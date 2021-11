Alder Lake - Sprawdzamy gdzie można kupić nowe procesory 12 generacji Intela [Aktualizacja 11.11.2021]

Zastanawiasz się gdzie kupić najnowszy procesor Intela? Przygotowaliśmy dla was zestawienie prezentujące, w których sklepach i w jakiej cenie są one dostępne.

Intel Alder Lake to nowa, architektura procesorów przeznaczona do komputerów stacjonarnych. To co ją wyróżnia na tle poprzednich generacji to hybrydowa budowa. Oznacza to, że podobnie jak w układach przeznaczonych do urządzeń mobilnych procesor składa się z dwóch typów rdzeni. Golden Cove wyróżnia wysoka wydajność, natomiast Gracemont, może pochwalić się wysoką sprawnością energetyczną. W dniu premiery - 4 listopada do sprzedaży trafiły 3 modele procesora, dostępne w dwóch wariantach:

Core i9-12900K: 16 rdzeni/24 wątki (8 rdzeni o wysokiej wydajności 3,2 GHz /5,2 GHz , 8 rdzeni energooszczędnych 2,4 GHz /3,9 GHz

Core i7-12700K: 12 rdzeni/20 wątków (8 rdzeni o wysokiej wydajności 3,6 GHz/5,0 GHz, 4 rdzeni energooszczędnych 2,7 GHz/3,8 GHz)

Core i5-12600K: 10 rdzeni/16 wątków (6 rdzeni o wysokiej wydajności przy 3,7 GHz/4,9 GHz, 4 rdzeni energooszczędnych 2,8 GHz/3,6 GHz)

oraz warianty KF pozbawione zintegrowanego układu graficznego UHD 770.

Gdzie i za ile można nabyć ten procesory w Polsce?

11 listopada znajdziemy je w następujących sklepach:

Core i9-12900K

Corei i7-12700K/Corei i7-12700KF

Core i5-12600K