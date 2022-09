AliExpress: ekspresy do kawy w cenach, które ci się spodobają

Czy wiesz, że na AliExpress znajdziesz również ekspresy do kawy? Są tam modele, których nie kupisz w polskich elektromarketach. Co więcej, ekspresy z AliExpress mają naprawdę dobre ceny!

Platforma AliExpress pełna jest różnych gadżetów, urządzeń i przydatnych akcesoriów. Znalazło się tam nawet miejsce na ekspresy do kawy, w dodatku w naprawdę atrakcyjnych cenach. Skusisz się na któryś z nich? Wybraliśmy kilka ciekawych modeli, które prawdopodobnie cię zainteresują.

AliExpress: jaki ekspres do kawy wybrać? Czy warto?

YAXIICASS – ekspres półautomatyczny, z młynkiem do kawy

W tym modelu uwagę zwraca półautomatyczny system, w którym warto podkreślić młynek mielący kawę wprost do kolby. Wśród atutów tego modelu jest też oczywiście ciśnienie na poziomie 20 barów, ale też 15-stopniowa regulacja stopnia zmielenia i możliwość zaparzenia dwóch espresso jednocześnie. To ekspres kolbowy – oznacza to, że kawę umieszczamy w specjalnej kolbie. Jednak ekspres potrafi też spienić mleko, jeśli akurat zamarzysz o włoskim cappuccino. Ma bowiem dyszę parową. Sterowanie odbywa się przy pomocy przycisków mechanicznych.

Ekspres jest dostępny pod tym linkiem.

Niedrogi ekspres All-in-One

To kolejny model obsługujący kolbę. Nie mamy tu co prawda młynka, tak jak w modelu opisanym wyżej, jednak producent zadbał o fanów kawy ze spienionym mlekiem – dzięki dyszy parowej szybko napowietrzymy biały płyn, by przyrządzić ulubione cappuccino lub latte macchiato. Mamy tu pompę generującą ciśnienie 20 barów, a sterowanie odbywa się przy pomocy elektronicznego panelu z przyciskami sensorycznymi.

Ekspres jest dostępny pod tym linkiem.

Automatyczny ekspres MEROL ME-720

Stylowy, elegancki, a dodatkowo – automatyczny. Zmieli ziarna i przyrządzi espresso w pełni samodzielnie – wystarczy, że uzupełnisz zbiornik na kawę i pojemnik na wodę. Ma ciśnienie 20 barów, regulowany wylot kawy, a także pozwala na ustawienie oczekiwanej objętości i temperatury napoju.

Ekspres jest dostępny pod tym linkiem.

KONKA – niewielki ekspres przelewowy

Aby zaparzyć w tym ekspresie kawę metodą przelewową, wystarczy napełnić zbiornik na wodę oraz umieścić zmieloną kawę w sitku wielorazowego użytku, który pełni tu rolę filtra. Dodatkowy plus za rozmiar – to naprawdę kompaktowy sprzęt.

Ekspres jest dostępny pod tym linkiem.

Ekspres przelewowy ZZUOM

W przeciwieństwie do poprzednika, tu mamy pełnowymiarową maszynę, która parzy kawę wprost do pojemnego dzbanka. Pomieści do 15 filiżanek kawy jednorazowo. Ma blokadę skraplania, wielofazowy filtr, ale przede wszystkim – młynek, dzięki któremu w pełni automatycznie można zmielić ziarna prosto do sitka na kawę.

Ekspres jest dostępny pod tym linkiem.

