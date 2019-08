Alan Wake i For Honor za darmo w Epic Games Store

Dwie dobre gry za darmo? To właśnie propozycja od Epic Games!

Alan Wake stylistyką nawiązuje do seriali telewizyjnych, jest napakowana akcją przyprawiającą o szybsze bicie serca. Historię przedstawiono w sposób charakterystyczny dla studia Remedy. Autor bestsellerowych powieści Alan Wake rozpoczyna poszukiwania żony, która zaginęła podczas wspólnych wakacji. Wkrótce okazuje się, że rzeczywiste wydarzenia pokrywają się z fabułą jednego z thrillerów, o którego napisaniu pisarz nawet nie pamięta. Miasteczko Bright Falls nawiedziły mroczne siły, które doprowadzają Wake'a na skraj szaleństwa. Mimo to bohater próbuje rozwikłać tajemnicę i ocalić ukochaną.

W miarę zagłębiania się w tajemniczą fabułę gracze stawiają czoło kolejnym wyzwaniom, odkrywają niespodziewane zwroty akcji i przeżywają chwile grozy. Muszą też nauczyć się walki przy użyciu światła – tylko w ten sposób można pokonać zrodzone z mroku istoty, które stopniowo opanowują Bright Falls. Dzięki temu, że w grę akcji wpleciono elementy thrillera psychologicznego, Alan Wake fascynuje niepokojącą atmosferą, złożoną, wielopłaszczyznową fabułą i wyjątkowo dynamicznymi sekwencjami walki.

Gra zoptymalizowana na PC - zawiera epizody specjalne „Pisarz” i „Sygnał”!

O czym traktuje For Honor? Opis gry przedstawia się następująco:

Wkrocz w chaos wojny jako mocarny rycerz, brutalny wiking, śmiertelny samuraj czy zwinny Wu Lin — jeden z czterech największych wojowników należących do legendarnej Frakcji. W grze For Honor dzięki innowacyjnemu systemowi walki Art of Battle, który zapewnia Ci pełną kontrolę nad wojownikiem, możesz władać mieczem jak nigdy dotąd. Ćwicz umiejętności szermierskie i bierz udział w brutalnych oraz szybkich walkach wręcz we wciągającej kampanii fabularnej i przełomowych trybach rozgrywki dla wielu graczy. Wytycz ścieżkę destrukcji na emocjonującym i realistycznym polu bitwy w For Honor — przełomowej grze akcji z walką wręcz.

Podczas zabawy można rozegrać kampanię fabularną lub walczyć w trybie wieloosobowym.

Aby uzyskać oba tytuły, przejdź na stronę Epic Games Store. Promocja kończy się 9 sierpnia.