczęki

rączka z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym, antypoślizgowym uchwytem i wskaźnikiem ładowania

stacja ładowania ze zdejmowanym pudełkiem do przechowywania na 4 końcówki

ładowanie akumulatora przez indukcję – z automatycznym na całym świecie dopasowaniem napięcia (100-240 V~) i ochroną przed przeładowaniem

w zestawie etui podróżne i stacja do przechowywania

w zestawie 3 oznaczone kolorami końcówki z wysokiej jakości zaokrąglonym włosiem z nylonowych włókien DuPont™ Tynex® i jasnoniebieskim włosiem wskaźnikowym (wskazuje, kiedy konieczna jest wymiana)

końcówki Nevadent są kompatybilne z następującymi szczoteczkami Sonicare™: Diamond Clean®, FlexCare Series, HealthyWhite, EasyClean, 5 Series, 3 Series, 2 Series, CleanCare+ · Sonicare™ und Diamond Clean®

Cena w sklepie Lidl: 109 zł

Silvercrest Kitchen Tools Wyciskarka do cytrusów

do przygotowywania świeżych soków owocowych

w eleganckim stylu z obudową ze stali szlachetnej

silnik o mocy 85 W zapewniający do 100 obrotów na minutę

przyjemna głośność pracy ok. 55 dB (A)

stożek do wyciskania 2 w 1 do owoców cytrusowych różnej wielkości

zatrzymywanie kapania dzięki zamykanej wylewce soku

do wszystkich owoców cytrusowych

nasadka sitka ze stali szlachetnej do wychwytywania pestek

automatyczne włączanie/wyłączanie przez nacisk na stożek do wyciskania

gumowe nóżki zapewniające stabilność i praktyczne zwijanie kabla

łatwe czyszczenie poprzez możliwe do zdjęcia akcesoria

wszystkie akcesoria nadają się do mycia w zmywarce* (do 60°C)

Cena w sklepie Lidl: 89,90 zł

PARKSIDE me Odkurzacz akumulatorowy PMSSA 8 B2 (z akumulatorem, bez ładowarki)

do szybkiego i komfortowego czyszczenia

bez problemów usuwa suche i wilgotne zabrudzenia

kompaktowy, elegancki design z ergonomicznym uchwytem i przyłączem do ładowania USB-C

zbiornik o pojemności 0,25 l (brutto) zdejmowany po naciśnięciu przycisku z drobnym filtrem przeznaczonym do prania

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora na urządzeniu

wraz z kablem USB typu C do ładowania (1,5 m)

napięcie: 8 V

moc zasysania: 3,8 kPa

maks. cyrkulacja powietrza: 1,1 m³/min

pojemność pojemnika na kurz: 250 ml

poziom mocy akustycznej: 56 dB(A)

pojemność akumulatora: 2 Ah

ogniwo: 2x18650 ogniw, zainstalowane na stałe (ogniwa Sunpower)

maks. prąd rozładowania trwałego: 20A/10C

maks. prąd ładowania: 4A Co najmniej 90% pojemności resztkowej akumulatora po 400 cyklach (prąd ładowania 2,4A, prąd rozładowania 10A)

czas pracy: 20 minut (na jednym ładowaniu akumulatora)

maks. chłonność zanieczyszczeń: 105 ml na sucho/ 60 ml na mokro

Cena w sklepie Lidl: 129 zł - 79,90 zł

Kenwood Robot kuchenny Prospero KCH29

wydajny silnik o mocy 1000 W zapewnia optymalne rezultaty

płynna regulacja prędkości i funkcja impulsowa

6 wybieranych prędkości

praktyczna misa ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 4,3 l

3 tarcze do tarcia i wyciskarka do cytrusów

planetarny system mieszania zapewniający wysoką jakość mieszania składników

liczne akcesoria

moc: ok. 1000 W

pojemność: ok. 4,3 l

Cena w sklepie Lidl: 699 zł - 649 zł

SILVERCREST Blender, 600 W, 1,75 l

blender do koktajli, smoothies, pokruszonego lodu itp.

z efektownym gradientem kolorów

szklany pojemnik

5 wydajnych poziomów prędkości

pokrętło do regulowania prędkości

funkcja impulsu

nóż ze stali nierdzewnej

pokrywka z otworem do napełniania i nasadką dozującą

można myć w zmywarce wszystkie elementy dające się zdemontować

mechanizm zwijania kabla

nóżki z przyssawkami

pojemność robocza blendera: 1,75 l

długość kabla: 104 cm

moc: 600 W

220-240 V, 50-60 Hz

Cena w sklepie Lidl: 159 zł

Xiaomi Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL

odkurzanie na sucho

bezworkowy

bezprzewodowy

technologia cyklonowa

3 poziomy filtracji

filtr HEPA

regulacja siły ssania

moc: 50 W

czas pracy: 45 min

zasilanie: akumulatorowe

Cena w sklepie Lidl: 399 zł

Wentylator stojący SSVS 85 B2, z funkcją nawilżacza

wentylator stojący z funkcją nawilżania mgiełką

nawilża powietrze za pomocą technologii ultradźwiękowej

nawilżacz powietrza może być uzywany również oddzielnie - bez funkcji wentylatora

kratka chroniąca wirnik z metalu

filtr antybakteryjny oczyszczający wodę

otwór wylotowy na metalowej kratce zapewniający optymalną turbulencję pary

proste napełnianie zbiornika na wodę, dzięki możliwości jego wyjęcia

stabilny

zapewni przyjemny klimat w pomieszczeniu

Cena w sklepie Lidl: 399 zł

Robot kuchenny z wbudowaną wagą i blenderem kielichowym

z wbudowaną wagą do ważenia w misce do mieszania

do ugniatania, mieszania i miksowania

8-stopniowa regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo

mocny silnik 900 W – wyrabia nawet ciężkie ciasta

duża miska do mieszania ze stali szlachetnej* o pojemności 3,6 l – z możliwością zdejmowania dla zapewnienia łatwego czyszczenia

wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym do łatwej wymiany akcesoriów

z osłoną przed zachlapaniem z otworem do napełniania, blenderem kielichowym do mieszania, hakami do ugniatania, trzepaczką do ubijania i mieszadłem

hak do ugniatania i mieszadło z powłoką Teflon® zapobiegającą przywieraniu

blender kielichowy z nożami ze stali szlachetnej i pokrywką z otworem do napełniania

ochrona przed przegrzaniem

instrukcja obsługi z 5 przepisami

Cena w sklepie Lidl: 599 zł

Silvercrest Kitchen Tools Blender z funkcją gotowania SSMK 1000 A1

5 programów automatycznych i obsługa ręczna

5 domyślnie ustawionych programów: zupa o małym stopniu zmiksowania składników, zupa o dużym stopniu zmiksowania składników, sos, gotowanie/gotowanie na parze, kruszenie lodu

dotykowy panel obsługowy

2 poziomy prędkości

funkcja pulsacyjna

sygnał dźwiękowy i automatyczne wyłączanie na końcu programu

ukryty element grzejny ze stali szlachetnej*

zabezpieczenie przed przegrzaniem i przed pracą na sucho

zbiornik z oznaczeniem min. i max.

z wkładką do gotowania na parze

w zestawie zeszyt przepisów z 30 przepisami

mocny silnik

solidny zbiornik do mieszania ze stali szlachetnej*

pokrywka ze zintegrowaną miarką

nadaje się także to przygotowywania smoothie i milkshake'ów

pojemność kielicha: maks. 1,75 l

Cena w sklepie Lidl: 299 zł

Livarno Home Lampa stojąca LED

nowoczesne wzornictwo w wersji eleganckiego aluminium

przyjemne, ciepłe, białe światło

płynny ściemniacz dotykowy z funkcją pamięci

2-żarówkowa: bazowy segment LED do montażu w dowolnym kierunku świecenia; segment Top LED z przegubem obrotowym umożliwia zmianę ustawienia

3-żarówkowa: 3 ramiona z modułami LED równomiernie oświetlają pomieszczenie

oszczędność energii do 86% w porównaniu z normalną żarówką o mocy 1004 lub 118 W

Cena w sklepie Lidl: 249 zł

Livarno Home Lampa stołowa LED Starlight

równomierne oświetlenie

wytrzymały, energooszczędny moduł LED dający ciepłe, białe światło

oprawki o wyglądzie połyskującego chromu

podstawa z podkładką nieniszczącą podłogi

z efektem: z dekoracyjnym efektem gwiazd

strumień światła: 580 lumenów

temperatura barwowa: 3000 K

wskaźnik oddawania barw: RA >=80

pobór mocy: 7,3 W

żywotność: 50.000 h

cykle wł./wył.: 100.000

bezpieczeństwo: IP20

Cena w sklepie Lidl: 49,99 zł

PHILIPS Golarka S5588/26 i trymer do nosa i uszu

elastyczne głowice obracające się o 360° dopasowują się do kształtu twarzy i umożliwiają wygodne oraz precyzyjne golenie

trymer do nosa i uszu skutecznie przycina włoski i jest wygodny w użyciu

golarka: czas ładowania: 1 h;czas pracy: 60 min

trymer: zasilany baterią AA (w zestawie)

Cena w sklepie Lidl: 399 zł

Silvercrest Kitchen Tools Czajnik elektryczny SWKS 3100

wysokiej jakości obudowa ze stali szlachetnej

dno kapslowe ze stali szlachetnej ze schowanym elementem grzewczym

praktyczny przycisk otwierający pokrywkę obsługiwany jedną ręką

automatyczne wyłączanie i zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika

wskaźnik poziomu wody i wyjmowany filtr kamienia

z możliwością zwinięcia kabla

dł. przewodu zasilającego: 90 cm

Cena w sklepie Lidl: 109 zł

SILVERCREST Odkurzacz akumulatorowy SST 40 A1, bez worka

odkurzacz akumulatorowy 2w1

bezprzewodowy i do elastycznego zastosowania

duża moc ssania dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu 40 V

technologia bez worka z systemem podwójnego filtra

ruchoma, napędzana silnikiem szczotka ssąca

obszerne akcesoria dla różnych możliwości zastosowania

duża swoboda ruchów: praktyczny pasek do noszenia, wtykowy uchwyt, elastyczny wąż ssący

lampka pracy LED na dyszy do podłogi

pojemnik na kurz można łatwo opróżniać, filtr HEPA z możliwością prania (H13)

filtr HEPA z możliwością prania (H13)

zawartość zestawu: adapter sieciowy z dopasowaniem napięcia na całym świecie (100-240 V~), szczotka do tapicerki, dysza szczelinowa, giętki, elastyczny wąż, krótki uchwyt ręczny

Cena w sklepie Lidl: 599 zł – 499 zł

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny SFPM 600 A1

wielofunkcyjny robot kuchenny

do siekania, mieszania, tarcia, ugniatania, mieszania i emulgowania

wyjmowana misa miksująca o pojemności 1,2 l (płyny: 500 ml)

tarcza tnąca 2 w 1 do tarcia i krojenia w plastry

2-stopniowe ustawianie prędkości z dodatkową funkcją pulsacyjną

przełącznik obrotowy do ustawiania poziomów

pokrywa z blokadą bezpieczeństwa (urządzenie uruchamia się tylko wtedy, gdy pokrywa jest prawidłowo założona)

uniwersalne ostrze do siekania żywności (np. cebuli lub migdałów)

przystawka miksera stojącego do przygotowywania świeżych smoothies

pojemność miski do mieszania: ok. 1,2 l (płyny: maks. 0,5 l)

pojemność misy blendera: ok. 1,35 l

pojemność miksera stojącego: ok. 1,25 l

pojemność miksera stojącego: ok. 2,7 l

misa blendera z uchwytem, podziałką i oznaczeniem MAX

akcesoria nadają się do mycia w zmywarce (z wyjątkiem osłony ostrza)

akcesoria: misa miksująca o pojemności 1,2 l; mieszadło z tworzywa sztucznego; tarcza do tarcia i cięcia; ostrze uniwersalne; tarcza emulgująca do ubijania śmietany; przystawka miksera stojącego, ubijak

Cena w sklepie Lidl: 249 zł

Kosiarka akumulatorowa 20 V PRMA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

kosiarka akumulatorowa 20 V PRMA 20-Li A1 to wygodny sprzęt do koszenia przydomowych trawników

obustronny ogranicznik boczny zapewnia precyzyjne koszenie na obrzeżach

szlifowany nóż ze stali specjalnej

centralna 5-stopniowa regulacja wysokości cięcia

pałąk prowadzący o regulowanej wysokości

skrzynka wyłącznika bezpieczeństwa z metalowym drążkiem sterowniczym

wytrzymała obudowa ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia

wnęka na akumulator z kluczykiem zabezpieczającym i składaną osłoną

praktyczny wkład do mulczowania do optymalnego ponownego użycia skoszonej trawy w roli nawozu

łatwy w demontażu zbiornik o pojemności 32 litrów z uchwytem do przenoszenia i wskaźnikiem napełnienia

możliwość składania pozwala na zaoszczędzenie miejsca

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

Cena w sklepie Lidl: 499 zł

FISCHER Kompresor akumulatorowy

wielorakie możliwości zastosowania: opony rowerowe i e-bike, piłki nożne, piłki koszykowe, dmuchane artykuły plażowe, a nawet opony samochodowe

całkowicie automatyczne pompowanie dzięki regulowanemu ciśnieniu powietrza

podświetlany, cyfrowy wyświetlacz LCD z precyzyjnym odczytem

wbudowany akumulator litowo-jonowy

z latarką LED i power bankiem

wskazanie aktualnego ciśnienia w oponach i wskaźnik naładowania akumulatora

odporny na warunki atmosferyczne

w zestawie: adapter do zaworów Sclaverand i Dunlop, adapter do materacy powietrznych, igła kulkowa, kabel do ładowania USB, kabel do ładowania zapalniczki samochodowej, torba do przechowywania i transportu

Cena w sklepie Lidl: 307,99 zł

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

silna moc ssania

odkurzanie do 2.300 Pa

usuwanie kurzu nawet z dywanów

precyzyjne planowanie czyszczenia: technologia mapowania i nawigacji na bazie lasera

TrueMapping umożliwia skuteczne i dokładne czyszczenie podłóg

technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie

plamy i zabrudzenia są usuwane w jednym kroku

sterowanie przez aplikację: sprzątanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

zgodność z systemem Smart Home umożliwia sprzątanie bez wysiłku

wykrywanie przeszkód

automatyczne ładowanie

ochrona przed upadkiem z wysokości

Cena w sklepie Lidl: 1389 zł

MEDISANA Mata do masażu z funkcją wibracji i ogrzewania

mata masująca z funkcjami wibracji i podgrzewania

automatyczne wyłączanie dzięki modułowi z timerem - po 15 minutach

funkcje dostępne za pomocą przycisków (pilot zdalnego sterowania): 5 programów masażu, 4 strefy masażu - górne plecy, dolne plecy, uda, łydki, 2 stopnie intensywności masażu dla każdej ze stref

bardzo miękki i przyjemny pokrowiec z polaru

podręczny pilot zdalnego sterowania

uspokajająca funkcja podgrzewania

komfortowa funkcja wibracji dla wszystkich stref

poduszka pod głową zapewnia komfortowe leżenie

praktyczna kieszonka po boku na pilota

Cena w sklepie Lidl: 249 zł

SEVERIN Spieniacz do mleka, 200 ml

wysokiej jakości i eleganckie wzornictwo ze stali nierdzewnej

2 programy spieniania mleka dla różnych ilości spienionego mleka

nadaje się do spieniania mleka na zimno i na gorąco oraz do podgrzewania mleka

pojemnik z powłoką nieprzywierającą umożliwiającą łatwe czyszczenie

do spieniania ok. 100 ml lub podgrzewania ok. 200 ml mleka

system 360°: pojemnik na mleko można włożyć w dowolnym kierunku

automatyczne wyłączanie

zabezpieczenie przed przegrzaniem

Cena w sklepie Lidl: 159 zł

Tefal Frytkownica Maxifry FF1000

automatyczne otwieranie pokrywy

metalowy filtr stały wbudowany w pokrywę

pojemnik do smażenia z aluminium, stały

uchwyt na obudowie można złożyć

regulowany termostat z lampką kontrolną temperatury

włącznik/wyłącznik

thermowall

zdejmowana pokrywa (można myć w zmywarce)

pojemnik do smażenia (można go myć w zmywarce)

pojemność oleju: 2,1 l

pojemność: 1,2 kg

Cena w sklepie Lidl: 216,40 zł

SILVERCREST Żelazko ze stacją parową SDBS 2400 C1 , 1,8 l

możliwość prasowania z parą lub na sucho

wysokiej jakości stopa żelazka ze stopu aluminium z powłoką ceramiczną dla optymalnego prowadzenia

pionowa funkcja pary

możliwość dowolnego ustawienia ciągłej pary (para zmienna)

gotowa do pracy w zaledwie 90 sekund

system blokady do łatwego transportu

zbiornik na wodę 1,8 l – może zostać zdjęty do napełnienia w trakcie eksploatacji

stacja bazowa z panelem do obsługi Softtouch i żaroodporną powierzchnią do odstawiania

tryb Eco i Max. – można wybrać na stacji

wymienialny filtr zapobiegający osadzaniu się kamienia i funkcja przypominania "Anti-Calc" na stacji

wąż parowy: 170 cm (dł.), z możliwością zwinięcia

temperatura ustawiana za pomocą pokrętła

zakres temperatury: poziom 1: 70-120 °C; poziom 2: 100-160 °C; poziom 3: 140-210 °C

Cena w sklepie Lidl: 239 zł

Odkurzacz ręczny akumulatorowy 18V z szczotką turbo

z obrotową szczotką turbo i podświetleniem LED

do odkurzania na mokro i sucho

zainstalowany filtr HEPA

2 poziomy prędkości (niski/wysoki)

czas pracy przy pełnym naładowaniu z turboszczotką: - niski: ok. 30 min. - wysoki: ok. 20 min.

pojemność: odkurzania: 400 ml, wody: 150 ml

stacja do ładowania z możliwością przechowywania nasadek ssących

ładowarkę można również zamontować na ścianie – załączony materiał montażowy

adapter z dopasowaniem napięcia do gniazdek na całym świecie (100-240 V~)

szczotka turbo: szerokość użytkowa: 7,8 cm, prędkość: 2500 o/min.

Cena w sklepie Lidl: 229 zł

Frytkownica ze stali szlachetnej SED3 2000 C4

z 3 koszykami do smażenia na różne potrawy

1 duży koszyk – na np. rybę lub sznycel

2 małe koszyki do równoczesnego używania, np. na skrzydełka, sajgonki lub frytki

płynna regulacja temperatury do maks. 190°C

zdejmowana pokrywka z aluminiowym filtrem tłuszczu

pojemnik na olej z powłoką zapobiegającą przywieraniu i koszyki do smażenia przeznaczone do zmywarek

maks. ilość napełnienia (olej): 4 l

moc: 2000 W

maks. ilość napełnienia: duży kosz: ok. 3,1 l (na ok. 850 g frytek); mały kosz: ok. 1,4 l (na ok. 400 g frytek)

Cena w sklepie Lidl: 209 zł

Maszynka do popcornu SPCM 1200 C1

urządzenie na gorące powietrze do przyrządzania niskotłuszczowego popcornu

do 60 g popcornu w 2 minuty

zdejmowana pokrywa

ze zintegrowaną łyżką miarową/ miską do topienia masła

antypoślizgowe nóżki zapewniają bezpieczną pozycję

z włącznikiem/wyłącznikiem

pokrywa i łyżka do odmierzania/ miseczka do topienia masła nadają się do mycia w zmywarce

Cena w sklepie Lidl: 69,90 zł

Wenko Waga osobowa z bambusa z wyświetlaczem LCD

bambusowa powierzchnia bieżnika

zakres pomiarowy do 180 kg w odstępach co 100 g

z dużym wyświetlaczem LCD

z białym podświetleniem i czarnym wyświetlaczem numerycznym

funkcja automatycznego wł./wył.

Cena w sklepie Lidl: 69,90 zł

Waga kuchenna analityczna SNAW 1000 D2

waga do żywności z analizą składu

pomaga utrzymać kontrolowaną i świadomą dietę

zaprogramowane 800 różnych produktów spożywczych

200 miejsc w pamięci do programowania własnych danych

obliczanie: zawartości tłuszczu; zawartości białka; zawartości węglowodanów; kilokalorii; kilodżuli; cholesterolu

funkcja pamięci do dokumentowania spożycia żywności, np. na cały dzień

duży wyświetlacz LCD

waży i analizuje nawet ciecze

automatyczne wyłączanie (po 60 sekundach)

dodatkowa funkcja ważenia (TARA)

wskaźnik przeciążenia i wymiany baterii

zdejmowana powierzchnia ważąca wykonana z bezpiecznego szkła

Cena w sklepie Lidl: 49,99 zł

Delonghi Ekspres do kawy Scultura SECZ351.BK z uchwytem sitowym

stylowy ekspres do kawy De'Longhi Scultura 15 bar w kolorze czarnym

prosta obsługa za pomocą jednego przycisku

czajnik ze stali szlachetnej

wyjmowana tacka ociekowa

pompa 15 bar

pokrętło do regulacji ilości pary

filtr easy clean do kawy mielonej i w kapsułkach

funkcja auto off

Cena w sklepie Lidl: 639 zł

Robot kuchenny różowy SKM 600 B2

do zagniatania, mieszania i ubijania

bezstopniowe ustawianie prędkości, funkcja Turbo

wydajny silnik 600 W

poradzi sobie nawet z gęstymi, ciężkimi ciastami

duża, zdejmowana miska do mieszania o pojemności 5 l

wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym do łatwej wymiany akcesoriów

mieszadła i płaskie mieszadło z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon®

akcesoria można zdjąć i myć w zmywarce

w zestawie: osłona zapobiegająca zachlapaniu z otworem wlewu, hak do zagniatania ciasta, trzepaczka i płaskie mieszadło

Cena w sklepie Lidl: 299 zł

Masażer Shiatsu szyi i karku

do intensywnego masażu w obszarze karku

różnorodne zastosowanie - również na ramionach, plecach, brzuchu, udach i łydkach

masaż Shiatsu o 2 różnych prędkościach

z 4 przeciwbieżnie obracającymi się główkami masującymi

przełączane funkcje światła i ciepła na dwóch głowicach masujących

ergonomiczny kształt

szlufki na dłonie do regulacji nacisku i optymalnego ułożenia

dejmowany pokrowiec (56% poliester, 44% nylon) z zamkiem błyskawicznym - nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 40°C

zasilacz z dopasowaniem napięcia na całym świecie (100-240 V~)

Cena w sklepie Lidl: 139 zł

Livarno Home Lampa zewnętrzna LED z czujnikiem zmierzchu

lampa zewnętrzna LED z czujnikiem zmierzchu idealna do ogrodu, na taras lub przy wjeździe

energooszczędna żarówka filamentowa LED z wbudowanym czujnikiem zmierzchu

włącza się automatycznie przy zapadaniu zmierzchu - świeci przez całą noc

o ciepłym, białym świetle

klasa szczelności (IP44)

z materiałem montażowym i instrukcją

do montażu ściennego na zewnątrz z zasilaniem sieciowym

oszczędność energii do 83% w porównaniu ze zwykłą żarówką o mocy 21 W

trapez, podłużny: elegancka obudowa ze stali szlachetnej z wysokiej jakości wkładami ze szkła

okrągły: elegancka obudowa ze stali szlachetnej z solidną nasadką z tworzywa sztucznego

Cena w sklepie Lidl: 109 zł

PARKSIDE 12 V akumulatorowa wiertarko-wkrętarka kątowa PWBSA 12 A1 (bez akumulatora, bez ładowarki)

do wiercenia i przykręcania w trudno dostępnych miejscach lub w zawężonych obszarach roboczych

głowica ustawiania pod kątem w 5 pozycjach

prosta regulacja kąta dzięki samoistnemu blokowaniu pozycji

automatyczne blokowanie wrzeciona SPINDLE LOCK

zintegrowana lampa robocza LED

antypoślizgowy uchwyt

w zestawie walizka do noszenia

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii PARKSIDE X 12 V Team

dostawa następuje bez akumulatora i ładowarki

Cena w sklepie Lidl: 129 zł

Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2

wyrzynarka precyzyjna włosowa

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

w zestawie: 4 brzeszczoty do wyrzynarek stołowo-włosowych 134 mm; 1 klucz imbusowy do wymiany brzeszczotu; 1 kątownik do dokładnej regulacji kąta cięcia; materiał montażowy do montażu na stole

Cena w sklepie Lidl: 399 zł – 349 zł

Kuchenka mikrofalowa SMW 800 F1

z grillem i 10 praktycznymi programami automatycznymi

wszechstronne zastosowanie – do podgrzewania, duszenia, rozmrażania, grillowania i zapiekania

11 poziomów mocy: 8 poziomów mocy kuchenki mikrofalowej (100-800 W), 1 poziom mocy grilla i 2 kombinowane poziomy mocy (kuchenka mikrofalowa i grill)

z funkcją rozmrażania (w zależności od wagi i czasu), funkcją szybkiego uruchamiania i zabezpieczeniem przed dziećmi

wygodna obsługa jedną ręką dzięki pokrętłu do ustawiania i potwierdzania

wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

cyfrowy zegar 12/24-godzinny, wybór czasu rozpoczęcia, sygnał zagotowania i 95 minutowy timer kuchenny

w zestawie: szklany talerz obrotowy i stojak do grillowania ze stali szlachetnej

Cena w sklepie Lidl: 359 zł

Wibrująca akumulatorowa myjka do okien SFAV 3.7 A2

do czyszczenia gładkich powierzchni

nadaje się do gładkich powierzchni, takich jak okna, lustra, stoły szklane i płytki

funkcja wibracji usuwa zabrudzenia i ułatwia czyszczenie

ścieranie i zwilżanie za jednym pociągnięciem dzięki automatycznej funkcji rozprowadzania wody

bez uciążliwego kapania podczas zwilżania powierzchni

duży otwór zbiornika wody ułatwia napełnianie

wydajny akumulator litowo-jonowy (3,7 V DC, 2200 mAh)

wydajność czyszczenia na jednym naładowaniu akumulatora: ok. 100 m²

czas pracy przy pełnym naładowaniu akumulatora: ok. 35 minut

czas ładowania (przy rozładowanym akumulatorze): ok. 210 minut

Cena w sklepie Lidl: 119 zł

Trymer uniwersalny SMT 3 A1 z 3 końcówkami

trymer uniwersalny do precyzyjnego usuwania włosów

3 nasadki do brwi, konturów brody, włosów w nosie i w uszach

1 nasadka przedłużająca (3 mm / 6 mm) do trymera do brwi

obudowa o klasie szczelności IPX4

kompaktowe wzornictwo i prosta obsługa

łatwe czyszczenie – w zestawie pędzelek

stacja bazowa do przechowywania trymera i akcesoriów

Cena w sklepie Lidl: 19,99 zł

Inteligentny robot sprzątający SSRA1

inteligentne sterowanie poprzez aplikację zapewniające proste programowanie dostosowane do konkretnego dnia

kompatybilny z Amazon Alexa

możliwość użycia aż 40 komend głosowych

przeznaczony do twardych podłóg i dywanów z krótkim włosiem

wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc

5 trybów czyszczenia: Classic – czyszczenie w trybie przypadkowym; Auto – czyszczenie w równoległych trasach z 60% pokryciem; Spot – czyszczenie po spirali z maksymalną siłą ssącą; Kąty – czyszczenie wzdłuż brzegów pomieszczenia; Max – czyszczenie z maksymalną siłą ssącą; możliwość dodatkowego włączenia w trybach Auto, Classic i Kąty

wirtualna ściana do odgraniczenia danego obszaru

automatyczny powrót do stacji ładowania

centralna wielofunkcyjna szczotka do podłogi i 2 szczotki boczne

11 czułych sensorów antykolizyjnych i 3 czujniki chroniące przed upadkiem

pojemnik na kurz z możliwością łatwego opróżniania i mycia

Wymagania systemowe aplikacji: iOS od wersji 9.0, Android™ od wersji 4.4

Języki Amazon Alexa: niemiecki, angielski (US i UK), francuski, włoski, hiszpański

Cena w sklepie Lidl: 829 zł

Silvercrest Kitchen Tools Zgrzewarka próżniowa pakowarka

pakowarka i zgrzewarka próżniowa

do konserwacji produktów żywnościowych w sposób zabezpieczający przed dostępem aromatów, powietrza i wody

produkt idealnie sprawdza się do gotowania metodą sous vide, które stanowi najnowszy trend w gastronomii gourmet

o szlachetnym wyglądzie stali nierdzewnej

z funkcją marynowania

funkcja „Wet and Dry” dla wyjątkowo wilgotnych produktów spożywczych

funkcja „Soft” dla delikatnych produktów spożywczych

zintegrowany nóż ułatwiający cięcie folii

specjalny schowek do przechowywania folii i akcesoriów

lampki sygnalizacyjne do monitorowania procesu zgrzewania próżniowego

praktyczne uchwyty umożliwiające chowanie kabla i nóżki antypoślizgowe zapewniające stabilne ustawienie

3-metrową rolkę folii bez BPA, przystosowanią również do użytku w kuchence mikrofalowej (do maks. 70°C)

3 adaptery do zaworów próżniowych - umożliwia zamykanie próżniowe dostępnych na rynku pojemników z zaworem oraz worków

zapasową uszczelkę

kompatybilna z dostępnymi w sprzedaży akcesoriami, np. firmy Caso i Foodsave

wyjmowana taca ociekowa, którą można myć w zmywarce

do standardowych rolek folii o szerokości maks. 30 cm

Cena w sklepie Lidl: 229 zł

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa wkrętarka udarowa 20 V PDSSAP 20-Li B2 (bez akumulatora i ładowarki)

akumulatorowa wkrętarka udarowa 20 V PDSSAP 20-Li B2 wyposażona w silnik bezszczotkowy - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

4 poziomy momentu obrotowego ze wskaźnikiem LED dla wybranej wartości: 120 / 150 / 190 / 226 Nm

płynna regulacja obrotów

sześciokątny uchwyt narzędzia z szybkim mocowaniem

do śrub metalowych do M16

zintegrowana lampa robocza LED

z praktycznym mocowaniem do paska

antypoślizgowy uchwyt i obudowa

w zestawie walizka

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zalecany akumulator: 20 V (4 Ah)

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie (do nabycia osobno)

Cena w sklepie Lidl: 329 zł

Silvercrest Kitchen Tools Mikser ręczny

automatycznie napędzana, zdejmowana miska obrotowa

pokrywka osłaniająca przed pryskaniem z zamykanym otworem do napełniania

5 poziomów prędkości i przycisk turbo

możliwość zastosowania miksera również bez stojaka

z funkcją ręcznego blendera

pojemność (miska do mieszania): ok. 2,5 l

10 elementów

szpatułka do ciasta, miska do mieszania, pokrywka zapobiegająca zachlapaniu, mieszadło, hak do ugniatania przeznaczone do mycia w zmywarce

moc: 300 W

Cena w sklepie Lidl: 149 zł

Silvercrest Personal Care Sauna do twarzy SGS 100 B1

do kosmetycznej pielęgnacji skóry oraz inhalacji

otwiera pory skóry

1 duża nakładka parowa na twarz

1 nakładka parowa na nos - idealna do inhalacji i docelowej pielęgnacji partii nosa

obie nakładki z bardzo dużym dyfuzorem do stosowania aromatów albo ziół

2 poziomy mocy, lampka kontrolna LED i indywidualna możliwość ustawiania wylotu pary

automatyczne wyłączanie, gdy pojemnik na wodę jest pusty

z miarką

Cena w sklepie Lidl: 59,90 zł

Livarno Home Lampa podszafkowa LED

lampa podszafkowa LED umożliwia uniwersalne zastosowanie dzięki zasilaniu na baterie

z praktycznym przełącznikiem do przyciemniania (2 poziomy jasności)

łatwe mocowanie dzięki paskom klejącym (zawarte w zestawie)

w zestawie baterie, paski samoprzylepne i instrukcja

możliwość zamontowania także przy pomocy śrub

biały: 3 wychylane reflektorki każdy z 3 energooszczędnymi i trwałymi diodami LED

srebrny: 3 obracane i wychylane reflektorki każdy z 1 energooszczędną i trwałą diodą LED

Cena w sklepie Lidl: 29,99 zł

Livarno Home Lampa ścienna i sufitowa rozgwieżdżone niebo

lampa do montażu na ścianie i suficie

do użytku wewnątrz pomieszczeń

neutralne białe światło

36 energooszczędnych diod LED o długiej żywotności

źródło światła niewymienne

do oświetlenia pomieszczeń i jako światło dekoracyjne

abażur z równomiernym oświetleniem i dekoracyjnym efektem gwiazdy

wzory: okrągła i kwadratowa

w zestawie. materiał montażowy i instrukcja

ilość LED: 4

temperatura barwowa: ok. 4.000 K

źródło światła: LED

trwałość: 30.000 h

wartość oddawania barw: >80 Ra

strumień świetlny: 1050 lm

moc: 13 W

napięcie: 230 V

Cena w sklepie Lidl: 49,99 zł

Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1

odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 - nowoczesna technologia cyklonowa umożliwia bezworkowe odkurzanie

zastosowanie jako odkurzacz ręczny lub do podłóg

bezprzewodowy

wydajny silnik 130 W

2 poziomy ssania: tryb MAX i tryb ECO

rurę można szybko odczepić - bezproblemowe zastosowanie jako odkurzacz ręczny

szczotka do podłóg z przegubem obrotowym 180°

wyjątkowo czyste powietrze wylotowe dzięki filtrowi HEPA i filtrowi ze stali szlachetnej

demontaż urządzenia bez użycia narzędzi umożliwia łatwe czyszczenie i opróżnianie wyjmowanego pojemnika na kurz

wyjmowany akumulator

akcesoria w zestawie: uchwyt ścienny, materiał montażowy, elektryczna szczotka podłogowa, szczotka do kurzu, dysza szczelinowa, mała szczotka, aluminiowa rura ssąca, zasilacz sieciowy

Cena w sklepie Lidl: 309 zł

Wyrzynarka PSTD 800 C3, 800 W

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowemu podłączanemu skokowi wahadła

precyzyjna regulacja cięcia

prowadzenie laserowe i światło robocze LED

elektronicznie regulowany wstępny wybór skoków

regulowana płyta dolna z obustronnie regulowanymi kątami cięcia

funkcja dmuchawy umożliwia cięcie bez wiórów

przyłącze do zewnętrznego układu zasysania wraz z króćcem zasysającym i elementem redukcyjnym

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę brzeszczotów

w zestawie z walizką do przechowywania

Cena w sklepie Lidl: 149 zł

Grill do fondue i raclette

do zapiekania i grillowania warzyw, mięsa, ryb oraz do różnych wariantów fondue

z żeberkową płytą grillową zapewniającą intensywny aromat grillowania

z płynnym termostatem

płyta grillowa i garnek do fondue ze stali pokrytej aluminium z wysokogatunkową powłoką nieprzywierającą ILAG

widelczyki do fondue, garnek do fondue, osłona przed rozpryskiwaniem i płyta grillowa nadają się do mycia w zmywarce

element i reflektor grzewczy ze stali szlachetnej

Cena w sklepie Lidl: 269 zł

Piła taśmowa do metalu PMB 1100 B2

piła taśmowa do metalu do precyzyjnego cięcia metalowych rur i profili

elastyczne zastosowanie - stacjonarne z podstawą lub swobodna obsługa ręczna

wytrzymała taśma piły

wydajny silnik o mocy 1100 W z regulowaną prędkością taśmy

dodatkowy uchwyt ręczny z możliwością wielokrotnej regulacji

zintegrowane oświetlenie robocze LED

prosty montaż na stole warsztatowym za pomocą śrub skrzydełkowych

płyta dolna z otworami do montażu na stole (materiał montażowy nie jest zawarty w zestawie)

akcesoria zawarte w zestawie: 2 klucze z gniazdem sześciokątnym

Cena w sklepie Lidl: 559 zł

MEDISANA Mata do masażu Shiatsu

automatyczne wyłączanie po 15 minutach (przycisk umożliwiający wydłużenie czasu)

manualne ustawienia masażu (pilot)

zdejmowalny ochraniacz szyi, który można prać

prosty w pielęgnacji materiał

3 strefy masażu do wyboru: całość, górna i dolna część pleców

autentyczny masaż shiatsu na plecy

oddzielny masaż karku

osobny masaż wibracyjny w siedzisku

intensywny masaż zapewniający odczuwalny wyższy komfort masowanych stref

dodatkowe funkcje podczerwieni i grzewczą

zasilanie: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

mc: 48 W

długość kabla: 180 cm

masażer pleców: 2 trójwymiarowe, oscylujące głowice masujące (masaż shiatsu)

masażer karku: 2 głowice masujące do karku / ramion (masaż shiatsu) ze zdejmowalną poszewką

masażer do siedzenia: 1 silnik (masaż wibracyjny) z 3 stopniami intensywności do wyboru

Cena w sklepie Lidl: 369 zł

Livarno Home Lampa stołowa LED z portem USB

złącze USB do ładowania urządzeń mobilnych, takich jak smartfon, tablet czy odtwarzacz MP3

przyjemne, nieoślepiające oświetlenie

energooszczędny moduł LED emituje ciepłe, białe światło

klosz z satynowanego szkła

podstawa o wyglądzie matowego niklu z podkładką nieniszczącą mebli

żródło światła: 1

maks. moc: 5,8 W

trwałość: ok. 25.000 h

temperatura barwowa: 2700 K

strumień świetlny: 500 lm

barwa światła: ciepła biała

długość przewodu zasilającego: 1,6 m

Cena w sklepie Lidl: 69,90 zł – 55,92 zł

Livarno Home Panel LED z płynnymi efektami kolorystycznymi

panel LED z płynnymi efektami barwnymi

do oświetlenia pomieszczenia i dekoracyjnej aranżacji świetlnej

modny wygląd bez oprawek

możliwość płynnego przyciemniania

płynnie regulowany odcień bieli (3000–6500 K)

4 programy z płynnymi efektami barwnymi wraz z regulowaną prędkością i zatrzymaniem ruchu

możliwość ustawienia stałych, pojedynczych barw z całego spektrum barw

lampka nocna po naciśnięciu przycisku

przeznaczony do montażu na ścianie lub suficie

moc całkowita: maks: 22 W

żywotność: ok. 25.000 h

barwa światła: od ciepłej do zimnej bieli

temperatura barwowa: ok. 3.000 - 6.500 K

strumień świetlny: ok. 1.900 lm

cykle wł./wył.: ok. 25.000

specjalne fukcje: z możliwością przyciemniania

Cena w sklepie Lidl: 249 zł

Blender kielichowy

blender kielichowy z obudową ze stali szlachetnej

do koktajli, smoothie, kruszonego lodu itd.

elegancki design ze stali szlachetnej

z wydajnym silnikiem o mocy 600 W

szklany kielich

5 wydajnych poziomów prędkości

funkcja pulsacyjna

nierdzewne ostrza ze stali szlachetnej

pokrywka z otworem do napełniania i dozownikiem

z instrukcją obsługi i 10 przykładowymi przepisami

możliwość schowania kabla i stopki z przyssawkami

Cena w sklepie Lidl: 149 zł

Ekspres do kawy

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Cena w sklepie Lidl: 599 zł

Myjka akumulatorowa do podłóg SHBR 7.2 A1

możliwość stosowania bezprzewodowo

nadaje się do różnych podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub podłogi z tworzyw sztucznych

z 1 osobnym zbiornikiem na świeżą i brudną wodę

automatyczne* zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego

zdejmowany wałek czyszczący ułatwia czyszczenie

możliwość czyszczenia do 80 m² z jednym napełnionym zbiornikiem

praktyczna stacja przechowywania, nadaje się do czyszczenia wałka czyszczącego - stabilna pozycja do ładowania

wskaźnik LED akumumatora

w zestawie: zasilacz

* Wałek przechodzi w stan pracy i obraca się. Dzięki temu woda w komorze jest automatycznie zbierana przez obracający się wałek.

Cena w sklepie Lidl: 349 zł

Sokowirówka SFE 450 C3

do świeżych soków owocowych i warzywnych

szybkie wyciskanie soku z owoców i warzyw bez wcześniejszego krojenia

wyjątkowo duży otwór do wkładania całych owoców

bez utraty wartościowych minerałów oraz witamin

wydajny silnik 450 W z 2 stopniami prędkości do optymalnego wyciskania soku

filtr z mikrositkiem ze stali szlachetnej i pojemnik na sok z oddzielaniem piany dla uzyskania klarownych soków

duży pojemnik na odpadki i ciągłość pracy aż do 30 minut bez przerwy

wyłącznik bezpieczeństwa: praca możliwa jedynie przy prawidłowym zamknięciu pokrywy obudowy

przyssawki zapewniające stabilizację i zintegrowane zwijanie kabla

łatwe czyszczenie – dołączona szczoteczka

z 10 smacznymi przepisami

zawartość zestawu: przepychacz, pojemnik na sok, pokrywa obudowy, oddzielny pojemnik na sok, pojemnik na odpady, sito, szczoteczka do czyszczenia

Cena w sklepie Lidl: 159zł

Lampa wisząca biała Ducky

Nino Leuchten lampa wisząca biała Ducky to niezwykle ozdobna lampa do pomieszczeń mieszkalnych

idealnie nadaje się do nowoczesnych i niebanalnie zaprojektowanych wnętrz

brak żarówki w zestawie

bez możliwości przyciemniania

Cena w sklepie Lidl: 159 zł

MEDISANA Mata masująca Shiatsu na krzesło

automatyczne wyłączanie po 15 minutach (przycisk umożliwiający wydłużenie czasu)

manualne ustawienia masażu (pilot)

zdejmowalny ochraniacz szyi, który można prać

prosty w pielęgnacji materiał

3 strefy masażu do wyboru: całość, górna i dolna część pleców

autentyczny masaż shiatsu na plecy

oddzielny masaż karku

osobny masaż wibracyjny w siedzisku

intensywny masaż zapewniający odczuwalny wyższy komfort masowanych stref

dodatkowe funkcje podczerwieni i grzewczą

Cena w sklepie Lidl: 369 zł

Panel świetlny LED bez ramy

panel bez ramy z przyjemnym nieoślepiającym oświetleniem

neutralnie białe światło

wysokie natężenie światła

wytrzymały i energooszczędny moduł LED

do stosowania w roli lampy ściennej lub sufitowej w pomieszczeniach

w zestawie materiał montażowy i instrukcja obsługi

oszczędność energii do 87% w porównaniu ze standardową żarówką o mocy 167 W

warianty: kwadratowy & prostokątny

Cena w sklepie Lidl: 149 zł

Sauna do twarzy

do kosmetycznej pielęgnacji skóry oraz inhalacji

otwiera pory skóry

1 duża nakładka parowa na twarz

1 nakładka parowa na nos - idealna do inhalacji i docelowej pielęgnacji partii nosa

obie nakładki z bardzo dużym dyfuzorem do stosowania aromatów albo ziół

2 poziomy mocy, lampka kontrolna LED i indywidualna możliwość ustawiania wylotu pary

automatyczne wyłączanie, gdy pojemnik na wodę jest pusty

Cena w sklepie Lidl: 59,90 zł

Perkusja elektroniczna

perkusja elektroniczna idealna do użytku domowego: kompaktowa i z regulowaną głośnością

6 elementów czułych na uderzenia: Snare, Hi-Hat, High Tom, Low Tom, Crash, Ride

pedały do bębna basowego i Hi-Hat

z 10 wybieranymi ustawieniami dźwięku: Club Rock, Drum N Effect, Hip Hop, Jazz, LoFi, Salsa, Stadium Rock, Studio Rock, West Coast Hip Hop, World Percussion

10 rytmów demo do grania

złącza: wyjście słuchawkowe, MIDI OUT przez USB i AUX IN do podłączenia urządzeń zewnętrznych (odtwarzacz MP3 itp.)

w zestawie 1 para pałeczek perkusyjnych

możliwość zasilania z sieci lub baterii (baterie nie wchodzą w skład zestawu)

Cena w sklepie Lidl: 299 zł

Szklana waga łazienkowa z wyświetlaczem LCD

technika 4 czujników zapewnia precyzyjny pomiar masy ciała

funkcja step-on: pomiar bezpośrednio po wejściu na wagę – z automatycznym wyłączaniem

z powierzchnią do ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 6 mm

czytelny wyświetlacz LCD

wskaźnik przeciążenia i wymiany baterii

wskaźnik wagi w kg, lb lub st

w zestawie bateria

udźwig/przedział ważenia: maks. 180 kg / 396 lb

Cena w sklepie Lidl: 29,99 zł

Livarno Home Lusterko kosmetyczne LED MKSLK 6 A2 składane

składane z obu stron lusterko kosmetyczne z diodami LED

2-stopniowe ustawienie jasności za pomocą przycisku „One Touch Control“

ekstra jasne światło LED z 21 diodami LED

z widokiem normalnym i 2 stopniami powiększenia (2-krotnie i 5-krotnie)

możliwość pochylania lusterka o 70°

osobny przełącznik sieciowy z tyłu lusterka

antypoślizgowa podstawa

w zestawie: baterie: 4x AAA / LR03

Cena w sklepie Lidl: 69,90 zł

Elektryczny zestaw do Fondue

do fondue serowego, mięsnego, rosołowego i czekoladowego

płynnie regulowany termostat

zdejmowany garnek do fondue* ze stali szlachetnej – z dnem kanapkowym do równomiernego rozprowadzania ciepła

osłona przed rozpryskiwaniem ze stali szlachetnej z uchwytem na widelczyki

aluminiowa płyta grzewcza z powłoką antyprzyczepną

antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilność

stalowy: widelczyki, osłonę przed zachlapaniem i garnek można myć w zmywarce

czerwony: widelczyki i osłonę przed zachlapaniem można myć w zmywarce

W zestawier: z 8 widelczykami do fondue ze stali szlachetnej

Cena w sklepie Lidl: 169 zł

Silvercrest Kitchen Tools Mikser Cook 'n' Mix z funkcją gotowania

mikser z praktyczną funkcją gotowania

4 programy automatyczne (zupy o dużym stopniu zmiksowania składników, zupy o małym stopniu zmiksowania składników, kompoty, koktajle) oraz funkcja miksowania i utrzymywania ciepła

3,9 l pojemnik do mieszania ze stali szlachetnej

sygnał dźwiękowy po zakończeniu programu

w zestawie: broszura z przepisami ze smacznymi pomysłami

Cena w sklepie Lidl: 189 zł

Elektryczna suszarka na ręczniki

elektryczna suszarka na ręczniki do użytku jako urządzenie ścienne lub stojące

do ogrzewania oraz suszenia ręczników i odzieży

8 prętów grzewczych

z włącznikiem/wyłącznikiem zapewniającym wygodną obsługę

funkcja timera z automatycznym wyłączaniem (2 godziny i 4 godziny)

klasa szczelności IP22

Cena w sklepie Lidl: 199 zł

SINGER Elektroniczna maszyna do szycia C 620 L

200 ściegów

szybki i prosty wybór ściegów

różne długości i szerokości ściegów

wygodne szycie bez sterowania nożnego

do prac codziennych i dekoracyjnych

możliwość ustawienia pozycji igły

bardzo lekka

9 styli jednostopnionego obszywania dziurek na guziki

trwała obudowa z metalu

ustawiana długość ściegów

Cena w sklepie Lidl: 899 zł

Blender ręczny

do miksowania i rozdrabniania

przycisk turbo do mocnego miksowania impulsowego

rozdrabnianie bez rozpryskiwania dzięki specjalnej konstrukcji stopki do miksowania

ergonomicznie ukształtowany uchwyt i zdejmowana końcówka do rozdrabniania

wkładka z ostrzami z wysokojakościowej stali szlachetnej

Cena w sklepie Lidl: 49,99 zł

Robot kuchenny czarny SKM 600 B2

do mieszania, ubijania i ugniatania

bezstopniowe ustawienie prędkości z dodatkową funkcją turbo

mocny silnik 600 W – ugniata również ciężkie masy

duża, zdejmowana misa ze stali szlachetnej o pojemności 5 l

ramie obrotowe z przyciskiem blokady dla łatwej wymiany części

w zestawie z ochroną przed pryskaniem z otworem do napełniania, hakami do ugniatania, trzepaczkami i mieszadłem

haki do ugniatania i mieszadło z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon®

Cena w sklepie Lidl: 299 zł

Kuchenka mikrofalowa w stylu retro SMWC 700 B3

do podgrzewania, gotowania i rozmrażania

w modnym stylu retro

8 programów automatycznych i 5 poziomów mocy (70 W, 210 W, 350 W, 560 W, 700 W)

z funkcją rozmrażania (według wagi i czasu), funkcją szybkiego startu i zabezpieczeniem przed dziećmi

intuicyjna obsługa dzięki pokrętłu do ustawiania czasu i wagi

wyświetlacz LED

wskaźnik godziny (24 godz.)

95-min. minutnik kuchenny z akustycznym sygnałem zakończenia gotowania

programy automatyczne (podgrzewanie / warzywa / ryba / mięso / makaron / ziemniaki / pizza / zupa)

w zestawie: szklany, obrotowy talerz

Cena w sklepie Lidl: 289 zł

Myjka akumulatorowa do podłóg bezprzewodowa SHBR 7.2 A1

możliwość stosowania bezprzewodowo

nadaje się do różnych podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub podłogi z tworzyw sztucznych

z 1 osobnym zbiornikiem na świeżą i brudną wodę

automatyczne* zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego

zdejmowany wałek czyszczący ułatwia czyszczenie

możliwość czyszczenia do 80 m² z jednym napełnionym zbiornikiem

praktyczna stacja przechowywania, nadaje się do czyszczenia wałka czyszczącego - stabilna pozycja do ładowania

wskaźnik LED akumumatora

w zestawie: zasilacz

* Wałek przechodzi w stan pracy i obraca się. Dzięki temu woda w komorze jest automatycznie zbierana przez obracający się wałek.

Cena w sklepie Lidl: 349 zł

PHILIPS Suszarka do włosów Dry Care Advances BHD340/10

suszarka do włosów o potężnej mocy wyjściowej 2100 W

technologia ThermoProtect: ochrona przed przegrzaniem

unikalna przystawka ThermoProtect miesza ciepłe i zimne powietrze

6 płynnie regulowanych poziomów grzania i prędkości

ustawienie chłodnego nawiewu

lekka, przyjazna dla użytkownika konstrukcja

akcesoria: 14 mm dysza do stylizacji

Cena w sklepie Lidl: 95 zł

Livarno Home Lampa ścienna/sufitowa

okrągła:

powierzchnia z częściowo satynowanego szkła z chromowanymi elementami dekoracyjnymi

stabilny korpus metalowy z zaślepką o wyglądzie matowego niklu

3 żarówki LED o ciepłym, białym świetle w zestawie

do montażu na ścianie i suficie wewnątrz pomieszczeń

prostokątna:

powierzchnia z częściowo satynowanego szkła z chromowanymi elementami dekoracyjnymi

stabilny korpus metalowy z zaślepką o wyglądzie połyskującego chromu

3 żarówki LED o ciepłym, białym świetle w zestawie

do montażu na ścianie i suficie wewnątrz pomieszczeń

listwa metalowa:

obracane i przechylane reflektorki z matowymi, białymi abażurami szklanymi

stabilny korpus metalowy o wyglądzie matowego niklu

3 energooszczędne żarówki LED o ciepłym, białym świetle

z materiałem montażowym i instrukcją obsługi

do montażu przy suficie wewnątrz pomieszczeń

Cena w sklepie Lidl: 79,90 zł - 63,92 zł

Akumulatorowa lampa warsztatowa

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z możliwością wszechstronnego zastosowania z 3 funkcjami świecenia

2 x białe światło: lampa boczna o silnym świetle i reflektor

1 x światło UV: do wykrywania czynników chłodzących, smarów lub zabrudzeń

Mocny akumulator litowo-jonowy (3,7 V⎓ / 4000 mAh)

Obudowa ze zintegrowanym złączem USB i 4-stopniowym wskaźnikiem stanu naładowania

Z magnesem do zamocowania umieszczonym z tyłu i składanym hakiem

Pałąk do ustawiania z silnym magnesem i regulacją kąta

Stacja ładowania montowana na ścianie - podłączana poprzez zasilacz sieciowy lub port USB

Z lampkami kontrolnymi ładowania, ochroną przed przeładowaniem i przewodem USB o dł. ok. 150 cm

Cena w sklepie Lidl: 79,90 zł – 69,90 zł

Listwa zasilająca na zewnątrz (Zigbee) Smart Home

włączana ręcznie i automatycznie, w domu i w podróży za pomocą Lidl Home App

możliwość sterowania za pomocą Lidl App lub sterowania głosowego* w połączeniu z bramką sieciową Lidl Home

funkcje aplikacji:

wiele programów czasowych

funkcja odliczania czasu

automatyczne włączanie/wyłączanie (o zachodzie/wschodzie słońca)

automatyczna zmiana czasu (lato/zima)

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka standardu Zigbee (sprzedawana oddzielnie)

produkt może być zintegrowany z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0**

przycisk do uzyskania połączenia sieciowego i ręcznego włączania i wyłączania

*kompatybilna z Google Assistent

**integracja z systemami innych producentów w zależności od konfiguracji systemu może byc dostępna lub niemożliwa

Cena w sklepie Lidl: 99 zł

Polerka pneumatyczna PDAP 75 A1

polerka pneumatyczna idealna do poprawek i polerowania

płynna regulacja obrotów

tarcza polerska z praktycznym uchwytem na rzep

ergonomiczne wzornictwo z powlekanym uchwytem

ciśnienie znamionowe powietrza: maks. 6,3 bar

akcesoria zawarte w zestawie: 1 tarcza polerska, 1 nakładka do polerowania (pomarańczowa) do politury wstępnej, 1 nakładka do polerowania (czarna) do prac uzupełniających, 1 nakładka imitująca skórę owczą, 1 złączka osadzania ¼” z pierścieniem uszczelniającym (wstępnie zmontowana), 1 narzędzie montażowe

Cena w sklepie Lidl: 129 zł

Ładowarka samochodowa USB

ładowarka samochodowa USB z 2 portami USB-A do ładowania – 1 port Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 do bardzo szybkiego ładowania

z technologią Smart Fast Charge zapewniającą optymalny czas ładowania

do telefonów komórkowych, tabletów, czytników e-booków itd.

ładowanie poprzez gniazdo zapalniczki samochodowej 12 lub 24 V

możliwość jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń

ochrona przed prądem przetężeniowym i zwarciem

Cena w sklepie Lidl: 19,99 zł

Livarno Home Fotel obrotowy

ergonomicznie ukształtowane oparcie oraz powierzchnia do siedzenia

z opcjonalnym mechanizmem wychylania oparcia dla dynamicznego siedzenia

płynna regulacja wysokości siedzenia

opór mechanizmu wychylnego dopasowywany indywidualnie

z oddychającą powłoką z siatki

podpierające podłokietniki i wygodna, wyściełana powierzchnia do siedzenia

stabilne, podwójne kółka

w zestawie materiał montażowy i instrukcja obsługi

maks. obciążenie: 110 kg

Cena w sklepie Lidl: 299 zł

Toster

toster ze zintegrowaną nadstawką do opiekania bułek

optymalne przypieczenie tostów dzięki wyśrodkowaniu i kontroli brązowienia

funkcje: High-Lift - pomaga w bezpiecznym wyjmowaniu nawet małych kromek chleba, rozmrażania, podgrzewania

wysuwana taca na okruchy

zintegrowany uchwyt do nawijania przewodu zasilającego

do przygotowywania przekąsek z chleba tostowego i innych rodzajów pieczywa

Cena w sklepie Lidl: 69,90 zł - 55,92 zł

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa

przekładnia 2-biegowa z płynnie sterowanymi obrotami i funkcją zatrzymania

19 poziomów momentów obrotowych i dodatkowa regulacja wiercenia

szybka zamiana między funkcją wiercenia i wkręcania, bez użycia narzędzi

zdejmowany metalowy, szybkowymienny uchwyt wiertarski z Quick Release

zintegrowany magnetyczny uchwyt do bitów we wrzecionie

3-poziomowy wskaźnik statusu akumulatora na urządzeniu

zintegrowane oświetlenie przedmiotu obrabianego (dioda świetlna)

antypoślizgowy uchwyt

w zestawie walizka do transportu

akumulator kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii „PARKSIDE X 12 V Team“

zestaw nie zawiera baterii i ładowarki

Cena w sklepie Lidl: 99 zł

SILVERCREST Myjka akumulatorowa do podłóg bezprzewodowa SHBR 7.2 A1

możliwość stosowania bezprzewodowo

nadaje się do różnych podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub podłogi z tworzyw sztucznych

z 1 osobnym zbiornikiem na świeżą i brudną wodę

automatyczne* zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego

zdejmowany wałek czyszczący ułatwia czyszczenie

możliwość czyszczenia do 80 m² z jednym napełnionym zbiornikiem

praktyczna stacja przechowywania, nadaje się do czyszczenia wałka czyszczącego - stabilna pozycja do ładowania

wskaźnik LED akumulatora

w zestawie znajduje się zasilacz

Cena w sklepie Lidl: 349 zł

SILVERCREST Ultradźwiękowy szklany dyfuzor zapachowy 3D

ultradźwiękowy szklany dyfuzor zapachowy z efektem 3D

harmonijne oświetlenie dzięki fascynującemu efektowi fajerwerków 3D

z nastrojową zmianą światła

wytwarza przy pomocy ultradźwięku delikatną, chłodną mgiełkę

idealny jako nawilżacz powietrza dla przyjemnego klimatu w pomieszczeniu

po dodaniu olejków aromatycznych (w zestawie 2x olejek aromatyczny po 10 ml) możliwość stosowania jako odświeżacz powietrza o zapachu trawy cytrynowej i lawendy

z timerem (0,5 h / 1 h / 2 h / 3 h)

automatyczne wyłączanie w przypadku pustego zbiornika na wodę

w komplecie zasilacz i praktyczny pojemnik z miarką

Cena w sklepie Lidl: 99 zł

Silvercrest Personal Care Ultradźwiękowy dyfuzor zapachowy SAD 12 E4/F5 ze zmianą światła

wytwarza przy pomocy ultradźwięku delikatną, chłodną mgiełkę

z nastrojową zmianą światła

idealny jako nawilżacz powietrza dla przyjemnego klimatu w pomieszczeniu

poprzez dodanie olejków aromatycznych można używać jako odświeżacz powietrza

z jednym olejkiem aromatycznym o uspokajającym zapachu lawendy (10 ml)

z jednym olejkiem aromatycznym o błogim zapachu drzewa sandałowego (10 ml)

2 przełączniki do sterowania grą świateł LED (1. przełącznik do włączania i wyłączania oraz mgły i światła w trybie zmiany barw, 2. przełącznik do mgły z barwą światła lub mgły bez światła)

automatyczne wyłączanie w przypadku pustego zbiornika na wodę

w zestawie zasilacz i praktyczny pojemnik z miarką

długość kabla: 180 cm

trójkątny:

pojemność: maks. 80 ml

czas pracy: ok. 3 godzin

okrągły:

pojemność: maks. 120 ml

czas pracy: ok. 4 godzin

Cena w sklepie Lidl: 74,90 zł

