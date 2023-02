Ależ ten Realme będzie mocny! Szybkie ładowanie to nie jedyna zaleta tego smartfona

Realme GT 3 240W już niedługo pojawi się na rynku. Przed premierą wiemy o nim coraz więcej.

Realme od kilku lat robi coraz większe zamieszania na polskim rynku smartfonów. Firma jest znana z oferowania bardzo dobrych i szybkich telefonów w niezłych cenach, które przy okazji często wyróżniają się nietypowym designem i kilkoma dodatkami niepotykanymi zazwyczaj u konkurencji. Nie inaczej będzie z nadchodzącym realme GT 3 240W, którego sama nazwa zdradza najbardziej charakterystyczną cechę.

Realme GT 3 240W oczywiście w pierwszej kolejności chce pochwalić się najszybszym ładowaniem w na rynku - dochodzi ono do mocy 240W. Oficjalnie jego całą specyfikację poznamy już na targach MWC w Barcelonie, które rozpoczną się 27 lutego, a sama prezentacja smartfona będzie miała miejsce drugiego dnia imprezy, 28 lutego. Jednak dzięki nowym przeciekom już teraz dowiedzieliśmy się, czego jeszcze się spodziewać - łącznie z osiągami telefonu w testach syntetycznych.

Na platformie Geekbench pojawiły się testy nowego modelu, które pokazał także procesor napędzający to urządzenie. Jak na tzw. flagship-killera jest bardzo dobrze - sercem realme GT 3 240W został Snapdragon 8 Gen 1, czyli roczny procesor z najwyższej półki. Możemy więc spodziewać się bardzo dobrych osiągów przez lata.

Jak widać, osiągi są naprawdę zadowalające - 1265 punktów w teście jednordzeniowym oraz 3885 w teście wielordzeniowym. Co więcej, możemy też spodziewać się przynajmniej jednej wersji wyposażeniowej smartfona z aż 16 GB pamięci RAM, co przyczyni się do sporych możliwości multitaskingu.

Telefon ten został także certyfikowany w licznych bazach danych, co umożliwia jego sprzedać w Europie. Dzięki temu jeszcze raz dostaliśmy potwierdzenie nie tylko jego imponujących prędkości ładowania, ale także dwóch wersji modelu.

Z jednej strony będziemy mogli kupić flagową wersję 240W, która ze względu na moc uzupełniania baterii będzie musiała zadowolić się mniejszym ogniwem o pojemności 4500 mAh. Jeśli z koeli nie potrzebujemy aż tak szybkiego ładowania, będziemy też mogli kupić realme GT 3 w wersji 150W, które za to będzie mogło pochwalić się baterią 5000 mAh.