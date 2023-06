Albo płacisz, albo oglądasz reklamy. Youtube zabiera się za adblockery

Chyba nikt nie lubi reklam - szczególnie tych, które pojawiają się w serwisach stremingowych. Przeszkadzają one w oglądaniu ulubionych treści, niszczą imersję i ogólnie zdecydowanie pogarszają doświadczenie oglądania produkcji wideo. Szczególnie Youtube znany jest z tego, że reklam na platformie jest wiele i są one umieszczone nie tylko przed i po filmach, ale także w ich trakcie. Dodajmy do tego ich długość i często brak możliwości pominięcia i trudno się dziwić, że tak wiele osób korzysta z wtyczek blokujących reklamy w celu umilenia sobie doświadczenia oglądania treści na Youtube.

Wygląda jednak na to, że nadchodzi koniec tej ery i Youtube ma zamiar ukrócić blokowanie reklam. Na platformie Reddit w ciągu ostatniego tygodnia pojawiły się pierwsze informacje, że platforma rozpoczyna testowanie programu, który po obejrzeniu 3 filmów przy włączonym adblockerze będzie blokować dalszą możliwość oglądania Youtube'a - do czasu wyłączenia blokady reklam.

Z jednej strony - trudno się dziwić takiemu zabiegowi. podobnie działa wiele stron, które - tak jak Youtube - w głównej mierze utrzymują się dzięki wyświetlanym reklamom, więc platformie zależy na przypływie gotówki. Z drugiej jednak strony, reklamy serwowane na Youtube są tak inwazyjne, że bez możliwości ich zablokowania trudno jest obejrzeć cokolwiek. Wygląda więc na to, że Youtube liczy, że dzięki temu więcej osób przerzuci się na subskrypcję Youtube Premium - co zresztą potwierdza wypowiedź rzecznika prasowego firmy:

We’re running a small experiment globally that urges viewers with ad blockers enabled to allow ads on YouTube or try YouTube Premium. Ad blocker detection is not new, and other publishers regularly ask viewers to disable ad blockers

Rozpoczęliśmy mały eksperyment, który zachęca użytkowników z adblokiem do włączenia reklam na Youtube lub wykupienia Youtube Premium. Wykrywanie blokowania reklam nie jest niczym nowym i wiele innych publikacji regularnie prosi użytkowników o wyłączenie blokowania reklam (tłum. red.)