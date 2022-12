Ależ to będzie mocarny smartfon! Xiaomi 13 Pro już na premierze mnie oczarował

Potężny flagowiec od Xiaomi w końcu został zaprezentowany. Czekaliśmy na niego długo, ale było warto - te aparaty nie będą miały sobie równych!

Premiera flagowców Xiaomi zawsze wiąże się z dość dużym wyczekiwaniem na szczegóły i konkrety. Mimo wielu tygodni spekulacji i przecieków, które podsumowywaliśmy w tym artykule, czekamy też oczywiście na oficjalną premierę najnowszych urządzeń firmy. W tym roku producent potrafił bardzo mocno budować napięcie, nawet przesuwając - nie ze swojej winy - datę zaprezentowania nowych produktów z 1 grudnia na 11 grudnia. Jednak w końcu mogliśmy zapoznać się ze szczegółami nowych produktów chińskiego giganta, a wśród nich tego najważniejszego sprzętu - Xiaomi 13 Pro. Oto wszystko, co wiemy o nadchodzącym smartfonie!

Xiaomi 13 Pro - wszystko, co wiemy o smartfonie

Xiaomi 13 Pro ma przynieść ze sobą najlepsze możliwe specyfikacje i najwyższe możliwości, jakie smartfon może aktualnie zaoferować. Xiaomi jest przekonane, że w przeciwieństwie do podstawowe go Xiaomi 13, w tym segmencie nie trzeba iść na żadne kompromisy - ani jeśli chodzi o wielkość telefonu, ani jego podzespoły.

Ze względu na to Xiaomi 13 Pro łączy w sobie bardzo duży ekran, najlepszy możliwy procesor i najszybsze pamięci, a także świetne aparaty z ogromnymi matrycami. Spójrzmy dokładniej na jego komponenty.

Na pierwszy rzut okaz oczywiście zwraca uwagę ekran telefonu. Jest to spory panel o przekątnej 6,73" i rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, którego częstotliwość odświeżania to 120 Hz. Jego wymiary są z kolei trochę mniejsze niż poprzednika - Xiaomi 12 Pro. Telefon mierzy 162,9 x 74,6 x 8,8 mm. Warto też pamiętać, że ekran jest zakrzywiony po bokach, dzięki czemu ramki są jeszcze mniejsze. Jeszcze jedna zmiana jest istotna. Panel w najnowszym modelu jest zdecydowanie jaśniejszy i osiąga aż 1900 nitów jasności szczytowej z nominalną jasnością na poziomie 1200 nitów.

Xiaomi nie zapomniało oczywiście o najmocniejszych podzespołach. Model 13 Pro został wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5X. Do tego będzie mógł się pochwalić pamięcią wewnętrzną w technologii UFS 4.0, której objętość wyniesie 128 GB, 256 GB lub 512 GB.

Fot. Xiaomi

Jednak najbardziej warte uwagi w tym modelu są bez wątpienia aparaty. Po premierze bardzo głośnego Xiaomi 12 Ultra z niecierpliwością oczekiwaliśmy na pierwszy telefon, który przyniesie na nasz rynek calową matrycę w aparacie głównym i Xiaomi w końcu dostarczyło ją właśnie w 13 Pro. Główny aparat został wyposażony właśnie w sensor IMX 989 o rozdzielczości 50 MP i przekątnej 1 cala. Do naszej dyspozycji będą jeszcze dwa 50-megapikselowe aparaty - ultraszerokokątny oraz 3x zoom. Zarówno główny, jak i zoom, mogą liczyć też na wsparcie optycznej stabilizacji obrazu. Co więcej, w tworzeniu tych aparatów uczestniczył też weteran rynku fotografii - Leica.

Oczywiście firma nie zapomniała też o zasilaniu tego potwora. Telefon został wyposażony w baterię o pojemności 4820 mAh, ładowaną przewodowo z mocą do 120 W. Telefon ma też możliwość bezprzewodowego ładowania 50 W oraz ładowania zwrotnego 10 W. W tym modelu także zagościła oficjalna certyfikacja wodoodporności IP68, skaner odcisków palców pod ekranem oraz NFC czy Bluetooth 5.3.

Xiaomi 13 Pro - cena, premiera w Polsce

Na początku warto wspomnieć, że Xioami 13 Pro trafi na rynek w czterech wariantach kolorystycznych. Niebieski będzie wyjątkowy, gdyż jego placki zostaną wykonane z eko-skóry. Z kolei pozostałe trzy: zielony, biały i czarny, będą miały ceramiczny tył.

Fot. Xiaomi

Niestety nawet oficjalna premiera Xiaomi 13 Pro nie wyjawiła jeszcze wszystkich sekretów telefonu. Chodzi oczywiście o datę premiery w Polsce, jak i cenę telefonu na naszym rynku. Jako że smartfon został na tę chwilę wprowadzony jedynie na rynek chiński, nie padły żadne konkrety dotyczące dostępności w innych regionach, poza zapewnieniem, że telefon trafi do Europy.

Jednak patrząc na poprzednie premiery flagowców firmy możemy spekulować, kiedy i za ile spodziewać się telefonu. Ostatnio Xiaomi 12 Pro zostało zaprezentowane pod koniec grudnia i do nas trafiło ostatniego dnia marca. jeżeli ten model się powtórzy, powinniśmy spodziewać się Xiaomi 13 Pro około końcówki pierwszego kwartału 2023 roku.

Co z ceną? Wygląda na to, że po doliczeniu naszych regionalnych ceł i podatków, bardzo często kurs juana i złotówki dla Xiaomi jest praktycznie taki sam. Możemy więc zakładać, że ceny poszczególnych wariantów będą bardzo podobne do tych w juanach. Oto więc szacunkowe koszty, które poniesiemy kupując każdy z wariantów Xiaomi 13 Pro: