Alan Wake Remastered oficjalnie! Premiera jeszcze w tym roku

Kultowy horror Alan Wake powraca! Studio Remedy postanowiło odpowiedzieć na ostatnie plotki i zapowiedziało Alan Wake Remastered.

Alan Wake Remastered (fot. Remedy Entertainment)

W ostatnich dniach nasilały się plotki o powrocie serii Alan Wake. Niektórzy zwiastowali nawet pełnoprawną kontynuację cyklu. Okazuje się jednak, że twórcy gry - studio Remedy Entertainment, postanowili wybrać nieco bezpieczniejszą drogę i zapowiedzieli właśnie remaster kultowej już produkcji.

Ogłoszenie dotyczące Alan Wake Remastered pojawiło się pierwotnie na stronie The Sudden Stop, która skupia się na projektach Remedy Entertainment. Nieco później przedstawiciele studia potwierdzili te informacje i ujawnili, że projekt jest "bliski ukończenia". Co dokładnie zaoferuje nam Alan Wake Remastered? Przede wszystkim oprawę wizualną dostosowaną do dzisiejszych standardów. Możemy zatem liczyć na tekstury w wyższej rozdzielczości, lepsze oświetlenie, ulepszony model głównego bohatera, nagrane od nowa przerywniki filmowe, wsparcie dla 4K i rozgrywki w 60 klatkach na sekundę.

Zobacz również:

Tak nowy-stary projekt przedstawia dyrektor kreatywny Remedy - Sam Lake:

Oryginalna gra była dostępna tylko na Xbox 360, a kilka lat później na PC. Jesteśmy podekscytowani możliwością wydania zremasterowanej wersji na platformy nowej generacji. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć, co sądzicie o Alan Wake. Alan Wake Remastered to oryginalne doświadczenie, w którym zakochaliście się lata temu. Nie chcieliśmy tego zmieniać. Ale oprawa wizualna, w tym model postaci Alana Wake'a i scenki filmowe, zostały zaktualizowane i ulepszone dzięki wybranym ulepszeniom następnej generacji.

Alan Wake Remastered ukaże się już jesienią tego roku na PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.

Alan Wake Remastered ukaże się jesienią tego roku. Bądźcie czujni i czekajcie na więcej informacji już wkrótce - Sam Lake, Remedy.

Zobacz również: Call of Duty Vanguard - już dziś pokaz z rozgrywki multiplayer. Sprawdź, kiedy i gdzie oglądać