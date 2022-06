Ale ja za nim tęskniłem! 12-calowy MacBook powróci w nowej odsłonie

Jesteśmy świeżo po zaprezentowaniu zupełnie nowego MacBooka Air z czipem M2, a już udało nam się dotrzeć do informacji, jakoby Apple miałoby pracować nad zupełnie nowym, większym modelem tego laptopa. Prace dotyczą również, wydawałoby się zapomnianego, standardowego MacBooka.

Fot. Apple

Rok 2017 był dla mnie dość przełomowy, ponieważ to właśnie wtedy kupiłem swojego pierwszego MacBooka Pro. Co prawda ostateczna decyzja padła na ten bardziej wydajny model, dość długo zastanawiałem się nad ówczesnym 12-calowym MacBookiem. Adekwatna cena, kompaktowy format i dostępne wersje kolorystyczne mocno do mnie wtedy przemawiały, dlatego najnowsza informacja o rzekomych pracach nad kolejną wersją tego modelu pozytywnie mnie zaskoczyła. Myślę, że będzie to świetna okazja szczególnie dla młodszych osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z urządzeniami od Apple.

Jak donosi Mark Gurman z Bloomberga, Apple pracuje nad mniejszym, 12-calowym komputerem, ale nazwa tego urządzenia nie jest jasna. Firma nie oferowała tego typu urządzenia od czasu 12-calowego MacBooka Retina, którego produkcji zaprzestano. Spodziewam się więc, że chodzi właśnie o ponowne wprowadzenie standardowego MacBooka.

Fot. Apple Fot. Apple

Oprócz 12-calowego MacBooka, firma Apple pracuje nad 15-calowym MacBookiem Air, który mógłby trafić do sprzedaży już wiosną przyszłego roku. Będzie on zbliżony rozmiarem do 16-calowego MacBooka Pro z większym ekranem, a także będzie największym MacBookiem Air, jaki Apple wprowadziło do tej pory na rynek. Obecny MacBook Air z 2022 roku ma największy wyświetlacz o przekątnej 13,6 cala, jaki do tej pory firma wypuściła w tym modelu. Będzie miał również taką samą konstrukcję jak obecny model 13,6-calowy, w którym wyeliminowano stożkową ramkę, z której MacBook Air korzystał przez lata. Premiera 15-calowego MacBooka Air mogłaby nastąpić na początku 2023 roku podczas planowanej wiosennej konferencji, a 12-calowy MacBook mógłby się pojawić pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku.

Jednocześnie prace trwają również nad wysokiej klasy modelami MacBooków Pro wyposażonymi w układy M2 Pro i M2 Max, które mogłyby pojawić się na rynku pod koniec 2022 roku. Gurman ostrzega jednak, że data premiery może zostać przesunięta na rok 2023.