Algorytm i sztuczna inteligencja TikTok'a wystawiona na sprzedaż

Właściciel aplikacji, ByteDance, uruchomił nowy dział BytePlus, aby sprzedawać swoje funkcje innym firmom.

Jak donosi Financial Times, teraz każdy może skorzystać z sekretu stojącego za aplikacją TikTok, która odniosła globalny sukces - wszystko za odpowiednią cenę. W czerwcu, chińska firma po cichu uruchomiła nowy oddział BytePlus. Jego celem jest sprzedaż technologii sztucznej inteligencji aplikacji TikTok, w tym popularnego algorytmu rekomendacji, firmom na całym świecie.

Niektóre z funkcji wystawionych na sprzedaż to: technologia wizji komputerowej, efekty wideo w czasie rzeczywistym, funkcje automatycznego tłumaczenia tekstu i mowy oraz narzędzia do analizy danych i zarządzania. Klienci mogą następnie dostosować te technologie do potrzeb swoich aplikacji i bazy konsumentów. Jak podaje strona internetowa oddziału, BytePlus ma już kilku nabywców. Wśród pierwszych klientów znajduje się amerykańska aplikacja modowa Goat, singapurska strona rezerwacji podróży WeGo oraz indonezyjski start-up zakupów online Chilibeli.

Algorytm rekomendacji TikTok był kluczowym motorem napędowym jego sukcesu. Ma to więc sens, że ByteDance będzie próbował to wykorzystać. Jak TikTok wyjaśnił w poście na blogu w zeszłym roku, aplikacja określa, które filmy polecić na kanale w oparciu o metadane użytkownika i jakich interakcji dokonuje on na platformie. Tworzy to zindywidualizowane doświadczenie, które może się bardzo różnić w zależności od użytkownika.

Niemniej jednak, BytePlus wkracza na i tak już zatłoczony rynek. Jak zauważa redakcja Times, jego pakiet narzędzi będzie konkurował z usługami AI takich gigantów technologicznych jak Amazon Web Services, Google, IBM i Microsoft, a także z innymi chińskimi konkurentami, takimi jak Alibaba, Baidu i Tencent. Na podstawie zapisów online, BytePlus chce zarejestrować znaki towarowe w Stanach Zjednoczonych, choć nie wiadomo, czy firma jest już obecna w tym kraju.