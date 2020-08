Alexandre Dumas - kim jest bohater Google Doodle?

Alexandre Dumas, francuski pisarz został dzisiaj uhonorowany przez amerykańskiego giganta w Google Doodle.

Spis treści

Alexandre Dumas - kim był?

Alexandre Dumas to wybitny francuski pisarz i dramaturg, a jego książki są tłumaczone na ponad 100 języków. Znany jest przede wszystkim ze swoich wielkich powieści, jak: "Hrabia Monte Christo" czy "Trzej muszkieterowie", które dziś uchodzą już za kultowe i doczekały się wielu ekranizacji. Urodził się on 24 lipca 1802 roku, zmarł natomiast 5 grudnia 1870. Co ciekawe, choć znany jest nam dziś jako Alexander Dumas, to na świat przyszedł jako Dumas Davy de la Pailleterie. Dopiero wiele lat później postanowił zmienić dane osobowe, przyjmując nowe imię i nazwisko po swojej babci ze strony ojca, Marie-Césette Dumas.

Alexandre Dumas w Google Doodle

Alexandre Dumas w Google Doodle, dlaczego dziś?

Dlaczego Gogle postanowiło uhonorować francuskiego pisarza właśnie dziś? Otóż dokładnie 28 sierpnia 1844 roku w paryskiej gazecie ukazała się pierwsza część powieści "Hrabia Monte Christo". Amerykański gigant postanowił oddać hołd Dumas prezentując pokaz slajdów w Google Doodle.

"Hrabia Monte Christo" według Google Doodle

Co to jest Google Doodle?

Czym dokładnie jest Google Doodle? Choć wielu z was może zadawać sobie to pytanie, to jesteśmy niemal pewni, że na Doodle już w swoim życiu trafiliście. Najczęściej są to wyjątkowe grafiki bądź kolorowe obrazki, które pojawiają się w wyszukiwarce Google w miejscu logo firmy. Z reguły powiązane są one z nadchodzącymi świętami bądź ważnymi rocznicami. Twórcy Google Doodle wykorzystują je również do upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych i kulturowych, jak właśnie pierwsza drukowana część powieści "Hrabia Monte Christo" autorstwa Alexandre Dumas.

