Alcatel odświeża tańsze telefony i zapowiada współpracę z TCL

Nowe smartfony Alcated - 1X i 1C - będą mieć wyświetlacze 18:9 FullView produkcji TCL. O czym jeszcze poinformował producent na targach CES?

Alcatel skupił się przede wszystkim na odświeżonych smartfonach oraz zapowiedzi ścisłej współpracy z TCL, czyli chińskim producentem elektroniki.

Alcatel 1X

Nowy Alcatel 1X będzie działać pod kontrolą systemu Android Oreo i mieć na wyposażeniu dwusoczewkowy aparat tylny (13-Mpix f/2.0 + sensor 2Mpix) w wersji z jedną kartą SIM oraz 8 MPix (interpolowany do 13Mpix) w wersji Dual SIM. W obu wersjach przedni aparat 5Mpix (interpolowany do 8Mpix). Przekątna wyświetlacza to 5,3", wykończenie ma zamszową lub satynowa fakturę oraz elegancki i minimalistycznym design. Cena wersji Dual SIM to ok. 350 zł.

Alcatel 1C

Zamknięty w obudowie ze szczotkowanego aluminium Alcatel 1C to model DualSIM, który będzie używać Android Go: Oreo Edition z 1 GB RAM. Ma mieć przedni aparat 5 Mpix (interpolowany do 8 Mpix) oraz tylny 8 Mpix (interpolowany do 13 Mpix). Pamięć wewnętrzna to 16 GB ROM, obsługuje karty MicroSD do 32 GB. Nie znamy jeszcze sugerowanej ceny.

Oba smartfony pokazane przez Alcatel na CES 2019 miały prototypowe wyświetlacze TCL. Jeden z zakrzywionymi krawędziami, podobny do rozwiązania znanego z Galaxy S8, drugi z otworem niemal identycznym z Huawei Nova 4. Nie wyjaśnione jednak, czy te wyświetlacze trafią do obecnych smartfonów, czy też szykowane są do kolejnych. Alcatel 1X z FullView trafił już do sprzedaży, Alcatel 1C ma pojawić się w niej w lutym.