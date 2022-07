Rozmaite wycieczki i sport to świetna okazją do relaksu oraz spędzania czasu wolnego z bliskimi. Aby zachować wspomnienia na dłużej, warto mieć przy sobie kamerę sportową! Sprawdzamy, jak prezentuje się oferta AliExpress w zakresie tańszych alternatyw GoPro.

Spis treści

AliExpress: Tańsze alternatywy dla kamery GoPro

Nawet najlepszy smartfon lub aparat o stosunkowo atrakcyjnych parametrach może nie być odpowiednim rozwiązaniem podczas podróży. Wynika to zarówno ze specjalistycznych parametrów takich jak m.in. stabilizator obrazu, klasa wodoodporności, jak i bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy zamierzamy nagrać wycieczkę rowerową przyczepiając profesjonalną kamerę do uchwytu roweru - brzmi dość ryzykownie, a wręcz niemożliwie. Nagrywanie smartfonem raf koralowych podczas nurkowania również może skutkować fiaskiem. Na te, i wiele innych okoliczności - producenci opracowali specjalne rozwiązania. Wśród nich, znajdują się kamery sportowe! Największą popularnością cieszy się sprzęt pochodzący od GoPro. Zjednał on zwolenników niemal na całym świecie, a to w wyniku nieprzeciętnych parametrów i rzeczywistego dostosowania do sportowego użytkowania. Jak znaleźć alternatywy, które nie nadszarpną naszego budżetu? W tym celu przyjrzeliśmy się ofercie na platformie AliExpress. Sprawdź, co może Cię zainteresować!

KEELEAD K80

Kamera sportowa umożliwia nagrywanie obrazu w rozdzielczości 3840x2160 60/30fps , 2704x1524/30fps , 1920x1080 120/60fps oraz 1280x720 240/120fps w formacie MOV H.264. Posiada czujnik Sony IMX078 oraz umożliwia elektroniczną stabilizację obrazu 6-Axis Gyro. Może być wykorzystywana również pod wodą, ochrona działa do 40 metrów. Obsługuje 2.4G dla systemu iOS i Android.

Zobacz również:

Przejdź do oferty

AXHEN H9R

Model umożliwia nagrywanie w jakości 4K do 30 klatek na sekundę lub w rozdzielczości 1080 do 60 klatek na sekundę Pozwala to na uwiecznienie niemal każdej chwili, która wiąże się z ruchliwością obiektów. Jak i poprzednik, zastosowano w kamerze czujnik Sony - tym razem jednak to typ IMX386. Kąt wideo to aż 170 stopni, a szkło soczewki składa się z 6 warstw.

Przejdź do oferty

GHOST XL Drift

Kamerę z łatwością przypniesz do kasku, ramy roweru lub umieścisz na opasce na głowie. Jej pole widzenia podczas nagrywania waha się od 90 do 140 stopni (w zależności od ustawień). Jest odporna na zanurzenia do 1 metra przez około 30 minut. Sprawdzi się raczej w przypadku nagrywania aut, żużlowych wyścigów lub krajobrazów podczas wycieczek rowerowych. Urządzenie wyposażono w sensor CMOS, a bateria o pojemności 3000 mAh wystarczy na około 9 godzin użytkowania.

Przejdź do oferty

Reedtock Dual Screen S9 Pro

W kamerze zastosowano czujnik Sony IMX386 oraz chipset Icatch V35. Urządzenie umożliwia nagrywanie w formacie MOV i czterech rozdzielczościach, a mianowicie - 3840x2160 60/30fps , 2704x1524 60/30fps , 1920x1080 60/30fps , 1280x720 120/60fps. Dzięki obsłudze EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu) nie ma obaw o niewyraźne kadry i rozmazane obiekty. Rozdzielczość zdjęć wynosi nawet do 20 Mpix.

FCCWO H9R

Budżetowa propozycja pozwala na nagrywanie do 60 klatek na sekundę, a szerokokątny obiektyw pozwala uwiecznić obraz w 170 stopniach. Kamera umożliwia czterokrotne powiększanie obiektów. Łączność z WiFi to przede wszystkim wygoda, ponieważ urządzenie może być sterowane za pomocą aplikacji na smartfona (lub pilota). Efekty pracy możemy podglądać na 2-calowym ekranie LCD.

Przejdź do oferty

Reasumując, w serwisie AliExpress znajdziemy wiele atrakcyjnych modeli, które z powodzeniem mogą naśladować działanie kamer sportowych GoPro. Niemniej, o ile chcemy kupić sprzęt o stosunkowo atrakcyjnych parametrach, w dalszym ciągu będzie to nieco większy wydatek. Jeśli nie zależy nam na marce, warto rozważyć takowe oferty.

Sprawdź również: Przydatne i tanie gadżety Xiaomi z AliExpress, które warto kupić.