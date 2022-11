Ależ promocja na Black Friday! Ten średniak Samsunga kosztuje aż 600 zł mniej i na głowę bije konkurencję

Samsung panuje nie tylko w segmencie flagowców. Producent ma w swoim katalogu świetne propozycje w segmencie tzw. średniaków, a Black Friday przyniósł świetną promocję na jedną ze sztandarowych propozycji firmy.

Spis treści

Propozycje z tzw. średniej półki to jeden z ulubionych segmentów Samsunga. Producent ma tam bardzo silną obecność i znane propozycje z serii A3X, A5X i A7X. Aktualnie najpopularniejszym modelem jest Galaxy A53, czekamy także na jego następcę, Galaxy A54, który może pojawić się na rynku już za kilka miesięcy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby w czasie naszych poszukiwań idealnego telefonu dla siebie nie cofnąć się o pół generacji wstecz - do świetnie przyjętego Samsunga Galaxy A52s.

Promocja na Galaxy A52s

Wyświetlacz : 6.5", 2400 x 1080px, Super AMOLED

: 6.5", 2400 x 1080px, Super AMOLED Procesor : Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Ośmiordzeniowy

: Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Ośmiordzeniowy Wersja systemu : Android 11

: Android 11 Pamięć RAM : 6 GB

: 6 GB Pamięć wbudowana : 128 GB

: 128 GB Aparat : Tylny 64 Mpx + 12 Mpx + 2 x 5 Mpx, Przedni 32 Mpx

: Tylny 64 Mpx + 12 Mpx + 2 x 5 Mpx, Przedni 32 Mpx Komunikacja : 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C

: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C Pojemność akumulatora: 4500 mAh

Cena: 1999 zł 1399 zł. Sprawdź w Media Expert NeoNet

Zobacz również:

Czy warto kupić Galaxy A52s?

Galaxy A52s został bardzo ciepło przyjęty w momencie premiery. Nawet po zaprezentowaniu następcy, modelu A53, wiele osób rekomendowało kupno A52S - ma on zdecydowanie bardzie sprawdzony procesor od firmy Qualcomm, który jest nie tylko szybszy, ale także mniej się grzeje. Do tego świetny ekran, dobre oprogramowanie oraz przyzwoite kamery - naprawdę nie ma na co narzekać jeśli chodzi o Galaxy A52s. Szczególnie, że jest obecnie przeceniony aż o 600 zł!