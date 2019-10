Alan Wake's American Nightmare oraz >observer_ od dziś za darmo

EPic Games Store udostępni dzisiaj za darmo dwie długie, wciągające gry. Jaka jest ich tematyka?

Alan Wake’s American Nightmare

W tej zupełnie nowej, niezależnej przygodzie Alan Wake mierzy się z wysłannikiem ciemności, złym Panem Zgrzytem! Nowa ekscytująca historia, hordy przerażających wrogów, solidne uzbrojenie i piękne lokalizacje w Arizonie w połączeniu z zabawnym i wymagającym nowym trybem gry sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla weteranów Alana Wake'a i doskonałe wprowadzenie do serii dla nowych graczy!

Najważniejsze cechy gry:

Poznaj pełen tryb fabularny: Nie wysiedzisz w miejscu, próbując powstrzymać morderczego sobowtóra i odzyskać swoje życie… zmieniając przy tym samą rzeczywistość!

Tryb arcade z walką do świtu: W przepełnionym akcją trybie arcade musisz opanować mechanikę walki ze światłem, aby pozostać przy życiu aż do świtu i pokonać swoich znajomych na tablicach wyników. Czy uda ci się przetrwać do wschodu słońca?

Zmierz się z ciemnością – wynaturzeni i niebezpieczni wrogowie czają się w cieniu. Pozbywaj się ich za pomocą potężnego arsenału broni, który masz do dyspozycji.

>observer_

Co zrobisz, jeśli ktoś zhackuje Twoje lęki?

Jest rok 2084. Jeśli jakimś cudem udało Ci się przeżyć bunt nanofagów, prawdopodobnie zginąłeś w wojnie. Ocalali zwrócili się ku narkotykom, wirtualnej rzeczywistości i implantom neuronowym – wszystkiemu, co pomaga oderwać się od tej nowej rzeczywistości. Przed Tobą jednak się nie ukryją. Nazywasz się Daniel Lazarski i jesteś elitarnym detektywem neuronowym zwanym Obserwatorem należącym do finansowanej przez korporacje jednostki policji, której celem jest hackowanie umysłów przestępców i wdzieranie się do ich myśli. W tej przyszłości wszystko, co myślisz, czujesz lub pamiętasz, może zostać wykorzystane przeciwko Tobie w sądzie.

Obie gry będą dostępne za darmo od dzisiejszego popołudnia. Do 24 października każdy może dodać je do swojej biblioteki Epic Games i cieszyć się nimi w dowolnej chwili.