Alcatel 3L, 1S, 1V i 1B - oficjalnie!

TCL ogłosiło premierę swoich czterech nowych smartfonów z rodziny Alcatel. Zobacz, co potrafią te modele i w jakich cenach będą dostępne.

Alcatel 3L (powyżej) to najbardziej high-endowy ze wszystkich modeli. Ma on trzy obiektywy aparatu tylnego - główny to 48MP Samsung GM1 Quad Bayer z soczewką F/1.8. Towarzyszy mu obiektyw ultraszerokokątny 5MP (115°) F/2.2 oraz obiektyw makro 2MP F/2.4. Wyświetlacz to IPS 6,22", pokazujący obraz w jakości HD+ oraz proporcjach 19:9. Sam Alcatel określa to jako "szeroki ekran". Jednostka centralna to procesor ośmiordzewniowy MediaTek MT6762 z 4GB RAM. Przewidziano fabryczne 64GB miejsca na dane użytkownika, co można zwiększyć przy użyciu kart pamięci. Akumulator ma pojemność 4000 mAh. Smartfon będzie dostępny globalnie w pierwszym kwartale b.r. w cenie sugerowanej 155 USD (ok. 587 zł). Dostępne są trzy wersje kolorystyczne: Chameleon Blue, Dark Chrome oraz Agate Green.

Alcatel 1s

Alcatel 1S to również trzy obiektywy na tyle - jednak w słabszej konfiguracji, a konkretnie 13MP F/1.8 + 5MP F/2.2 ultraszerokokątny + makro 2MP F/2.4. To procesor to MediaTek MT6762D z 3GB RAM, a dla użytkownika przewidziano 32GB miejsca na dane. Wyświetlacz to 6.22" (720 x 1520 pikseli). Bateria to 4,000 mAh battery. Alcatel 1S będzie kosztować 110 USD (ok. 417 zł). W tym przypadku będą dostępne tylko dwie wersje kolorystyczne: Agate Green oraz Power Grey.

Alcatel 1B

Alcatel 1V to trzeci telefon z linii i słabszy od dwóch pozostałych. Wyświetlacz, procesor, i bateria są takie same, ale aparat tylny to dwa obiektywy - 13MP+15MP, RAM 2GB, a pamięć - 32GB. Ma być dostępny poza Europą w cenie 88 USD (334 zł). Linię nowości zamyka Alcatel 1B. Tutaj mamy wyświetlacz 5,5" z obrazem 720x1440 pikseli, otoczony wyraźnymi, grubymi ramkami (zwłaszcza na dole i górze), a wymiary całego urządzenia wynoszą 146.1x71.6x9.9mm. Pod obudową pracuje czterordzeniowy procesor QM215, mający do wykorzystania 2GB RAM. Budżetowca wyposażono w 16GB rozszerzalnej pamięci. jest to model należący do linii Android Go, używający "odchudzonego" Androida 10. Będzie dostępny globalnie w pierwszym kwartale 2020 roku w cenie zaledwie 66 USD, czyli ok. 250 zł. Dostępne kolory to Prime Black i Pine Green.