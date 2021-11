Alder Lake w Geekbench 5 mocno bije AMD Ryzen

Na początku listopada pojawiły się wyniki testów procesorów 12. generacji w Cinebench, teraz z kolei opublikowano rezultaty z Geekbench. Intel może być zadowolony.

W bazie wyników Geekbench 5 znalazł się niedostępny jeszcze na rynku Intel Core i7-12800H. Jest to procesor mobilny z czternastoma rdzeniami obsługującymi 20 wątków. Umieszczono go na płycie głównej Gigabyte Aorus 15 YE4. Jak pokazują wyniki testów, mocno przerasta swojego poprzednika, czyli model 11800H oraz procesory AMD Ryzen. A konkretnie - w teście jednego rdzenia procesor uzyskał wynik 1654 punkty, a teście wielu rdzeni - 9618 punktów.

Oznacza to 12% wzrostu szybkości przy wydajności jednego rdzenia oraz 20% wzrost przy wielu. Z pewnością wpływ na to ma większa liczba rdzeni oraz zastosowanie nowych - P, czyli odpowiedzialnych za wydajność. Do AMD wracając - w chwili obecnej flagowy układ mobilny producenta to Ryzen 9 5980HX. W Geegbench uzyskał 1467 i 7608 punktów, a więc odczuwalnie mniej. Tutaj nowy Alder Lake prowadzi o 12 i 26%. Należy mieć jednak na uwadze, że choć wyniki benchmarku są wskazówką, na wydajność każdego procesora ma wpływ także szereg innych czynników, związanych z podzespołami danej maszyny. Aczkolwiek Intel Core i7-12800H może być jednostką centralną skłaniającą do zakupu wydajnego laptopa.

