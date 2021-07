Akumulator MagSafe na pierwszy zdjęciach

Steven Russell z Memphis, powiedział, że udało mu się zakupić swój egzemplarz akumulatora MagSafe z lokalnego sklepu Apple w ten weekend. Postanowił podzielić się zdjęciami nowego akcesorium do iPhone'ów 12 na portalu Reddit, zapewniając bliższe spojrzenie na projekt i jego grubość.

Russel podzielił się także swoimi pierwszymi odczuciami z obcowania z nowym sprzętem. Wskazuje, że akumulator MagSafe jest stworzony z twardego, ale gładkiego plastiku, a moc magnesów jest zaskakująco silna, nawet w przypadku używania silikonowego etui MagSafe. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż trzymana - za pomocą magnezów - na pleckach iPhone'a bateria budziła wiele kontrowersji. Dodał też, że pomimo swojej grubości, zaokrąglone krawędzie akumulatora sprawiają, że telefon wciąż jest bardzo wygodny do trzymania.

Russell potwierdził również, że akumulatorem MagSafe można bezprzewodowo ładować słuchawki AirPods.

One more thing to add. I have been asked if it wirelessly charges AirPods. Answer appears to be yes. pic.twitter.com/2WCcKSOlbI