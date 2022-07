AliExpress: ceny wentylatorów i klimatyzatorów mogą Cię zaskoczyć [27.07.2022]

Okres upałów trwa w pełni - lato można kochać lub nienawidzić. Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na sprzęt chłodzący w postaci wentylatora lub klimatyzacji, sprawdź jak atrakcyjnie cenowo oferty znaleźliśmy w serwisie AliExpress.

Niestety niezwykle trudno przewidzieć konkretną prognozę pogody na wiosnę i lato w Polsce. Niemniej, co roku możemy być pewni, że prawdziwe upały i gwałtowne skoki temperatur są nieuniknione. Jak radzić sobie z uczuciem gorąca, które przenika do naszych domów? Jeśli wysoka temperatura utrzymuje się znacznie dłużej, niezastąpione okazują się być klimatyzatory przenośne. Sprawdziliśmy, jak prezentuje się oferta urządzeń na AliExpress - ku naszemu zdziwieniu, ceny wydają się być naprawdę atrakcyjne. Faworytów przedstawiamy poniżej!

LZHZXY

Przenośny klimatyzator o maksymalnej mocy 360 Watt jest zdolny do chłodzenia oraz ogrzewania. Sterowanie jest możliwe poprzez panel na urządzeniu lub dołączonego pilota. Dzięki kompaktowej formie (28,5 cm x 46 cm x 23 cm), możesz przenosić go w dowolne miejsce. Dodatkowo, przyda się również jako osuszacz.

JISULIFE

Niepozorny, mini wentylator posiada wbudowany akumulator o pojemności 480 mAh, co pozwala nawet na 46 godzin pracy. Umożliwia dostosowanie nawiewu dzięki trzem prędkościom, a smukła budowa i zaledwie 180 gram wagi, umożliwia zabranie go ze sobą w każde miejsce.

Crank Mocha

Wentylator wcale nie musi szpecić wnętrza - nowoczesne, bezłopatkowe urządzenie jest tego dobrym przykładem. Umożliwia regulację prędkości nawiewu na trzech poziomach, sterowanie jest możliwe poprzez panel dotykowy. Pełni również funkcję nocnej lampki emitującej światło LED z dostosowaniem jasności.

JIASHI

Przedstawiamy propozycję dla osób, które szukają poręcznego, cichego, a jednocześnie bezpiecznego wentylatora. Bezłopatkowy model umożliwia aż 6 trybów nawiewu (w tym funkcję turbo) oraz zasilanie poprzez USB. Jiashi posiada baterię o pojemności 2000mAh, tak więc jedno naładowanie wystarczy na długi czas pracy.

Comopez

Bezłopatkowy wentylator jest nie tylko o wiele bezpieczniejszy, ale i nie szpeci wnętrza. Designerski wygląd to jednak nie wszystko co ma do zaoferowania. Urządzenie posiada aż 8 trybów pracy (powiewu), a jego oscylacja wskazuje na około 80 stopni. Jest niezwykle cichy, tak więc może pracować nawet podczas snu dziecka lub w nocy. Wedle potrzeb można ustawić timer pracy, a całe sterowanie odbywa się za pośrednictwem smukłego pilota.

Xiaomi Mini

Jeśli szukasz poręcznego urządzenia, które możesz zabrać ze sobą do sypialni, gabinetu lub auta - warto zainteresować się modelem Xiaomi Mini. Umożliwia oscylację w granicach 120 stopni oraz trzy prędkości nawiewu - dodatkowym atutem jest spray atomizujący. Powyższy model to energooszczędne i w pełni bezpieczne urządzenie.

MVPower

Urządzenie jest zdolne do chłodzenia, oczyszczania oraz nawilżania. Umożliwia zaprogramowanie czasu działania, ustawienia kierunku napływu powietrza, a także siłę powiewu (naturalny, normalny, nocny). Sterowanie odbywa się za pomocą dołączonego pilota oraz dotykowy panel na klimatorze.

Afedal

Model jest klimatorem w wersji mini, dzięki temu może być przenoszony między pomieszczeniami w zaledwie chwilę. Pojemność zbiornika na wodę wynosi 700 ml - jedno napełnienie wystarcza na blisko 8 godzin pracy. Aż trzy tryby urządzenia pozwalają na dostosowanie mocy i prędkości nawiewu do panujących warunków.

Himist

Nawiew z klimatora możemy dostosowywać za pomocą 3-poziomowych ustawień, generowany hałas nie przekracza 30 db. Powyższy model jest wyposażony w nocne światło LED i umożliwia oscylację powietrza w granicach 120 stopni. Dzięki małym gabarytom i niskiej wadze, może być pomocny również poza domem.

Pasapair

Przechodzimy do klimatyzatorów o znacznie wyższych parametrach - wydajność Pasapair to aż 2,05 kW przy mocy 780 Watt. Jako czynnik chłodzący wykorzystano R290 (propan) stosowany w znacznej części sprzętów również na polskim rynku. Urządzenie posiada tryb nocny (1 z 4 dostępnych) oraz umożliwia programowanie pracy. Wszystko to przy hałasie sięgającym niespełna 55-60 db.

Oloey

Jeśli zależy Ci na oczyszczaniu, nawilżaniu i chłodzeniu mieszkania - postaw na jedno urządzenie zdolne do trzech funkcji. Nawiew powietrza może być dostosowany przy pomocy 9 poziomów, a szerokokątny wywietrznik zapewni oscylację powietrza w całym wnętrzu (obraca się o 360 stopni). LEDowy ekran umożliwia podgląd aktualnej temperatury oraz ustawionego trybu pracy.

