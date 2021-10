Alder Lake z 14 rdzeniami? Tak podaje najnowszy przeciek

Ten przeciek to harmonogram wprowadzania kolejnych procesorów przez Intela. Dzięki temu wiemy co nieco o rodzinach Alder Lake-P oraz Alder Lake-M.

Jak pokazuje to poniższy harmonogram, Alder Lake-P, czyli procesory dla laptopów, pojawią się w pierwszym kwartale 2022 roku. Najbardziej zaawansowane modele będą miały do 14 rdzeni, a ich zapotrzebowanie na moc to 12-45 W. Cała rodzina wejdzie na rynek z układami graficznymi Xe. W osiągnięciu wydajności procesorom pomoże 96 jednostek wykonawczych. Alder Lake-P mają wsparcie dla DDR5, LPDDR5, PCIe 5.0, Thunderbolt 4.0 oraz Wi-Fi 6E. Najmocniejszy przedstawiciel będzie mieć sześć rdzeni Golden Cove oraz osiem Gracemont. Umożliwia mu to obsługę dwudziestu wątków. Te procesory zastąpią obecną generację Tiger Lake H45, H35

Z kolei laptopowe Alder Lake-M to maksymalnie 10 rdzeni i TDP wynoszące 7-15 W. Dziesięć rdzeni to zapewne dwa Golden Cove i osiem Gracemont. Mamy tu pełną kompatybilność z PCIe 4.0 i LPDDR4 oraz LPDDR5, a także obsługę Thunderbolt 4. i Wi-Fi 6E. Ta rodzina pojawi się krótko po debiucie P. Wszystkie szczegóły tych dwóch serii powinny zostać zaprezentowane podczas targów CES 2022 w styczniu przyszłęgo roku. A pierwsze desktopowe Alder Lake zobaczymy już w listopadzie.

Zobacz również:

Foto: WCCF Tech

Źródło: WCCF Tech