AliExpress - akcesoria i gadżety sportowe, które uprzyjemnią twój trening [27.06.2022]

Sport to zdrowie? Zdecydowanie! Akcesoria umilą Ci trening, a dodatkowo mogą zapewnić wygodę i bezpieczeństwo. Sprawdź zestawienie najbardziej pomocnych gadżetów dostępnych na Aliexpress!

Spis treści

Nie ma bardziej motywującego okresu na powrót do sportowych wyzwań niż wiosna. Niezależnie od tego czy motywacja jest związana z formą na lato, czy jest to pasja - rozmaite akcesoria bywają niezastąpione. Co warto wziąć ze sobą, aby trening był bardziej owocny? Sprawdzamy, które gadżety z Aliexpress będą pomocne lub uskutecznią twój wysiłek!

Bezprzewodowe słuchawki

Muzyka jest dla wielu nieodłącznym elementem treningu. Klasyczne słuchawki bywają dość kłopotliwe podczas ćwiczeń - alternatywą jest ich bezprzewodowa wersja z Bluetooth. Pozwalają zarówno na słuchanie ulubionej playlisty, jak i prowadzenie rozmów. Jedno naładowanie gwarantuje aż do 40 godzin użytkowania!

Zobacz również:

Przejdź do oferty

Opaska Bluetooth

Trening w rytmie ulubionej playlisty to jedna z najczęstszych form spędzania aktywnie czasu. Jeśli masz dość słuchawek lub dodatkowych kabli, przedstawiamy idealną alternatywę - opaskę z łącznością Bluetooth 5.1. Jest pomocna zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, ponieważ chroni naszą głowę i uszy przed zimnem, a jednocześnie umożliwia słuchanie muzyki. Wystarczy sparować ją ze swoim smartfonem - sterowanie odbywa się m.in. za pomocą mini panelu na nakryciu głowy.

Przejdź do oferty

Pełna maska do nurkowania

Pływanie oraz nurkowanie to nie tylko przyjemność, ale również i sport! Pełna maska umożliwia obserwację podwodnych zakątków bez konieczności trzymania w ustach rurki. Konstrukcja gadżetu pozwala na naturalne oddychanie przez nos lub usta, zwiększając komfort w trakcie pływania. Przeciwmgielna maska poprawia widoczność - możliwe jest również zamontowanie kamery, która uwieczni chwile pod wodą.

Przejdź do oferty

Wkładka oddychająca

Niezależnie od dyscypliny sportowej, wygodne buty to podstawa. Jeśli nie chcesz wymieniać swojego ulubionego modelu, zastanów się na doborem odpowiednich wkładek oddychających. Piankowy produkt jest wyprofilowany, a dodatkowo zapobiega nadmiernej pronacji.

Przejdź do oferty

Słuchawki nauszne bezprzewodowe

Jak uprzyjemnić codzienne bieganie lub trening? Ulubioną muzyką lub podcastami! Podczas aktywności nie ma jednak miejsca na dodatkowe kable, które nie tylko ograniczają ruchy ale i mogą zostać uszkodzone. Bezprzewodowe słuchawki nauszne łączą się za pośrednictwem Bluetooth i wykazują czułość na poziomie 112 dB. Za ich pośrednictwem możemy prowadzić również rozmowy. Powyższa propozycja jest dedykowana zwłaszcza dla osób, które odczuwają dyskomfort użytkując wersje douszne.

Przejdź do oferty

Fotochromowe okulary sportowe

Niezależnie od tego czy biegasz, jeździsz na rowerze czy spacerujesz - okulary przeciwsłoneczne zapewnią Ci należyte bezpieczeństwo w czasie słonecznych dni. Cechują się aż ochroną UV 400 oraz nie zaburzają, ani nie ograniczają pola widzenia. Dzięki fotochromatycznym soczewkom możesz używać ich niemal w każdych warunkach pogodowych.

Przejdź do oferty

Latarka czołowa

Podczas wiosny i lata znacznie częściej możemy realizować treningi poza domem lub murami siłowni. Jeśli jesteś fanem wieczornego fitnessu lub przejażdżek rowerowych - zadbaj o korzystne oświetlenie. Czołowa latarka potowarzyszy Ci po zmroku, a jednocześnie zachowa pełną swobodę ruchów. Urządzenie oświetlające LED oferuje aż cztery tryby pracy. Bądź widoczny!

Przejdź do oferty

Odblaskowy kołnierzyk LED

Widoczność po zmroku znacząco zwiększa bezpieczeństwo - zarówno dla kierowców aut, rowerzystów, jak i pieszych. Kołnierzyk można umieścić za pomocą magnesu w dowolnym miejscu, które pozostaje widoczne dla pozostałych uczestników ruchu. Nakładka posiada dwa tryby pracy - powolne miganie oraz długotrwałe światło długie.

Przejdź do oferty

Przenośny inhalator

Jeśli brakuje Ci tchu lub potrzebujesz wsparcia w trakcie wysiłku fizycznego, noś przy sobie przenośny inhalator. Jedyne co musisz zrobić to wlać płyn, a następnie uruchomić urządzenie - substancja zamieni lek w mgiełkę. Cichy i poręczny sprzęt zmieści się nawet w małej torbie sportowej!

Przejdź do oferty

Krokomierz i licznik kalorii

Najprostsze rozwiązania bywają najlepsze. Jeśli zamierzasz analizować przebyte dystanse oraz spalone kalorie, a rownocześnie nie przejmować się telefonem i powiadomieniami, wystarczy wyposażyć się w prosty krokomierz. Twoje dystanse będą zachowywane przez 7 dni. Dzięki wodoodpornej obudowie, dyskretne urządzenie możesz zabrać ze sobą nawet podczas deszczowej pogody.

Przejdź do oferty

Magene H303 czujnik

Efektywny trening? Zdrowie i kontrola to podstawa. Magene pełni funkcję czujnika - szczegółowo bada tętno, a dodatkowo liczy spalone kalorie podczas treningu. Urządzenie wyposażono w łączność Bluetooth i ANT+. Jest kompatybilny z wieloma urządzeniami oraz najbardziej popularnymi aplikacjami sportowymi.

Przejdź do oferty

Bezprzewodowa skakanka elektroniczna

Skakankę pamięta każdy z nas - dziś, przedstawiamy jej nowoczesną wersję! Policzy za Ciebie zarówno ilość skoków, czas, a także ilość spalonych kalorii. Dane są ukazywane na mini ekranie LCD. Skakanki możemy używać zarówno wraz z linką, jak i bez niej - zwiększając komfort ćwiczeń.

Przejdź do oferty

Akumulatorowa butelka shaker

Jeśli lubisz proteinowe koktajle, automatyczny shaker wykona całą pracę za Ciebie. Butelka z wbudowanym mieszadłem, połączy substancje płynne z odżywką białkową oraz pozostałymi składnikami z prędkością 7000 obrotów. Ładowanie odbywa się przez USB - pełny cykl, pozwala na 30h pracy.

Przejdź do oferty

Stoper cyfrowy

Pomiary czasowe są pomocne przy każdym rodzaju aktywności fizycznej. Jeśli chcesz wiedzieć ile czasu zajmuje Ci trening, lub ile udało Ci się zrobić w określonym czasie - miej pod ręką stoper. Cyfrowe urządzenie jest dość małym akcesorium, które może towarzyszyć zarówno na siłowni, jak i na świeżym powietrzu.

Przejdź do oferty

Inteligentny zegarek z Bluetooth

Telefon nie zawsze może być u naszego boku podczas aktywności fizycznej - zegarek z łącznością Bluetooth pozwoli Ci na wiele istotnych pomiarów, a także nieodrywanie się od treningu w celu sprawdzenia powiadomień. Żegnamy obawę o wolne kieszenie na smartfona!

Przejdź do oferty

Inteligentna opaska Smartband

Liczysz kroki? Lubisz mieć kontrolę nad spalonymi kaloriami? Smartband spełni również wiele innych potrzeb, a dzięki połączeniu Bluetooth zapewni kompatybilność oraz stały dostęp do danych. Smukły wygląd opaski nie ogranicza ruchów.

Przejdź do oferty

Kamera sportowa

Nierzadko, w trakcie sportowych wyzwań możemy podziwiać piękne widoki oraz krajobrazy. Warto uwiecznić miłe chwile na dłużej - kamera Ultra HD zarejestruje pożądany obraz w wysokiej jakości. Dzięki lekkiej wadze i kształcie może zostać zamontowana w wybranym miejscu - nawet z pomocą opaski na głowie.

Przejdź do oferty

Opaska LED

Bezpieczeństwo na drodze to priorytet, niezależnie od tego w jaki sposób się przemieszczamy. Jeśli preferujesz wieczorną aktywność, warto postawić na opaskę LED. Jest wygodna (możliwość założenia na rękę lub nogę) oraz zapewnia widoczność na trasie dla pozostałych uczestników ruchu.

Przejdź do oferty

Może zainteresować Cię również Jakie akcesoria do roweru? Sprawdzamy innowacyjne gadżety, które warto kupić.