Ależ to jest fiasko. Apple powinno się martwic, bo tego telefonu absolutnie nikt nie chce kupować

Kolejne informacje na temat jednego z nowych iPhone'ów znowu nie napawają Apple optymizmem. Takie wyniki to już totalna tragedia.

Od czasu premiery iPhone'a 14 nie milkną utyskiwania wielu osób na podstawowe wersja najnowszych telefonów od Apple. Nie ma co dziwić się słabemu przyjęciu tańszych modeli telefonu z logo z nadgryzionym jabłkiem - nie zmieniło się w nich praktycznie nic w porównaniu do poprzedzających je trzynastek. Jednak iPhone 14 mimo tego jakoś - może niezbyt dobrze - ale radzi sobie na rynku. Niestety tego samego nie można powiedzieć o jego nowym, większym bracie.

iPhone 14 Plus został zaprezentowany jako zastępca mniejszych modeli 12 mini i 13 mini. Apple, zamiast tworzyć tańszy i mniejszy smartfon, postawiło na urządzenie z ogromnym, 6,7-calowym ekranem, które miało przemówić do wszystkich miłośników oglądania treści na ekranach smartfonów. Niestety taka decyzja wydaje się odbijać firmie z Cupertino czkawką, gdyż wersja Plus sprzedaje się tragicznie.

Pisaliśmy już o jej bardzo złych wynikach sprzedażowych w tym artykule. Saga ta jednak się ciągnie i wygląda na to, że sytuacja, zamiast się stabilizować, jest coraz gorsza. Najnowsze dane, które zaprezentował znany analityk zajmujący się rynkiem wyświetlaczy dla urządzeń mobilnych, Ross Young, pokazuje skalę porażki sprzedażowej iPhone'a 14 Plus.

Fot. Ross Young / Twitter.com

Powyższy graf przedstawia miesięczne zamówienia poszczególnych modeli iPhone'a 14. Widzimy wyraźnie, że iPhone 14 Plus jest zdecydowanie najgorzej sprzedającym się telefonem z nowej serii - miał tylko dwa lepsze miesiące, potem jego popularność znacznie zmalała do tego stopnia, że w grudniu 2022 i styczniu 2023 zamówienia na niego praktycznie nie istniały. Graf pokazuje też interesujący trend - iPhone 14 Pro i Pro Max odpowiadają za prawie 80% sprzedaży wszystkich iPhone'ów 14, co tylko pokazuje, że strategia Apple polegająca na zmniejszaniu możliwości tańszych modeli na rzeczy droższych, aby napędzić ich sprzedaż, zdecydowanie działa.

Nie wiemy jeszcze, czy iPhone 15 również wejdzie na rynek w wariancie Plus, jednak powyższe dane każą sądzić, że Apple może jeszcze wycofać z się tego pomysłu po katastrofalnym wyniku 14 Plus. Może jednak, ukochany przez wielu wariant mini, powróci na półki? To, czego jesteśmy pewni, to jeszcze jednego, najdroższego modelu Ultra, o którym więcej tutaj.