Akurat na tę jedną zmianę w Samsungu Galaxy Fold 5 czekałem. Jednak się nie pojawi

Samsung Galaxy Fold nie do końca jest smartfonem - w duszy gra mu też aspiracja do bycia tabletem. Szkoda, że mimo próśb fanów cały czas nie dostanie podstawowej funkcji z tabletów Samsunga.

Seria Galaxy Fold od jakiegoś czasu jest na ustach wielu fanów technologicznych nowinek. Na samym początku jej istnienia wiele osób zwiastowało nadejście nowej ery smartfonów, porównywalnej z wprowadzeniem na rynek pierwszego iPhone'a. Niestety nic takiego się nie stało i z roku na rok ten efekt wow wydaje się coraz mniejszy.

Trudno się dziwić temu spodkowi entuzjazmu. Smartfony z elastycznym ekranem na pewno przyniosły powiew świeżości jeśli chodzi o wygląd telefonów. Składane wyświetlacze pozwoliły na powrót takich designów jak Galaxy Flip, który bardzo przypomina kultowe telefony z klapką. Jednakże poza zmianami w designie, użytkowanie tych telefonów nie zmieniło się praktycznie w ogóle. Nawet Galaxy Fold, który zapowiadał połączenie tabletu z telefonem, koniec końców stał się raczej takim samym urządzeniem, jak standardowe smartfony z klasycznymi wymiarami.

Zobacz również:

Brak zmian w użytkowaniu bezpośrednio wiązał się z brakiem funkcji w Foldzie, które znamy z tabletów - a nawet innych dużych telefonów - Samsunga. Jedną z podstawowych była możliwość bezproblemowego korzystania z rysika S Pen. Co prawda zarówno Galaxy Fold 3, jak i Fold 4 wspierają tę funkcjonalność, ale korzystanie z niego jest niewygodne ze względu na brak miejsca na przechowywanie tego sprzętu wewnątrz telefonu.

Galaxy Fold 5 miał to zmienić i w końcu znaleźć wewnątrz telefonu przestrzeń na S Pen. Dzięki temu i kilku dodatkowym rozwiązaniom, Samsung miał wprowadzić Folda 5 na wyższy poziom i zunifikować doświadczenie korzystania ze swojego sprzętu, tworząc urządzenie podobne jednocześnie do tabletów producenta, jak i telefonów. Dzięki temu ta przepaść między dwoma rodzajami urządzeń, na którą odpowiedzią miał być pierwszy Fold, miała w końcu zostać jeszcze bardziej zmniejszona.

Niestety wygląda na to, że wcale tak się nie stanie i Samsung zrezygnował ze swoich pierwotnych planów. Przecieki zaprezentowane przez publikację ET News sugerują, iż mimo pierwszych planów, inżynierowie Samsunga musieli zrezygnować ze znalezienia miejsca na S Pen wewnątrz obudowy Folda 5. Jest to związane ze zbyt dużym zmniejszeniem baterii, które byłoby wymagane od takiego zabiegu - długość działania telefonu na jednym naładowaniu zbyt mocno by ucierpiała przez to rozwiązanie.

Jednakże jeszcze nie wszystko stracone, gdyż ta sama publikacja wspomina o innym rozwiązaniu. Samsung zaczął też podobno pracować nad innym designem swojego rysika, którego następna generacja mogłaby być zdecydowanie cieńsza. Dzięki temu nie zajmowałaby tyle miejsca wewnątrz obudowy i umieszczanie go wewnątrz Folda 5 byłoby jednak możliwe. Pozostaje nam jeszcze tylko poczekać i zobaczyć, czy Samsungowi uda się wprowadzić te zmiany w konstrukcji zarówno telefonu, jak i rysika, przed premierą następnej generacji Folda.