Alder Lake na Windows 10 i Windows 11 - porównujemy wydajność

Szczegółowo przetestowaliśmy najnowsze procesory Alder Lake. Sprawdziliśmy, czy zgodnie z zapowiedziami nowy system Microsoftu zapewnia najlepszą wydajność debiutujących jednostek. Zweryfikowaliśmy czy nie występują problemy podczas korzystania z popularnej wciąż “dziesiątki”.

Procesory Intela 12 generacji to pierwsze hybrydowe konstrukcje przewidziane dla komputerów stacjonarnych. Taka budowa wymusiła jednak pewne zmiany w komunikacji oraz zarządzaniu mocą układu. Integracja dwóch typów rdzeni w jednym procesorze okazała się możliwa dzięki zastosowaniu nowego mechanizmu zarządzania procesami. Tak właśnie powstał Thread Director, który został przeszkolony przez sztuczną inteligencję, aby identyfikować klasy obciążenia i rozdzielać zadania “w locie” między dostępne rdzenie procesora. Dodatkowo “niebiescy| postanowili połączyć ten układ bezpośrednio z systemem operacyjnym Windows 11 w ramach niskopoziomowego interfejsu API. Z tego względu to właśnie najnowsza odsłona popularnych “okienek” ma zapewniać największą wydajność, choć otrzymaliśmy deklarację, że i Windows 10 świetnie poradzi sobie z najnowszymi procesorami Intela. Postanowiliśmy to sprawdzić

Platforma i procedura testowa:

Do naszych testów użyliśmy najwydajniejszego przedstawiciela rodziny Alder Lake - Core i9-12900K. Ten 16-rdzeniowy układ posiada 8 wysoko wydajnych rdzeni Golden Cove i tyle samo energooszczędnych rdzeni Gracemont. Maksymalna ilość obsługiwanych wątków wynosi 24. Procesor obsadziliśmy na płycie głównej Z690 AUROS PRO, która zapewnia obsługę pamięci DDR5. Do testów użyliśmy modułów od G. Skilla, które dzięki profilowi XMP 3.0 są w stanie pracować z częstotliwością 5600 MHz. Cała platforma testowa prezentowała się następująco:

PROCESOR: INTEL CORE i9-12900K
PŁYTA GŁÓWNA: Gigabyte Z690 AUROS PRO
RAM: G. SKILL Trident Z5 5600 MHz CL36
DYSK: LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB,
KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB
ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W
CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

PROCESOR: INTEL CORE i9-12900K

INTEL CORE i9-12900K PŁYTA GŁÓWNA: Gigabyte Z690 AUROS PRO

Gigabyte Z690 AUROS PRO RAM: G. SKILL Trident Z5 5600 MHz CL36

G. SKILL Trident Z5 5600 MHz CL36 DYSK: LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB,

LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB, KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Wszystkie testy przeprowadzaliśmy 3 krotnie, a na wykresach przedstawione są uśrednione wyniki. Podczas naszych prób korzystaliśmy z oficjalnych, finalnych dystrybucji systemów od Microsoftu. Te zostały również zaktualizowane do najnowszych wersji, łącznie z wszystkimi nieobowiązkowymi łatkami systemów.

Testy

Podczas testów w aplikacjach bazujących tylko na obciążeniu procesora różnice przeważnie wahają się w okolicach 2%. Można je zatem zaliczyć jako błąd pomiarowy wynikający z małej liczby powtórzeń. Jedynymi testami, które wykazały problemy pod kontrolą systemu Windows 10 były te oferowane przez Cinebench w wersji R15 oraz program Handbrake podczas konwertowania wideo z wykorzystaniem kodeka H.265. Starsza wersja benchmarku od Maxon renderowała scenę tylko na rdzeniach energooszczędnych. Z tego powodu osiągnięty rezultat na “ dziesiątce" jest aż o 70% niszy w porównaniu do tego osiągniętego w Windows 11. Co prawda rozwiązaniem tego problemu jest ustawienie koligacji na rdzenie wysokowydajne, ale i w tym przypadku uświadczymy niższy wynik niż na domyślnych ustawieniach w systemie Windows 11. Natomiast w przypadku Handbreak, w starszej wersji systemu operacyjnego odnotowaliśmy 10% wzrost czasu potrzebnego na wygenerowanie naszego testowego materiału wideo.

Podczas testów z wykorzystaniem gier również natrafiliśmy na kilka problemów w systemie Windows 10. Przede wszystkim dwa z naszych testowych tytułów wyposażonych w zabezpieczenie Denuvo całkowicie odmawiało uruchomienia. Mowa tutaj o Assassin’s Creed Valhala oraz Watch Dogs: Legion. Obie te gry działają za to bez problemu w najnowszej, 11-tej odsłonie systemu od Microsoftu. Natomiast trzeci testowy tytuł od Ubisoft’u - Far Cry 5 osiąga prawie 10% przewagę pod kontrolą systemu Windows 10. Taką samą przewagą w teście w Cyperpunku 2077 może pochwalić się Windows 11.

Podsumowanie

Jak widać po naszych testach, w większości przypadków nie powinniśmy doświadczyć problemów ani znaczących spadków wydajności na procesorach Alder Lake, nawet kiedy będziemy korzystać z Windows 10. Oczywiście mówimy tutaj o programach wciąż wspieranych przez sowich producentów. Nawet podczas testu w Cinebench R15, energooszczędne rdzenie Gracemont osiągają wydajność zbliżoną do poziomu Core i5-10600. Biorąc pod uwagę jak mało te układy pobierają energii, jest to wynik wręcz rewelacyjny. Efekt jest taki, że nawet starsze aplikacje nie powinny się nam zacinać, a praca na nich powinna pozostać przyjemna. Najciekawsze wnioski pojawiły się w przypadku testów z wykorzystaniem gier. Dotyczyły one jednak problemów z Denuvo (które zapewne zostaną rozwiązane przez aktualizacje), a nie znaczących różnic w wydajności na poszczególnych systemach.