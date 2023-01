Ale prezent od Samsunga w nowym roku! Nowy Galaxy S23 z jeszcze jednym ulepszeniem

Karuzela przecieków i informacji o nowych flagowcach Samsunga cały czas nie ustaje. Seria Galaxy S23 ma zadebiutować już niedługo, jednak nawet przed premierą dowiedzieliśmy się sporej części informacji o nowych telefonach - zaczynając od podzespołów, kończąc na wyraźnych zmianach w ich wyglądzie. Wszystkie te przecieki podsumowujemy w tym artykule.

Jednak nadal nie wiemy wszystkiego i prawie codziennie pojawiają się nowe informacje dotyczące telefonów od koreańskiego giganta. Według najnowszego raportu, nadchodząca seria może pomóc nam rozprawić się z jednym z największych powodów do stresu w nowych telefonach, czyli niewystarczającą ilością pamięci wewnętrznej.

Zobacz również:

Nowe smartfony bardzo często stawiają na aparaty o coraz większej rozdzielczości - dzięki nim nasze zdjęcia są wyraźniejsze, możemy też skorzystać z cyfrowego zbliżenia bez znacznej utraty jakości. Jednakże dzieje się to kosztem ich wielkości - potrafią ważyć nawet kilkadziesiąt megabajtów. Wraz ze stopniowym zwiększaniem się wielkości aplikacji oraz brakiem miejsca na karty pamięci w większości flagowców, coraz częściej musimy uważać na to, co trzymamy na telefonie i stopniowo pozbywać się starszych zdjęć czy mniej ważnych programów.

⭕️Exclusively & officially????

Good news for Samsung fans

It's amazing to be



Galaxy S23 8Ram + 256G????

Galaxy S23+ 8Ram +256G????

Galaxy S23 Ultra 12R+256G+512G+1T



Goodbye 128G

I've been waiting for this move for a long time

A very good move from Samsung thanks @technizoconcept pic.twitter.com/7EZbA6tyjK