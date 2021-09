Alder Lake-S: ceny wyciekły do sieci. Jest drogo czy bardzo drogo?

Na Twitterze opublikowano pełną listę ceny procesorów nadchodzącej, 12. generacji. Ich rozstrzał jest bardzo duży.

O Alder Lake-S słyszymy plotki dość często, a sam Intel ani im nie zaprzecza, ani ich nie potwierdza. Nowa dotyczy cen nachodzących układów, a udostępnił ją użytkownik Twittera o nicku momomo_us. Już wcześniej prezentował przecieki na temat innych podzespołów różnych producentów, które często znajdywały potwierdzenie, może więc i te informacje są prawdziwe?

Zdaniem użytkownika flagowy Alder Lake-S, czyli 16-rdzeniowy Core i9-12900K kosztować będzie od 540 do 608 euro (bez VAT). Z podatkiem najdroższa opcja wyniesie 736 euro, czyli ponad 3,3 tys. zł. Wariant KF, mający wbudowany układ graficzny, to wydatek mniejszy o ok. 30 euro. Dwunastordzeniowy Core i7-12700K to z kolei 507 euro, a w edycji KF tańszy o 31 euro. Core i5-12600K to wydatek 476 lub 357 euro - w zależności, czy ma układ graficzny, czy nie.

Zobacz również:

Serwis VideoCardz zgromadził informacje na temat cen w poniższej tabelce:

Foto: VideoCardz

Intel oficjalnie zaprezentuje nowe układy 27 października. Wówczas okaże się, czy przeciek był prawdziwy. Wiemy na pewno, że do obsługi nowych układów potrzebna będzie płyta główna z serii 600 oraz socket LGA1700.

Źródło: VideoCardz