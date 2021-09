Alder Lake - MSI podaje oficjalną datę premiery

MSI wygadało się co do daty premiery 12. generacji procesorów Intela. Podało przy okazji, od kiedy prowadzona będzie ich przedsprzedaż.

Jak do tej pory na temat daty premiery krążyły różne informacje, a większość podawała, że Intel zaprezentuje nowe układy 27 X 2021 roku. I to się potwierdziło, ale teraz wiemy, że już od tego dnia będzie można zamawiać procesory Alder Lake w przedsprzedaży. Na rynek wejdą niedługo później - 4 listopada. Wówczas zacznie się ich sprzedaż w sklepach stacjonarnych i online, a także zostanie zniesione embargo na recenzje i publikacje sprawdzające wydajność układu.

Skąd ten przeciek? Otóż MSI rozesłało materiały promocyjne LGA1700 - jest to gniazdo przygotowane specjalnie z myślą o nowych procesorach. I tam właśnie znalazły się obie wymienione daty. Prawdopodobnie płyty główne Z690, do których przeznaczone jest gniazdo, pojawią się również w sprzedaży od 4 listopada. Tego dnia możemy mieć pewność, że zadebiutują co najmniej trzy nowe procesory dekstopowe: Core i9-12900K, Core i7-12700K oraz Core i5-12600K, a także rodzina KF, która wyposażona została w zintegrowany układ graficzny Xe.

