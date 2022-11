Ależ zaskoczenie - Microsoft zablokował dostępność aktualizacji 22H2. Nie za późno?

Pierwsza w historii duża aktualizacja dla Windows 11 przestała być właśnie dostępna dla milionów urządzeń.

Aktualizacja 22H2 pojawiła się w drugiej połowie września i narobiła mnóstwa problemów. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w tym tekście, tutaj zaś przypomnę w skrócie, że poszło nie tak wszystko, co tylko mogło - zaczynając od samego procesu instalacji, kończąc na problemach z grami. Microsoft starał się pomóc i podawał instrukcje, jak je naprawić, ale to mało komfortowe - po to człowiek płaci za system, żeby wszystko w nim działało, prawda?

Najdłużej producent bronił się przed oskarżeniami związanymi ze spadkiem wydajności w grach. Próbował przerzucić błąd na producentów kart graficznych, ale ostatecznie niezbite dowody wykazały, że na spadek wydajności ma kolosalny wpływ systemowy mechanizm debugowania procesorów graficznych (GPU). Cóż zatem zrobił? Wstrzymał rozprowadzanie 22H2. Dotyczy to urządzeń mających specyfikację, która może powodować - po wprowadzeniu aktualizacji - problemy. Czyli - źródło kłopotów zostało zablokowane.

Co ciekawe - nawet, jeśli komuś wcześniej w Windows 11 pokazywała się możliwość pobrania i instalacji 22H2 z Windows Update, teraz już jej nie ma. Kiedy wróci? W momencie, gdy Microsoft przygotuje aktualizację, która nie będzie wywoływać problemów. Czy zostanie nazwana 22H2 czy inaczej - tego nie wiemy. Nie mam też pojęcia, czy nowa poprawka nie wywoła kolejnych. Póki co dla Microsoftu to wstyd - nie dość, że 22H2 to pierwsza duża zmiana w Windows 11, to jeszcze została popisowo skopana.

