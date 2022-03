AliExpress.com - najlepsze prezenty na Dzień Kobiet! [05.03.2022]

Przedstawiamy najlepsze oferty na elektronikę w serwisie AliExpress.com, a wśród nich smartfony, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, powerbanki i wiele więcej.

Fot. Izabella Bandych / PCWorld

AKTUALIZACJA 05.03.2022

Elektryczny masażer na szyję

Cena: 46,16 zł 112,61 zł / Link do oferty

Elektryczny masażer szyi to urządzenie, które pomoże Ci się zrelaksować po całym dniu pracy. Jest on zasilany przez baterie i posiada 15 różnych trybów masowania. Urządzenie wykorzystuje delikatny prąd elektryczny, aby stymulować mięśnie.

fot. AliExpress

AKTUALIZACJA 04.03.2022

Xiaomi Mijia - mini odkurzacz przenośny

Cena: 236,30 zł 302,98 zł / Link do oferty

Małe, kompaktowe urządzenie, które idealnie sprawdzi się do odkurzania wnętrza samochodu czy trudno dostępnych miejsc. Jak zostało zaznaczone, odkurzacz posiada siłę ssącą 13000 Pa, a czas działania określony został na 30 minut. Wystarczy jedno kliknięcie, aby opróżnić pojemnik na zanieczyszczenia.

AKTUALIZACJA 03.03.2022

Xiaomi HHCC Flora Monitor - inteligentny czujnik do uprawy roślin

Cena: 106,20 zł 163,37 zł / Link do oferty

Inteligentny czujnik działa za pomocą sieci Wi-Fi i aplikacji mobilnej. Na bieżąco będzie on wysyłał informacje do twojego smartfona o stanie gleby, jej wilgotności i nasłonecznieniu rośliny.

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Mini AntiLost - brelok do kluczy z alarmem

Cena: 8,65 zł 12,74 zł / Link do oferty

Mały i tani brelok pozwoli uniknąć sytuacji, w której zapomnisz albo zgubisz jakiś ważny przedmiot, np. klucze. Brelok działa w sieci Wi-Fi oraz z aplikacją mobilną. Producent zapewnia, że oprócz funkcji alarmu brelok posiada również możliwość sprawdzenia dokładnej lokalizacji urządzenia. Połączyć ze smartfonem można jednocześnie do 4 breloków.

AKTUALIZACJA 14.02.2022

Przenośny blender na USB

Cena: 30,32 zł 63,15 zł / Link do oferty

Już niedługo zacznie się sezon świeżych owoców i warzyw - warto być przygotowanym! Producent informuje, że blender pozwoli wycisnąć sok lub zrobić smoothie. Można go także zabrać ze sobą w całości lub wziąć jedynie pojemnik z gotowym smoothie, co okaże się idealnym rozwiązaniem na podróż lub piknik.

Przenośny blender na USB

AKTUALIZACJA 11.02.2022

Xiaomi Mijia Smart LED

Cena: 35,41 zł 70,82 zł (cena zależy od wybranej wersji)/ Link do oferty

Producent oferuje dwie opcje zakupu, czyli lampkę z inteligentnymi funkcjami i bez. Ta pierwsza posiada czujniki światła i ruchu, dzięki czemu wyłącza się w ciągu dnia, a w nocy emituje nierażące światło. Sterować lampką i regulować jej światło można również z poziomu aplikacji mobilnej albo przycisku dotykowego. Lampka nadaje się do sypialni, korytarzy, szafy i innych miejsc.

Xiaomi Mijia Smart LED

AKTUALIZACJA 04.02.2022

Xiaomi Showsee - elektryczny pilnik do stóp

Cena: 97,11 zł 194,23 zł (cena zależy od wybranej wersji)/ Link do oferty

Xiaomi Showsee - elektryczny pilnik do stóp

AKTUALIZACJA 03.02.2022

Xiaomi Mi Portable Photo Printer

Cena: 269,56 zł 414,70 zł (cena różni się w zależności od wybranej opcji) / Link do oferty

Urządzenie dla tych, którzy lubią mieć wszystkie najważniejsze momenty z życia nie tylko w pamięci smartfonów. Dzięki tej mini-drukarce możesz szybko wydrukować zdjęcia i wkleić je np. do albumu. Na stronie produktu można od razu zamówić zestaw z papierem do drukowania w różnych ilościach. Producent zapewnia, że urządzenie działa ze smartfonami Android oraz iOS.

Xiaomi Mi Portable Photo Printer

AKTUALIZACJA 28.01.2022

Karta SAMSUNG EVO Plus Micro SD

Cena: 11,42 zł 97,83 zł (cena różni się w zależności od wybranej opcji) / Link do oferty

Karta SAMSUNG EVO Plus Micro SD / Fot. AliExpress.com

AKTUALIZACJA 27.01.2022

Elektryczny śrubokręt

Cena: 182,88 zł 261,26 zł / Link do oferty

Urządzenie znacznie usprawni pracę i pomoże zaoszczędzić sporo czasu. Dodatkowo podczas korzystania z elektrycznego śrubokręta nie będziesz odczuwać dużego zmęczenia w nadgarstku. Sprzedający ma dużo pozytywnych opinii.

fot. AliExpress

AKTUALIZACJA 26.01.2022

Bezprzewodowa ładowarka - podkładka pod mysz

Cena: 55,52 zł 69,40 zł / Link do oferty

Proste i niedrogie rozwiązanie dla tych, którzy często zapominają o tym, żeby naładować telefon. Jeśli pracujesz na laptopie lub po prostu często go używasz, może Ci się przydać podkładka pod mysz, która również naładuje Twojego smartfona.

fot. AliExpress

AKTUALIZACJA 25.01.2022

Słuchawki TWS Lenovo LP40

Cena: 38,76 zł 211,96 zł / Link do oferty

Słuchawki TWS Lenovo LP40

AKTUALIZACJA 24.01.2022

Kamera na deskę rozdzielczą DDPAI Mola N3

Cena: 387,47 zł 490,46 zł / Link do oferty

Główne cechy:

1600P 2K Ultra HD - Nagrywanie DDPAI N3 z rozdzielczością 2K UHD 2560 "1600P, tablice rejestracyjne senso o rozdzielczości 5 milionów pikseli mogą wyświetlać się wyraźniej i dalej. Kąt 140 ° obejmujący 5 pasów - Kąt 140 °, brak martwych punktów. Im szerszy, tym bezpieczniejszy. Wbudowany Wifi i APP - Priew lub pobierz nagrane filmy 2K bezpośrednio na ios i urządzenia z androidem z aplikacji "DDPAI". 24 godziny tryb parkowania, niezbędne świadkiem wypadków - Wykrywanie ruchu-automatyczne budzenie i nagrywanie ruchu na raz. Wykrywanie kolizji-automatyczne odłączanie uderzenia i rejestrowanie go nawet kamera na deskę rozdzielczą jest wyłączona. Zaawansowany System wspomagający napęd - Może czule identyfikować stan ruchu pojazdu, inteligentnie wykrywać światła drogowe i przednie pojazdy poruszające się, i przypominać o transmisji głosowej, dzięki czemu jesteś w prowadzeniu elementu.

DDPAI Mola N3

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Smartwatch OPPO Watch Free

Cena: 345,01 zł 530 zł (cena zależy od wybranej wersji) / Link do oferty

OPPO Watch Free

AKTUALIZACJA 20.01.2022

Bezprzewodowa ładowarka MagSafe dla iPhone 13

Cena: 41,93 zł 132,90 zł (cena zależy od wybranej wersji) / Link do oferty

Parametry produktu:

Kolor: czarny/srebrny/niebieski

Długość kabla: około 1 m

Porty: USB-C

Materiał: metalowa podkładka + uchwyt z tworzywa sztucznego

Nadaje się do protokołu ładowania QI

Bezprzewodowa ładowarka MagSafe dla iPhone 13

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Xiaomi Showsee - elektryczny pilnik do stóp

Cena: 97,11 zł 194,23 zł (cena zależy od wybranej wersji)/ Link do oferty

Xiaomi Showsee - elektryczny pilnik do stóp

AKTUALIZACJA 18.01.2022

OPPO A54 4 GB / 128 GB

Cena: 811,83 zł 1 176,55 zł (cena zależy od wybranej wersji)/ Link do oferty

Specyfikacja:

System operacyjny: ColorOS 7.2 na podstawie Androida 10

Procesor: MT6765V/cbaocta-core

Wyświetlacz: 6.51 cala; 1600 x 720 pikseli (HD+); Częstotliwość odświeżania 60 Hz

Pamięci RAM: 4 GB / 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB / 128 GB

Bateria: 4890 / 5000 mAh (Rat/Typ); Szybkie ładowanie 9V/2A (MAX)

Kamera tylna: 13 MP + 2 MP + 2 MP potrójna kamera

Kamera do selfie: 16 MP; f/2.0; FOV 79.3 °; Obiektyw 5P

Bezpieczeństwo: Obsługuje odblokowanie za pomocą linii papilarnych i odblokowanie twarzą

Porty: USB C, gniazdo słuchawkowe 3.5 mm

NFC: Obsługiwane

Bezprzewodowy dostęp do internetu: Obsługa WLAN 2.4G/5.1G/5.8G

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Wsparcie: Obsługa wielu języków/usługi Google/IPX4 Splash wodoodporny/ekran dziurkacza

OPPO A54

AKTUALIZACJA 17.01.2022

realme 9i

Cena: 1 275,37 zł 0 zł (cena zależy od wybranej wersji)/ Link do oferty

Specyfikacja:

Procesor: Snapdragon 680 Octa core

RAM + ROM: 4GB + 64GB / 4GB + 128GB

Kolor: Prism Black, Prism Blue

Ekran: 6,6 cali Fullview Display, wyświetlacz 90 Hz, rozdzielczość 2412 x 1080 pikseli FHD+

Bateria: 5000 mAh, 33 W Dart Charging

Kamera: potrójna kamera 50 MP AI, 16 MP aparat z przodu

OS: realme UI, obsługa wielu języków i Google Play

Inne: NFC, WIFI, Bluetooth 5.0, GPS, skaner linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy

realme 9i

AKTUALIZACJA 16.01.2022

Xiaomi Showsee - golarka elektryczna

Cena: 30,17 - 54,30 zł 52,92 - 95,28 zł (cena zależy od wybranej wersji)/ Link do oferty

Funkcje i specyfikacja:

Nazwa produktu: golarka elektryczna ShowSee

Model produktu: F1-BK

Kolor produktu: czarny

Waga netto: 155g

Rozmiar produktu: 160*55*34.2mm

Napięcie ładowania: 5V

Prąd ładowania: 1A

Pojemność baterii: 800mah

Wodoodporność: Ipx7 (wodoodporność całego ciała)

Czas ładowania: około 90min

Wytrzymałość: około 90min

Standardy wykonawcze: GB4706.1-2005 GB4706.9-2008

Xiaomi Showsee

Xiaomi Lofans - przenośny trymer, golarka do tkanin

Cena: 6,58 zł 31,72 zł / Link do oferty

Funkcje i specyfikacja:

Nazwa produktu: trymer do włosów

Model produktu: CS-622

Napięcie ładowania: 5V

Napięcie znamionowe: 3.7V

Moc znamionowa: 3W

Czas trwania wytrzymałości: około 40 min

Waga produktu: 125g

Rozmiar produktu: 77*77*67mm

Funkcja 1: przenośny

Funkcja 2: moda

Uwaga:Ze względu na rozmiar ręcznego pomiaru i skali docelowej może występować niewielkie odchylenie.

Xiaomi Lofans

AKTUALIZACJA 14.01.2022

Baseus kabel USB-C 3 m

Cena: 6,58 zł 31,72 zł / Link do oferty

Baseus kabel USB-C 3 m

ROMOSS Zeus Power Bank 40000 mAh

Cena: 235,18 zł 405,51 zł / Link do oferty

ROMOSS Zeus Power Bank 40000 mAh

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Baseus Power Bank 10000 mAh

Cena: 105,34 zł 277,26 zł / Link do oferty

Baseus Power Bank 10000 mAh

Baseus GaN 65 W ładowarka USB-C

Cena: 114,15 zł 368,24 zł / Link do oferty

Baseus GaN 65 W ładowarka USB-C

AKTUALIZACJA 11.01.2022

POCO F3 5G

Cena: 746,99 zł 1464,69 zł / Link do oferty

Specyfikacja telefonu:

Procesor: Snapdragon 870 Octa Core CPU, procesor graficzny Adreno 650

Ekran: 6.67 cal E4 AMOLED, 2400x1080 FHD + DotDisplay, 120Hz częstotliwość odświeżania

RAM + ROM: 6GB + 128GB / 8GB + 256GB

Kamera: 48MP + 8MP + 5MP AI potrójny tylny aparat, przedni aparat 20MP

Bateria: 4520mAh(Typ), obsługuje szybkie ładowanie 33W, szybka ładowarka W pudełku 33W

OS: wersja globalna, MIUI 12 dla POCO, obsługa Google Play, Google Pay, wielojęzyczna i aktualizacja OTA

Inne: WIFI 6, Bluetooth 5.1, GPS, dwa głośniki, NFC

Zawartość opakowania: POCO F3 | Zasilacz | Rodzaj USB-C kabel | Typu C do 3.5mm adapter słuchawek | Futerał ochronny | Narzędzie do wyjmowania karty SIM | Podręcznik użytkownika | Karta gwarancyjna

POCO F3 5G

AKTUALIZACJA 10.01.2022

realme C25S

Cena: 746,99 zł 1464,69 zł / Link do oferty

Specyfikacja telefonu:

Ekran: 6.5 cali, 1600 x 720 pikseli, HD+

RAM + ROM: 4 GB + 64 GB / 4 GB + 128 GB

Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP AI potrójna kamera, 8 MP aparat z przodu

Bateria: 6000 mAh, obsługuje szybkie ładowanie o mocy 18 W

Inne: GPS, OTG, NFC

Obsługiwane sieci:

4G: FDD-LTE 1/3/5/7/8/20/28

4G: TDD-LTE 38/40/41 (2535-2655 MHz)

3G: WCDMA 1/5/8

2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz

realme C25S

realme GT Neo 2 5G

Cena: 1972,79 zł 2818,28 zł / Link do oferty

Specyfikacja telefonu:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 870

RAM + ROM: 8 GB + 128 GB / 12 GB + 256 GB

Kolor: Neo zielony, Neo czarny, Neo niebieski

Ekran: 6.62 cali, AMOLED, 2400x1080 pikseli, FHD+, częstotliwość odświeżania 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotykowego 600 Hz

Bateria: bateria 5000 mAh, 65 W ładowanie SuperDart

Kamera: główna kamera 64 MP, kamera przednia 16 MP

OS: realme UI, obsługa wielu języków i Google Play

Inne: 5G, NFC, WIFI, Bluetooth 5.1, GPS, odblokowanie twarzą, odblokowanie linii papilarnych, podwójne głośniki Stereo

realme GT Neo 2 5G

AKTUALIZACJA 08.01.2022

Xiaomi 12

Cena: 3455,45 zł 4319,31 zł / Link do oferty

To, czym przede wszystkim Xiaomi 12 ma się wyróżniać, to jego ekran. Producent umieścił w nim matrycę o przekątnej 6,28 cala, co - w połączeniu z bardzo wąskimi ramkami - daje nam flagowca, który z pewnością przypadnie do gustu większości klientów. Korzystanie z tego smartfona powinno być tym bardziej wygodne, gdyż jego szerokość mierzy sobie jedyne 70 mm, a waga - 180 g.

Pomimo to, wyświetlacz Xiaomi 12 nie powinien być szczególnym zaskoczeniem pod względem jego parametrów - jest to 12-bitowy AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Jako podaje producent, maksymalny poziom jasności tego wyświetlacza osiąga 1100 nitów. Obecne będzie również wsparcie dla Dolby Vision i HDR10+, czego podkreśleniem ma być odświeżanie na maksymalnym poziomie 120 Hz.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Cena: 4488,48 zł 5610,59 zł / Link do oferty

Ekran zastosowany w Xiaomi 12 Pro to zakrzywiony ekran AMOLED typu E5, o przekątnej 6,73 cala i rozdzielczości QHD+. Producent umieścił w nim również specjalny otwór na aparat selfie. Maksymalna jasność panelu ma osiągać nawet do 1500 cd/m2, a on sam ma obsługiwać HDR10+. Nie zabrakło również udoskonalonego adaptacyjnego odświeżania od 1 do 120 Hz (LTPO 2.0).

Podobnie jak w przypadku swojego kompaktowego bliźniaka, sercem Xiaomi 12 Pro będzie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Co więcej, producent umieścił w urządzeniu specjalny układ chłodzenia, oparty na komorze parowej. Dzięki temu smartfon ma się nie przegrzewać, a tym samym działać o wiele wydajniej przez dłuższy czas.

Xiaomi 12

Aktualne ceny w sklepach Smartfon Xiaomi Black Shark 2 Pro 12/256GB Dual SIM Szary (6971409202316) 2 039 zł

